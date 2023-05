[ヘインズブランズ ジャパン株式会社]









ヘインズブランズ ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区)は、オーセンティックアメリカン アスレチックウェアブランドのChampion (チャンピオン) において、ウェアをサポートするプロゴルファー 山下 美夢有選手が5月18日(木)~5月21日(日)に開催されたJLPGAツアー2023シーズン第12戦『ブリヂストンレディスオープン』にて今季2勝目(通算8勝)を飾られたことをお知らせします。

Championは、快適な着心地とスタイリングを楽しめるウェアを通じて、山下 美夢有選手のパフォーマンスを最大限サポートできるよう引き続き応援してまいります。

山下 美夢有プロ コメント





いつもサポート頂きありがとうございます。サスペンデットなどがありコンディショニングが難しい大会でしたが、快適なウェアで集中してプレーし続けることができました。

また次の目標をしっかり定め、笑顔を大切に自分のリズムで頑張っていきたいと思いますので引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

山下 美夢有プロが『ブリヂストンレディスオープン』で着用したChampionのゴルフウェア







ウィメンズ モックネックシャツ CW-XG310 ¥7,800 +税

環境に配慮されたリサイクルポリエステル100%を使用したモックネックシャツです。軽量で、肌離れの良い裏面メッシュ構造なので汗をかいてもベタつきにくい春夏のプレーに適した快適なアイテムです。裾リブ仕様のドロップショルダータイプ。汗によるニオイの発生をアクティブに抑制し続ける抗菌・防臭機能「C ODORLESS(R) by Polygiene」加工を行い、UVカット、速乾などの機能も充実しています。胸に筆記体の「Champion(チャンピオン)」をジェルプリント、背中にアウトライン化したChampionロゴをラバープリントで入れています。豊富な5色展開で、コーディネートを楽しめます。

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion_sports/g/gCW-XG310-090-S/





ウィメンズ ショーツ CW-XG501 ¥10,800 +税

ポリエステルの捲縮(けんしゅく)糸を使用した、肌触りの良いドライ感と軽量感が特長のショーツです。静電気を抑制する縫製糸を使用し、撥水加工も行っています。ウエストはゴム入り仕様で、右ポケット部にコインポケット、後部にDカンを付けています。正面に「CHAMPION(チャンピオン)」と「GOLF」を組み合わせたグラフィックをマルチカラーで刺繍しています。豊富な5色展開で、コーディネートを楽しめます。

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion_sports/g/gCW-XG501-020-S/







ウィメンズ モックネックシャツ CW-XG302 ¥9,900 +税

環境に配慮されたリサイクルポリエステルにポリウレタンを配合し、ストレッチ性と動きやすさに優れ、光沢感のあるジャージー素材を使用した、肌触りの柔らかいモックネックシャツです。UVカット機能を備え、汗によるニオイの発生をアクティブに抑制し続ける抗菌・防臭機能「C ODORLESS(R) by Polygiene」加工を行っています。肩の動きをスムーズにするラグランスリーブで、左サイドに縦に大きくグラデーションで表現したChampion(チャンピオン)ロゴのラバープリントがポイントです。豊富な5色展開で、同じ素材を使用したスカート(CW-XG204)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion_sports/g/gCW-XG302-340-S/



ウィメンズ スカート CW-XG204 ¥9,900 +税

環境に配慮されたリサイクルポリエステル100%の糸にポリウレタン糸を配合し、ストレッチ性と動きやすさに優れ、光沢感のあるジャージー素材を使用した、肌触りの柔らかいスカートです。UVカット機能を備え、汗によるニオイの発生をアクティブに抑制し続ける抗菌・防臭機能「C ODORLESS(R) by Polygiene」加工を行っています。ウエストは着用しやすいゴム仕様で、両サイドをボディカラーと異なる色のニットテープを付けたデザインがポイント。後部にDカン付き。後部にグラデーションで表現したChampion(チャンピオン)ロゴのラバープリントを入れています。豊富な5色展開で、同じ素材を使用したモックネックシャツ(CW-XG302)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。インナーパンツ別付け。

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion_sports/g/gCW-XG204-340-S/



ウィメンズ ハイソックス CW-XG701S ¥1,500 +税

コットン素材を多めに配合した、肌触りの良い底面パイル仕様のハイソックスです。アーチサポート機能と抗菌・防臭機能を備えています。履き口リブの片面にChampion(チャンピオン)ロゴ、もう一方の面にはリボンをモチーフに「C」を表現したグラフィックを刺繍した内側と外側の異なるデザインがポイント。コーディネートや気分によって左右を履き替えて楽しむことができます。甲部の太めのラインにはChampion(チャンピオン)ロゴを入れています。

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion_sports/g/gCW-XG701S-010-S/

