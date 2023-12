[株式会社メディア・インテグレーション]

コスタリカの熱帯雨林の保護活動を支援するコンデンサーマイク限定モデル「LCT 440 PURE VIDA」を発売開始。国内100本限定。



株式会社メディア・インテグレーション(本社:東京都渋谷)が国内代理店を務めるLEWITT社(本社:オーストリア ウィーン)製品の「LCT 440 PURE」に限定モデル「LCT 440 PURE VIDA edition」が登場。収益の一部が熱帯雨林保護の支援活動に寄付されます。





LCT 440 PURE VIDA editionとは



発売以来、ホーム・レコーディング、ポッドキャスト、ストリーミングなど、幅広いユーザーに卓越したスタジオ・サウンド・クオリティを提供し、LEWITT社のベストセラー製品となった「LCT 440 PURE」。



今回、その限定モデルとして「LCT 440 PURE VIDA edition」が発売されました。本製品の売上の一部は、コスタリカ熱帯雨林保護の活動を行うNGO「Rainforest of the Austrians」に寄付されます。





本体背面には自然保護の理念への共感、活動への協力の証である、森林・大樹を模したVIDA限定ロゴがあしらわれています。





LEWITT社と自然保護活動



1991年、ミヒャエル・シュニッツラー氏により自然および生物の多様性を保護するためのNGO「Rainforest of the Austrians」が設立されました。



ミヒャエル・シュニッツラーは、オーストリアの有名なエコロジストであると同時に、ウィーン国立歌劇場とウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で演奏し、世界各地でコンサートを開いたヴァイオリニストです。この彼の活動理念は、30年以上たった現在でも受け継がれています。



そして今、LEWITT社もその一翼を担うための活動の一環として、この素晴らしい取り組みを支援するための新製品「LCT 440 VIDA」が誕生しました。





音楽から環境保護活動への取り組みへ



シンプルな筐体に、スタジオ標準仕様の1インチダイアフラムを搭載。価格や見た目からは想像もつかないピュアなスタジオサウンドを届けるLCT 440 PUREは、発売から6年以上たった今も多くのユーザーから熱い支持を受けています。



その高いサウンドクオリティはそのままに、環境保護に貢献するために生まれた LCT 440 VIDA。国内限定100本のみの販売です。LCT 440 PUREを愛用されてきた方も、これからマイクを揃えようという方にも自信を持ってお薦めできる1本です。







製品情報

LCT 440 PURE VIDA Edition

通常定価:40,150円(税込)

メディア・インテグレーション 販売ページ:https://store.minet.jp/item/10051.html

製品詳細:https://www.lewitt.jp/microphones/lct-recording/lct-440-pure-vida



