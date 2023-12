[株式会社 Gunosy]

株式会社Gunosy(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:西尾健太郎、以下 Gunosy)が展開する気分やシーンに合わせて選ぶ、“ムードペアリング体験”を提供する「YOU IN」は、昨年、予約販売の開始後、10時間で完売したアールグレイと煎茶のトリュフショコラ「#01 RYOKU」(以下 RYOKU)を12月1日(金)より数量限定で再販いたします。



「GOHOUBI MOOD」 特設サイト https://youin.jp/shop/pages/gohoubimood

RYOKUが提案するムードは「GOHOUBI MOOD」。

Bean to Bar専門店*の「CRAFT CHOCOLATE WORKS」と「YOU IN」がタッグを組み、構想・レシピ開発に一年半の時間をかけて誕生した特別なトリュフショコラです。



前回ご購入いただけなかったお客様にもお楽しみいただけるよう、今回は6回に分けて数量限定で販売いたします。一年頑張った自分へのご褒美や大切な人と一緒に語り合う時間のお供に、ぜひお選びください。

*) カカオ豆(bean)から板チョコレート(bar chocolate)を作る工程を一つの工場で手がけるチョコレートのこと



【商品概要】



■「#01 RYOKU」

アールグレイ香る、厳選された茶葉と上質なカカオの魅惑のトリュフショコラ“RYOKU”。

世界各地のカカオの個性を熟知した職人の手によって、アールグレイ煎茶の繊細な香りとほのかな苦味を引き出し、生クリーム、クラフトホワイトチョコレートに茶葉を混ぜ込んだ深緑のガナッシュに、ガーナ産カカオ70%のちょっぴりビターなチョコレートを2回コーティング。外側はパリッと、中はしっとりした食感で、こだわり抜いた香り高いガナッシュとビターチョコレートが口の中でとろけて混ざりあう重厚感ある味わいをお楽しみください。



内容:トリュフショコラ4粒/箱

価格:2,484円(税込)

※別途送料がかかります。





■「GOHOUBI BOX」

家族や友人、大切な人にはもちろん、一年頑張った自分へのご褒美にムードペアリングティーと一緒にRYOKUをお楽しみいただける限定ギフト「GOHOUBI BOX」が新しく登場。最上級のご褒美にふさわしいアイテムをセレクトしました。



内容:トリュフショコラ4粒 / ARIGATO! For YOU / ムードペアリングティー個包装9種フレーバー12包(IPPUKU/WAKI-AI-AI/OFF SNSのみ2包)

価格:7,430円(税込)



「GOHOUBI MOOD」 特設サイト https://youin.jp/shop/pages/gohoubimood



【販売スケジュール】



今回、LINEギフトでも12月8日(金)~12日(火)のみGOHOUBI BOXを販売いたします。住所の分からない方に贈りたい際はご利用ください。

※LINEギフトでご注文いただいた場合、発送予定日は12月22日(金)となります。



ご留意事項

※ なくなり次第終了です。

※ 賞味期限は製造より2週間です。

※ 発送する商品は賞味期限まで10日以上あるものをお送りいたします。

※ 作りたての品質を保持するためクール便でお送りいたします。

※ 保存料不使用のため冷蔵庫にて保管しお早めにお召し上がりください。



特別なホリデーシーズンのギフトをYOU INでお選びいただきたく、一年頑張った自分へのご褒美、ご家族や友人と集まって過ごす特別な時間、そんな瞬間に寄り添うとっておきのアイテムをご提案いたします。



ホームパーティーや帰省する際の手土産に9-Mood For YOU、一年の感謝や新年の挨拶を伝えるお配りギフトにARIGATO! / OMEDETO! For YOU。いつも忙しいあの人には新しく登場したMOOD PAIRING BATH awaiで身体と心が思わずゆるむ、そんな時間をプレゼントしませんか?



また、YOU INからのクリスマスプレゼントとして、12月8日(金)より限定クーポンを配布予定で、今回ご紹介したRYOKUやGOHOUBI BOXがクーポン対象です。期間中、公式サイトにてクーポンコードを掲載しますので、お見逃しなく。



ぜひ、この機会に大切な人へ想いの伝わるギフトをYOU INでお選びください。

YOUIN公式サイト:https://youin.jp/



「YOU IN」は、気分やシーンに合わせる『ムードペアリング』を通して、今その瞬間の気分や状態に向き合い、寄りそい、肯定する、そんな体験を提案するウェルネスライフブランド*です。陽なときも陰なときも、日常の些細なひとコマから、ちょっと特別なひと時まで。この地で育まれた文化や歴史と共に、その瞬間を大切に思えるようなプロダクトを届けています。

ムードペアリングティー 監修:岩本宗涼

株式会社TeaRoom代表取締役/裏千家茶道家

幼少期より裏千家で茶道経験を積み、裏千家より茶名を拝命。岩本宗涼(準教授)として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動。21歳で株式会社Tea Roomを創業。静岡県本山地域に日本茶工場を承継し、第一次産業へも参入をしている。「Forbes JAPAN 30UNDER 30 2022」選出、ダボス会議グローバルシェイパーズのメンバーなど。





◇LINE公式について

YOU INのLINE公式アカウントでは、お友達限定のクーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツをお届けしています。お友達限定クーポンとして、初回限定10%OFFクーポンを配布中です。

LINE公式アカウント:https://lin.ee/lnnLfFf

◇「YOU IN」公式サイト:https://youin.jp/

◇公式Instagram:@youin.jp https://www.instagram.com/youin.jp/

◇公式X(Twitter):https://twitter.com/youin_jp?s=20

◇公式note:https://note.com/youin

◇楽天市場:https://www.rakuten.co.jp/youin/

◇giftee:https://giftee.com/brands/971

■CRAFT CHOCOLATE WORKS

東京・三宿にあるクラフトチョコレート(Bean to Bar)の専門店。Bean to Barとは、カカオ豆の仕入れから、カカオ豆を焙煎し、様々な工程を経て板チョコレートにするまでを自社工房にて一貫して行う製法です。CRAFT CHOCOLATE WORKSでは、カカオ本来の味を大事に、乳化剤や添加物などは一切使用せず、「シンプル」な美味しさにこだわっています。





■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」等のメディアの提供をしています。また、KDDI株式会社とニュース配信アプリ「ニュースパス」を共同提供し、ポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を担当しております。これらのメディアを通じたメディア事業のほか、「GunosyAds」等のアドテク事業も行っています。この他、ムードペアリングを提案するウェルネスライフブランド「YOU IN」の開発・販売や業務支援特化・生成AIサービス「ウデキキ」の提供をしています。





会社名:株式会社Gunosy

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念:「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容:情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス:グノシー、ニュースパス、auサービスToday、YOU IN、ウデキキ



