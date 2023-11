[INNISFREE]









アモーレパシフィックジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:林 正浩)が展開する、大自然の無限のエネルギーを使用し健やかな美しさを切り拓く、美の島由来の自然主義アクティブスキンケアブランド化粧品ブランド「INNISFREE(イニスフリー)以下、イニスフリー」 は、「innisfree FOR more trees」キャンペーンを実施し、10/1(日)~10/31(火)までの「グリーンティー シード ヒアルロン セラム」の売上の一部を森林保全活動へ寄付いたします。



イニスフリーは創業当時より、ブランドの原点となる韓国チェジュ島の手つかずの自然と、そこから生まれる原料や人々の生活を守ることを使命とし、お肌のお手入れをするのと同じように、身近なことから美しい地球を守る第一歩をふみ出すきっかけづくりになればと様々な取り組みに力を入れてまいりました。その一環として、2020年8月1日よりmore treesの法人サポーターとなり、現在までに約3,000本の植林に相当する金額を寄付してまいりました。今年も去年に引き続き、「グリーンティーシード ヒアルロン セラム」 の売上の一部を森林保全活動へ寄付いたします。これからもお客様と共に、地球にやさしく、自然を育み、環境保全活動を取り組んでまいります。



About 「more trees」 CAMPAIGN







一般社団法人more trees(モア・トゥリーズ)は、音楽家 坂本龍一氏が創立し、建築家 隈研吾氏が代表を務める森林保全団体です。地域と協働で森林保全を行う「more treesの森」の展開、国産材を活用した商品の企画・開発、イベントを通じた森の情報や魅力の発信など、「都市と森をつなぐ」をキーワードにさまざまな取り組みを行っています。



イニスフリー人気 No.1*「導入美容液」がリニューアル





イニスフリーを代表する「グリーンティー」ラインは、2023年7月にブランドのリブランディングと共に全面リニューアルしました。

*韓国イニスフリー美容液カテゴリー販売金額 (2021 年売上)



従来品の5 種のヒアルロン酸のナノカプセル化に成功。ウォーターチャージ処方採用で、肌へ素早く浸透。さらに、肌への保水力と保湿力がUP!



■グリーンティーシード ヒアルロン セラム

販売名:GTSH ブースティング セラム

潤いを素早く与え、 乾燥ダメージに揺らぎにくい肌を叶える導入美容液。素早く肌になじみ、次のスキンケアの浸透*をサポートし、みずみずしいツヤ感のある上質な肌へ導きます。 *角質層まで

80mL 3,410 円(税込)



Green Tea Line





イニスフリーのヘリテージ素材の一つであるチェジュ島の茶葉の恵みとヒアルロン酸の力を融合したスキンケアラインです。



グリーンティーシード ヒアルロン クリーム (販売名:GTSH クリーム)

50mL 3,210 円(税込)



グリーンティー ヒアルロン スキン (販売名:GTH トナー)

170mL 2,090 円(税込)



グリーンティー ヒアルロン ローション (販売名:GTH ローション)

170mL 2,330 円(税込)



グリーンティー ヒアルロン アイ&フェイスボール (販売名:GTH アイ&フェイスボール)

10mL 2,710 円(税込)



グリーンティー ヒアルロン ミスト (販売名:GTH ミネラルミスト)

150mL 1,940 円(税込)



グリーンティー アミノ クレンジング ウォーター (販売名:GTA クレンジングウォーター)

320mL 1,980 円(税込)



グリーンティー アミノ クレンジング フォーム (販売名:GTA クレンジングフォーム)

150g 1,560 円(税込)



Sustainable Package





地球環境に配慮した「クリーンビューティー」の理念で持続可能な社会へ貢献すべく、イニスフリーは以下の取り組みを行っております。





■ 再生ガラス

廃棄されたガラスを選別及び加工作業を通じて作られた再生原料を適用した容器です。また、捨てられたプラスチックを再加工し、再生原料を混合したキャップを作成しております。



■ ソイインクとFSC認証を受けた再生紙の使用

森林生態系の保護を目的として揮発性インクの代わりに大豆油を含むインクを使用。さらに、外箱には森林管理協会が認証したFSC認証紙を使用し、持続可能な森林を管理することができます。



Green Forest Campaign





2012年に始まった植樹活動はチェジュ島の原生林ゴッジャワルから始まり、現在では世界11 か国で実施。イニスフリーがこれまでに植えた木の数は、11 か国で26 万本*。森林保全を継続し、植栽の目標を達成するために500,000 本の植樹へ挑戦します。これからも地球に優しく自然を育み、皆様と共に地球を守るブランドであり続けます。 *2012 年~2022 年まで





INNISFREEについて







イニスフリー(INNISFREEINNISFREE)は、ユネスコ世界自然遺産にも登録されている、 手つかずの自然があふれる清らかな島・チェジュ島の恵みを活かした化粧品ブランドとして2000年1月に誕生。パワフルな自然の恵みと研究技術力を掛け合わせたラインナップで肌悩みに積極的にアプローチ。ブランド誕生以来、地球環境に配慮した「クリーンビューティ」の理念で持続可能な社会へ貢献しています。毎日の肌をサポートするスキンケアブランドとしてたくさんの支持を集めており、世界17拠点で1,700店舗以上を展開しており、 日本では表参道に2018年3月第1号店をオープン後、 東京エリアに4店舗、名阪エリアに4店舗を展開。出店エリアを北海道から九州まで広げています。



■公式サイト:https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram:https://www.instagram.com/innisfreejapan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-16:40)