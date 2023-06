[株式会社WSP]

先着100名様への限定ジュエリー、2000円OFFクーポンプレゼント!スペシャルフェア限定特典をご用意。



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は公式オンラインショップにて6月1日(木)~6月30日(金)まで、「スペシャルフェア」を開催いたします。











6月は真珠の月。

そんなスペシャルマンスリーを記念してPearl for Lifeでは、公式オンラインショップにてスペシャルフェアを開催いたします。



スペシャルフェアでは、期間限定で特典を2つご用意しております。



ぜひこの機会に、真珠の魅力に触れてみてください。





特典1:2000円OFFクーポンプレゼント







公式オンラインショップで¥20,000(税込)以上の購入で使用可能。



使用可能期間:6月1日(木) 10:00 ~ 6月30日(金) 14:59

期間中、お1人様1回限りのご利用です。



※クーポン利用は会員登録・ログインが必要です。

※他クーポンとの併用不可

※オンライン限定クーポン





特典2:先着100名様に限定ジュエリープレゼント







「マザーオブパール(シエル)」ペンダントを先着100名にプレゼント。









■下記条件を満たす方が対象となります。

・ご購入金額合計が税込¥20,000以上の方

(クーポンやポイントをご利用いただいた後の、お支払い合計金額)

・先着100名様(お1人様1個まで)







■詳細URLはこちら

https://www.wsp.ne.jp/c/event







■Pearl for Life(パールフォーライフ)

「真珠で彩る豊かな暮らし」

2002年、真珠を中心とした宝飾卸業を営む株式会社WSPから生まれたパールジュエリーECサイト。

2021年秋、「Pearl for Life」としてサイトリニューアル。多種多彩で上質&稀少なパールジュエリーを幅広く取り揃え、本当に素敵で良いものを身に着ける大人の贅沢と、心ときめくパールとの出会いをお届けします。

WEB:https://www.wsp.ne.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/pearl_for_life.jp/



■株式会社WSP

代表者 :渡邊 雅夫

設立 :1994年12月15日

所在地 :東京オフィス

〒104-0061

東京都中央区銀座3-14-1 銀座三丁目ビル6階

大阪オフィス

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-12-12

ニッセイ心斎橋ウェスト10階

資本金 :1億円

URL :https://www.wspcorp.jp/theme/



■お問合わせ先

Pearl for Life カスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11:00-18:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



