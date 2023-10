[株式会社Stayway]

補助金申請をサポートする「補助金クラウド」を提供する株式会社Stayway(本社:大阪府大阪市、代表取締役: 佐藤 淳、以下「Stayway」)は、金融機関向けの最新ソリューションを体験できる入場無料の総合展示会「FIT東京2023」に出展することをお知らせいたします。本出展では、北海道銀行と共同セミナーを開催し、直近発表した生成AIを活用した新サービス開発において、現在進めている実証実験の内容や成果についてお話しします。







概要





本出展では、補助金クラウドのメガバンクや地銀・信金での導入事例をはじめ、補助金支援人材の育成事例、法人ポータルでの取り組み、生成AIの金融機関での活用事例などをお話しします。



また、2日目の出展では、北海道銀行をゲストにお呼びしたセミナー登壇も予定しており、2023年9月に発表した生成AIを活用した新サービス「補助金クラウドPowered by GPT4」の開発において、現在進めている実証実験の内容や成果についてお話しします。

(プレスリリースはこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000028016.html)



さらに、展示ブースでは、補助金クラウドを実際にご使用いただいて、その操作性をご確認いただけます。

セミナー詳細





当日は2日間にわたり、下記の2本立てでセミナーを開催します。オフライン、オンラインのどちらでも参加可能となっておりますので、ぜひご興味ある方は下記URLよりお申し込みください。なお、オンラインでの参加は後日視聴可能です。



1.【地銀・信金の実例】生成AIによる金融機関DX!書類作成を100分の1にする方法

日時:10月26日(木) 16:10-17:10

セッション番号:G602- 05

講演者情報:

・株式会社Stayway 代表取締役 / 補助金クラウド プロダクトマネージャー 佐藤 淳

申し込みフォーム:https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/5797



2.【北海道銀行様登壇】生成AI等を活用した補助金DX(情報提供・申請効率化)の取組み

日時:10月27日(金)14:40-15:40

セッション番号:G510- 09

講演者情報:

・北海道銀行 コンサルティング営業部 調査役 三井 輪様

・株式会社Stayway 代表取締役 / 公認会計士 佐藤 淳

申し込みフォーム:https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/5691

FIT東京とは





「FIT東京」は、日本最大の金融ITフェア「FIT」を主催する日本金融通信社(ニッキン)が開催する地域金融機関のための展示会です。



▼詳細

https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/



▼名称

FIT東京2023

Financial Information Technology in TOKYO

金融国際情報技術展



▼主催

日本金融通信社(ニッキン)



▼共催

金融ジャーナル社



▼会期

2023 年 10月26日(木)10:00~18:00

2023 年 10月27日(金)10:00~18:00



▼会場

東京国際フォーラム(東京・有楽町)

ホールE、ホールB5、ホールB7、ホールD5、ホールD7、ガラス棟



▼入場無料

金融機関(証券・保険・ノンバンクなども含む)及び、金融機関系列会社の方はご入場が自由です。それ以外の方は、入場券が必要となります。ご注意下さい。一般企業の方は、出展企業から入場券をご入手下さい。

「補助金クラウド」シリーズについて





「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散財している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/



株式会社Staywayについて





Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております(https://stayway.co.jp/news/126/) 。



・社 名:株式会社 Stayway

・代 表:代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

・設立日: 2017年7月7日

・URL:https://stayway.co.jp/

・拠点

大阪本社:大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社:東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F

名古屋オフィス:名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 11F WeWork内 福岡オフィス:福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

・事業内容:

1.中小企業DX・補助金DX事業

2.プロフェッショナル×DX事業(テクノロジー、会計、M&A)

3.地方創生事業

・主な運営サービス

補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です(商標登録第6488996)

専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」 https://biz.stayway.jp/hojyokin/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-11:16)