[アスノシステム株式会社]

~新たなビジネスが発展する場を提供し、企業とビジネスパーソンの生産性向上を支援~





国内最大級の貸会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社(東京都港区/代表取締役社長 齋藤 武育/以下、「アスノシステム」)は、nex株式会社(以下、「nex」)が提供する、多拠点型サテライトオフィスサービス「THE HUB all access」に、弊社が運営する竹芝再開発エリアの中心にあるコワーキングスペース「A-Point TAKESHIBA」(https://a-point.work)が加盟したことをお知らせします。





■「THE HUB all access」とは





「いつでもどこでも、必要なときに必要なだけ」をコンセプトに、国内最大級700拠点が利用可能な多拠点型サテライトオフィスのサービスです。

詳しくはこちら(https://allaccess.nex.works/)をご参照ください。



アスノシステムは「THE HUB all access」への加盟を通じて、新たなビジネスが発展する場を提供し、企業とビジネスパーソンの生産性向上を支援してまいります。













【A-Point TAKESHIBA 施設概要】

施設名:A-Point TAKESHIBA(アポイント竹芝)

所在地:東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル4F アスノシステム

URL :https://a-point.work



【アスノシステム株式会社 会社概要】



会社名 :アスノシステム株式会社

代表者 :代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地:東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日:2009年9月1日

資本金 :1億円

URL :https://asno-sys.co.jp (コーポレートサイト)

事業内容 :システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業 /

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-11:45)