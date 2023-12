[株式会社ムラサキスポーツ]

株式会社ムラサキスポーツ(所在地:東京都台東区、代表取締役社長:金山 元一)はFILA FOOTWEARが展開する別注コレクション「Cheer Pack」を、12月上旬より全国のムラサキスポーツにて発売します。「Cheer Pack」とは、【応援する】の意味を込めており、ムラサキスポーツの注力テーマであるダンスを足元から支えていく想いが込められたコレクションとなっております。







今回のコレクションは、イラストレーター“kakimaku”氏デザイン/監修のもと、シューズのデザインから描き下ろしイラストに至るまで、FILAを履く等身大の女の子らしさ溢れる仕上がりとなっております。商品には“kakimaku”氏が描く3人の女の子が身に着けているアクセサリーモチーフを靴の側面にデザインし、今までのFILA とは少し違った雰囲気を楽しむことができます。



創業以来49年間にわたりアクションスポーツをはじめとするストリート・カルチャーの一端を担ってきたムラサキスポーツと、「FUN FEEL LIFE」とスポーツライフスタイルを表現してきたFILA、そしてできあがったシューズを“kakimaku”氏が描くことで魅力的なシューズ、イラストができあがりました。ムラサキスポーツは、ファッションを通して、今後もアクションスポーツの魅力や楽しさをより多くの方に知っていただき、アクションスポーツのさらなる発展に貢献してまいります。



【商品詳細】



商品名: FX115 illustrated by kakimaku(エフエックス115)

発売日: 2023年12月上旬

販売価格: 11,550円(税込)

品番: WSS24040-100

展開サイズ: 22.5cm~25.5cm

カラー: SNOW WHITE/SILVER



イタリアにあるFILAミュージアムで発掘されたオリジナルをベースに復刻されたローカットバスケットシューズ。”FX115(エフエックス115)をベースモデルに、肌の色に馴染みやすいカラーであるスノーホワイトを採用。シュータン・ヒールのFILAロゴ刺繍はアッパーカラーと同色にすることで高級感を演出。

アッパーサイドには、イラストレーター““kakimaku”氏描き下ろしのFILAオリジナルロゴデザインを大きく配置。女の子が身に着けるリングをイメージしたフラワーデザインは目を惹くシルバーで、さりげなくもしっかりと主張するデザインに。シンプルなデザインでカジュアルな中にも高級感が光る1足に仕上がりました。







商品名: DISRUPTOR WEDGE illustrated by kakimaku(ディスラプターウェッジ)

発売日: 2023年12月上旬

販売価格: 15,400円(税込)

品番: WSS24038-100

展開サイズ: 22.5cm~25.5cm

カラー: SNOW WHITE/GOLD



“ディスラプター2”のミッドソールにプラットフォームタイプの厚底をコンバインした、FILA“DISRUPTOR II WEDGE(ディスラプター2 ウェッジ)”をベースモデルに、肌の色に馴染みやすいカラーであるスノーホワイトを採用。

アッパーサイドには、イラストレーター“kakimaku”氏描き下ろしのFILAオリジナルロゴデザインを大きく配置。デザインモチーフには女の子が身に着けるヘアアクセサリーとイヤーカフを採用し、ゴールドのバタフライモチーフで女性らしい艶やかさを演出。様々なスタイルに合わせやすくも主張のあるデザインに加えて、スタイルアップ効果も生まれる1足に仕上がりました。





商品名: DISTORTER PREMIUM illustrated by kakimaku(ディストータープレミアム)

発売日: 2023年12月上旬

販売価格: 10,450円(税込)

品番: WSS24039-100

展開サイズ: 22.5cm~25.5cm

カラー: SNOW WHITE/GOLD



厚底過ぎない履きやすいフォルムのデイリースニーカー“Distoter Premium(ディストーター プレミアム)をベースモデルに、肌の色に馴染みやすいカラーであるスノーホワイトを採用。

イラストレーター“kakimaku”氏描き下ろしのFILAオリジナルロゴデザインに合わせて、女の子が身に着けるハートピアスをイメージし、シューズ側面にハートモチーフをゴールドで表現。合わせやすいフォルムの中に女の子らしさが詰め込まれた可愛らしい1足に仕上がりました。



【kakimakuについて】

ILLUSTRATOR

キュンとくる仕草や表情の瞬間を切り取ったような、ちょっと魅惑的な要素を感じる女の子たちをデジタルで描く。また、CLASS101 デジタルイラスト講師としても活動中。

https://www.instagram.com/vvk.k.m.kvv/?hl=ja

https://www.tiktok.com/@vvk.k.m.kvv



【FILAについて】

過去半世紀にわたり、フィラはスポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973 年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けています。

https://www.fila.jp



【ムラサキスポーツについて】

会社名 :株式会社ムラサキスポーツ

本社所在地 :東京都台東区上野7-14-5

設立 :1973年設立、2012年4月ムラサキホールディングス設立により子会社化

代表取締役社長:金山 元一

事業内容 :

・アクションスポーツ(サーフィン、ボディボード、スケートボード、スノーボード等)用品の企画・輸入・販売

・カジュアルウェア(ストリートウェア、マリンウェア)アクセサリー、シューズの企画・輸入・販売

・イベント・大会・スクールの企画・運営

企業理念 :

1.「健全なる精神は健康なる肉体に宿る」を基本と考え、青少年の育成、スポーツ文化の発展に貢献する。夢あるスポーツ用品を提供し、それを通して健康的な社会作り、スポーツ文化の発展に貢献する。

2. 総合的なスポーツの展開を目指し、国内および海外へもムラサキスポーツの輪を広げてゆく。広い視野で物事をとらえ、世界にネットワークを広げる会社を目指す。

3. 真に働きがいのある会社、発展性・永続性のある会社づくりをする。自信を持って“ムラサキスポーツに勤めています”と言えるような活気があり成長を続ける会社をみんなでつくってゆく。



