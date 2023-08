[ENGAWA株式会社]

”Sustainability(持続可能性)”がテーマ。NewsianデザイナーShun Watanabe氏インタビューや最新のeco-friendlyな食や観光地を紹介



ENGAWA株式会社(読み:エンガワ、代表取締役社長:牛山 隆信、以下「当社」)は、運営する英字ライフスタイルマガジン「Tokyo Weekender」の7月-8月号を発行いたしました。カバーをかざる写真家のハービー・山口氏やランジェリーデザイナーのYuvi Kawano氏をはじめとする東京を代表する各方面のクリエイティブなアーティスト特集のほか、今回は”Sustainability(持続可能性)”をテーマに、アップサイクルブランド「Newsian(ニュージアン)」のデザイナーShun Watanabe氏へのインタビューや最新の環境と地球に配慮した食・旅行などについてのトピックをお届けします。

ぜひ、お手に取ってご覧ください。







特集1:STAY PUNK! ハービー・山口氏へのインタビュー

今回のカバー特集は、ハービー・山口氏。2011年、日本写真協会より日本写真協会賞作家賞を受賞し、ニコン、キャノン、富士フイルムなどの大手カメラメーカーが主催するアワードの審査員も務めるなど精力的に写真界に貢献するハービー・山口氏。

今回のTWインタビュー、"Stay Punk!"は彼がイングランドのパンクバンド、「The Clash」から学んだモットー。カバーストーリーの中で、写真家としての人生、パンク哲学、キャリアを通じて学んだ忍耐強く良い人生を送る方法についてや70年代と80年代のロンドンでスターになる人たちと夢を追いかけた日々を特集。ボーイ・ジョージやダイアナ妃などの有名人を撮影した際のこぼれ話もあるのでぜひご覧ください。







インタビュー(本誌引用)



写真家になる日は、カメラを買った日ではなく、撮りたい被写体に出会った日だと信じている





“I believe that the day you become a photographer is not the day you buy a camera, but the day you meet the subject you want to photograph.”













特集2:Fashion Refurbished -Shun Watanabe 氏-

日本のファッション業界におけるサステナビリティに対する意識の低さを懸念したことがきっかけでアップサイクルブランド「Newsian」を2019年に立ち上げたShun Watanabe氏。アップサイクルは、本来であれば捨てられるはずだったものをより価値の高い商品・製品へと生まれ変わらせる地球に優しいプロジェクトの1つです。その魅力に着目した彼のファッション界への参入、ファッション界の変遷についてを語っていただきました。







インタビュー(本誌引用)



レコードをミックスするように、服をミックスするのが好きなんです



I like to mix clothes, just like I mix records













■「Tokyo Weekender 7月-8月号」その他のトピック

・セーラームーンがモチーフのJポップバンド「SG5」の紹介

・環境に配慮した乳製品不使用のココナッツヨーグルト”COCONO”

・食のハイライト :日本とメキシコが出会う、レストラン「ルビア」

・ブリティッシュカルチャーの浅草橋の小売ファッションブランドの”Auba Jaconelli”

・Voice of Tokyo: 東京の多様性を伝える4人の東京人にスポットライト





■ 「Tokyo Weekender 7月-8月号」



・発行日:2023年7月28日

・出版社:ENGAWA株式会社

・設置場所:https://www.tokyoweekender.com/stockists/

※雑誌は、ホテル・商業施設にフリーペーパーとして、ご用意がございます。ぜひ、お手にとってご覧くださいませ。





■ 定期購読について また、最新のTokyo Weekenderを設置している施設がお住まいの地域にない方、いち早く手にとりたい方向けに、お得な定期購読購入サービスも行っております。

https://www.fujisan.co.jp/product/1281692656/



■ ローンチパーティについて



マガジンの7月-8月号のリリースを記念して、ローンチパーティを開催いたします。 大使館や外資系企業などの発信力が高い在日外国人で構成されたTokyo Weekender独自の会員制コミュニティー『Insider Club』のメンバーや誌面に登場したアーティスト・クリエイターなどを招待し、共に東京を楽しむリアルな交流の場としてパーティーを開催いたします。今回のテーマは「Summer Relaxation」。京都の老舗ファッションブランド「文三郎」の特別展示、そして夏にぴったりなパーティオリジナルのカクテルを用意しています。

前売り券申し込み・詳細:https://twpartyaugust.peatix.com/



【概要】

・開催日時:2023年8月4日(金)19:00~23:00

・開催場所:or MIYASHITA PARK(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20−10)

・チケット:前売り券 1500円※8月3日23時55分まで購入可

当日券:2000円



■ Tokyo Weekenderについて



Tokyo Weekenderは、1970年創刊され、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客(インバウンド)や海外から日本や東京のユニークな情報を求めるファンに向けて、他にはない魅力的な情報を情報を毎日発信しています。



URL:https://www.tokyoweekender.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook:https://www.facebook.com/tokyo.weekender/?locale=ja_JP



■ ENGAWA株式会社について



日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から53年の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL:https://engawa.global/



