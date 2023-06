[日本リミニストリート株式会社]

フィリピンを拠点とするデジタルビジネスソリューションプロバイダーのHCX Technology Partners は、受賞歴があり、業界をリードするリミニストリートの企業向けソフトウェアサポートを活用し、顧客の複雑な問題事例の解決、コスト削減とITリソースの最適化の達成、成⾧のためのイノベーションへのリソース再配分を可能にしました。





ラスベガス(2023年5月24日)- エンタープライズソフトウェアのサポート、製品、サービスをエンドツーエ

ンドで提供するグローバル企業であり、OracleおよびSAPソフトウェアに対する第三者保守サービスの主要な

プロバイダー、ならびに、SalesforceおよびAWSのパートナーであるRimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)

は、フィリピンを拠点とするAsticom Group of Companies傘下のデジタルビジネスソリューションプロバイ

ダーであるHCX Technology Partners(https://hcx.com.ph/)が、Oracle PeopleSoftソフトウェア6万ライセンスにRimini Support(TM)サービスを採用したと発表しました。





【HCXがリミニストリートを採用、課題を克服し未来を切り開く】

HCX Technology Partners は、フィリピンの大手企業向けのOracle PeopleSoft導入を専門としており、銀行、

通信、eコマース、不動産など幅広い業界の顧客を対象としています。過去10年間で、HCX Technology Partnersは、提供するソリューションの幅を、Salesforce、Sprinklr、DocuSignなど多数のソフトウェアの実装、マネー

ジドインテグレーション、トレーニングサービスまで拡大しました。



2020年に、HCX Technology PartnersはIT人材のリソーシングの課題を解決するための評価プロジェクトを実施し、以下のような改善点が挙げられました。



● Oracle PeopleSoft 6万ライセンスの年間ソフトウェアサポート保守料の最適化

● より効率的に顧客の問題に対処するため、カスタマイズされたソフトウェアのサポートを強化

● オラクルソフトウェアの問題に対処するためにスタッフを追加雇用する必要性を減らし、ITリソースを効率化

● ITチームをイノベーションと戦略的で将来を見据えた開発プロジェクトに集中させる



HCX Technology PartnersのHCM&CRMソリューション部門長であるCriselda de Jesus氏は、次のように述べています。「当社の幅広いニーズに対応し、コストを最適化するための包括的なサポートサービスを提供できるパートナーを探していましたが、リミニストリートで完璧なソリューションを見つけました。リミニストリートは、私たちの予算の節約だけでなく、優れた価値を提供してくれたのです。」



また、HCX Technology PartnersのマネージングディレクターであるFroilan Rabatan氏は、次のように述べて

います。「私たちは、Oracle PeopleSoftソフトウェア6万ライセンスについてRimini Support(TM)サービスを選んだことをとても嬉しく思っています。これによって予算とITリソースをイノベーションプロジェクトに振り向けることが出来るようになり、当社の技術ソリューションの提供を拡大し、フィリピンにある更に多くの企業を支援することができます。」



【リミニストリートがHCXの運営を改善し、未来を切り開く】

リミニストリートへの年間サポートの切り替えを決定して以来、HCX Technology Partnersは以下のようなメリットがありました。



● 平均20年の経験を持つ専任のプライマリーサポートエンジニア(PSE)(https://www.riministreet.com/jp/solutions/objective/erp-support-team/)が担当、また、世界中の数百人のエンジニアが対応可能

● 問題解決までのレスポンスタイムが短縮され、(https://www.riministreet.com/jp/company/rimini-street-advantage/#lac-expert)クリティカルな問題については10分のレスポンスタイムを保証

● ベンダーが提供するコードと同レベルの、カスタマイズされたソフトウェアのサポート(https://www.riministreet.com/jp/solutions/objective/support-for-customizations/)

● これまでに70億米ドルを節約した5,000社以上のリミニストリートのお客様のように、(https://www.riministreet.com/jp/solutions/objective/reduce-costs/)年間サポート料を大幅に削減

● 根本原因分析を含む、ソリューションの品質向上



HCX Technology Partnersは、予算とITリソースをイノベーションプロジェクトに振り向けることができるようになったため、金融システムやセルフサービスのためのモバイルアプリケーション開発など、提供する技術ソリューションの幅を拡大することを予定しています。



競争優位性、収益性、および成長を支援する、SAP、Oracle、およびSalesforceアプリケーションのための、応答が早く、信頼と実績のあるサポート、マネージドサービス、セキュリティ、統合、観測性、プロフェッショナルサービス、そしてRimini ONE(TM)のエンドツーエンドのアウトソーシングソリューションなどリミニストリートの全ポートフォリオをご確認ください。

リミニストリートについて





リミニストリート(Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI))は、エンタープライズソフトウェア製品およびサービスのグローバル・プロバイダーであり、OracleおよびSAPソフトウェア製品に対する第三者保守サポートにおいて業界をリードしており、また、Salesforceのパートナー企業でもあります。リミニストリートは、高品質で応答性の高い、統合されたアプリケーションマネジメントおよびサポートサービスを提供することで、エンタープライズソフトウェアのライセンシーの大幅なコスト削減、技術革新のためのリソースの解放、より良いビジネス成果の達成を可能にします。これまでに、Fortune 500、Fortune Global 100、中堅企業、公共セクター組織等を含む幅広い業界の4,400以上の企業および組織が、信頼できるアプリケーション・エンタープライズ・ソフトウェア製品・サービスのプロバイダーとしてリミニストリートを利用しています。



将来予測に関する記述





本書に含まれる一部の記述は、歴史的事実ではなく、1995年私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定における将来予想に関する記述に該当します。将来予想に関する記述は一般に、「かもしれない」、「はずである」、「だろう」、「計画する」、「意図する」、「予測する」、「信じる」、「推定する」、「~する」、「可能性」、「思われる」、「求める」、「続ける」、「将来」、「予定する」、「期待する」、「見通し」などの単語やフレーズまたは表現が使用されています。これらの将来予想に関する記述は、将来の出来事、将来の機会、世界的な拡大およびその他の成長構想に関する取り組み、ならびにかかる構想に対する当社の投資に関する当社の期待に関する記述を含みますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、様々な仮定および経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではなく、また、歴史的事実を記述するものでもありません。これらの記述は、リミニストリートの事業に関する多くのリスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、次のものが含まれますが、これらに限定されません:エンタープライズソフトウェア管理及びサポートを取り巻く環境の進化並びに新顧客を惹きつけて既存顧客を維持し顧客層を更に広げる当社の能力。ソフトウェアサポートサービス市場における競争の激化。当社の拡大された製品及びサービスのポートフォリオ並びに今後提供する可能性のある製品及びサービスの顧客による採用。当社が獲得可能な最大市場規模の予測、当社サービスの採用により他社サービス利用時と比して顧客に見込まれるコスト削減効果の予測。当社におけるセールスサイクルの変動。定着率に関連するリスク。並びに、2023年3月1日付で米国証券取引委員会に提出されたリミニストリートForm 10-K年次報告書に「リスク要因」の見出しのもとで記載され、今後提出されるForm 10-K年次報告書、Form 10-Q四半期報告書、Form 8-K臨時報告書、及びリミニストリートが米国証券取引委員会へ提出するその他の提出物によって随時更新される記述に含まれる事項を含むその他のリスク。また、将来予想に関する記述は、本書の日付時点における将来の事象および見解に関するリミニストリートの期待、計画または予測を提供するものです。リミニストリートは、その後の事象および展開により、リミニストリートの評価が変化することを予想しています。しかしながら、リミニストリートは、将来のある時点で、これらの将来予想に関する記述を更新する可能性がありますが、リミニストリートは、法令により要求される場合を除き、そのような義務を負うことを特に否認します。これらの将来予想に関する記述は、本書の日付以降のいかなる日付においても、リミニストリートの評価を表すものとして依拠されるべきではありません。



(C)2023 Nihon Rimini Street KK and Rimini Street, Inc. 無断転載を禁じます。 “Rimini Street” は、米国及びその他の国におけるRimini Street, Inc.の登録商標であり、Rimini Street、Rimini Streetロゴ、及びそれらの組み合わせ、並びにTMで示されるその他のマークは、Rimini Street, Inc.の商標です。 その他のすべての商標は、それぞれの権利者に帰属し、別段の表示がない限り、リミニストリートは、かかる商標の権利者又は本書に記載されているその他の企業と提携若しくは関連し、又はこれらを推奨することを示すものではありません。



