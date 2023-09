[JAC Recruitment]

一件の採用を一本の苗木として、2008年から累計14万本以上を植樹



世界12ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント(代表取締役会長兼社長:田崎ひろみ、以下JAC)は、社会貢献を目的して2008年より植林活動『PPP(One Placement creates One Planet to save the Planet)プロジェクト』 を実施しており、2023年度は13,258本を植樹することとなりました。2023年12月末時点で植樹の累計本数は141,189本となります。







『PPPプロジェクト』は当社代表取締役会長兼社長の田崎ひろみが発案した活動で、世界各国のJACグループ各社を通じて転職された方お一人につき一本の植林活動を行っています。一本の苗木の成長と共に、ご転職いただいた方の新天地での活躍と地球の温暖化防止を願い、私たちはこれからも植林活動を続けてまいります。

現在は、JACの拠点があるインドネシアとマレーシアの森林荒廃地区ならびに違法伐採地域への植林により、現地農村の雇用を創出し、加えて、現地小中学生へ植樹の重要性をレクチャーしたり、JAC社員が現地大学生と共に苗を植えたりするなどで、現地の緑化再生の意義も伝えています。







JACはサステナビリティ活動の一環として、これからも『PPPプロジェクト』の活動を通じ、CO2削減による地球温暖化防止、自然・動物保護を推進してまいります。





JACのサステナビリティ活動について

1. 環境問題への取り組みと気候変動への対応:

https://corp.jac-recruitment.jp/csr/

2. ダイバーシティ&インクルージョン:

https://corp.jac-recruitment.jp/csr/diversity/



【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルテーション型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の売上が全体の50%以上を占めています。

またJAC Professional Solutions事業として、JAC IMS(Interim Management Solutions)とRPO Solutions (Recruitment Process Optimisation)をブランド化して運営しています。

海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界12ヵ国、33拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、コンサルティング業界に特化したエグゼクティブサーチ会社のVantagePoint、

グローバル、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。

(コーポレートサイト)https://corp.jac-recruitment.jp

(転職サイト)https://www.jac-recruitment.jp



