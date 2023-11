[株式会社NTTドコモ]

~「SmartNews」と「dアカウント」の連携や「SmartNews for docomo」の提供、パートナー企業向けマーケティングソリューションの共同開発において協業を開始~



スマートニュース株式会社(以下、スマートニュース)と株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、ニュースアプリ「SmartNews(R)」での「dアカウント(R)」連携によるdポイントの利便性向上、ドコモの端末向け「SmartNews for docomo」の提供およびパートナー企業向けマーケティングソリューションの開発などを通じた広告事業の発展をめざし、業務提携契約を2023年11月14日(火曜)に締結いたしました※1。





■背景と目的

スマートニュースは「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」というミッションを掲げ、日本最大※2のニュースアプリ「SmartNews」を提供し、日米で事業を展開しています。2014年に法人顧客に向けて広告事業を開始し、2018年からはクーポン機能を用いたマーケティングソリューションを提供しています。一方ドコモは、約9,700万※3のdポイントクラブ会員を基盤とし、お客さまへさまざまなサービスの提供に取り組んでまいりました。

こうした背景のもと、ユーザー基盤の拡大と法人顧客のマーケティング活動の支援を一層強化すべく、スマートニュースとドコモの事業資源を相互に活用し、生活者へ向けたニュースアプリの提供と、さまざまなパートナー企業の方々に参加いただける新たなマーケティングソリューションの開発などを推進してまいります。



■業務提携の内容と全体像

本業務提携では、以下の取り組みについて実施の検討を進めてまいります。



1. 「SmartNews」で「dアカウント」ログインを可能に。dポイントの利便性を向上

「SmartNews」アプリ上で「dアカウント」のログインが可能になり、「dアカウント」を使ったキャンペーンの参加や「SmartNews」アプリのクーポン利用時などにdポイントをためることも可能となるなど、「SmartNews」アプリの利用体験が向上します。(2024年1月開始予定)



2. ニュースアプリ「SmartNews for docomo」の提供

ドコモが運営するニュースアプリ「マイマガジン(R)」をアップデートし、「SmartNews for docomo」へ移行します※4(2024年春提供開始予定。詳細は後日、「マイマガジン」アプリ内でお知らせいたします)。「マイマガジン」をお使いのお客さまにおいては、これまでと変わらず「SmartNews for docomo」を安心・簡単にお使いいただくことができ、「SmartNews」アプリのもつ3,000以上の提携媒体から多様なコンテンツや「クーポン」に加え、「雨雲レーダー」など日々の生活に便利な機能をご利用いただけるようになります。また、ドコモのAndroid端末※5へのプリインストールも予定しており、より多くのお客さまがお使いいただけるようになります。



3.マーケティングソリューションの共同開発・提供および広告プロダクトの強化

スマートニュースのクーポンサービスやdポイントのキャンペーンをかけ合わせた新たなマーケティングソリューション(データやニュースアプリの機能を活用した広告プロダクト)を共同で開発し、日々進化する多様なマーケティングニーズに応える商品・サービスをさまざまな業種の法人顧客に向けて提供していきます。また、既存の広告事業においてもスマートニュースのマシンラーニング技術※6とドコモが保有する多種多様なデータを活用し、広告プロダクトの強化を共同で推進してまいります。

【協業の全体図】



今後、スマートニュースとドコモは、両社の連携をすすめ、お客さま一人ひとりに合わせた良質なコンテンツや広告を届け、お客さまの生活がより豊かになるよう努めてまいります。





※1 本業務提携において、スマートニュースとドコモに資本関係は発生しません。

※2 Nielsen Mobile NetView2023年8月時点 (カテゴリ「ニュースと情報」アプリケーションレベルで集計:Androidアプリはニールセン公表値、iOSアプリはニールセン提供のカスタマイズ集計)

※3 2023年9月末時点

※4 「SmartNews for docomo」は既存の「SmartNews」とは別個のアプリとして提供されます。

※5 一部機種を除きます。

※6 「SmartNews」アプリで蓄積されたデータの学習を基に、アルゴリズムを用いてユーザーに最適な記事や広告の表示を実現しています。





* 「SmartNews」はスマートニュース株式会社の登録商標です。

* 「dアカウント」「マイマガジン」は株式会社NTTドコモの登録商標です。





各社概要





■スマートニュース株式会社

代表者代:表取締役社長CEO 浜本階生

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目25-16 いちご神宮前ビル 2F

設立:2012年6月15日

従業員数(連結):460名(2023年9月30日時点)

事業内容:スマートフォンアプリケーションの開発・運営

インターネットサービスの開発・運営



■株式会社NTTドコモ

代表者:代表取締役社長 井伊基之

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー

営業開始日:1992年7月1日

従業員数(連結):7,903名(当社グループ47,151名)(2023年3月31日現在)

事業内容:通信事業

スマートライフ事業

その他の事業



