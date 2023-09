[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、『8月 K-POP女性アイドル 人気No.1決定戦』というテーマで調査を行いました。一体、誰が1位に選ばれたのでしょうか?







Danmee(ダンミ)では毎月、「K-POP女性アイドル 人気No.1決定戦」というテーマでアンケートを行っています。



8月も人気女性アイドルが次々とカムバックを果たし、暑い夏を盛り上げる楽曲でファンを魅了しました。



夏期に登場するK-POPアイドルの活動コンセプトは、清涼で華やかなものが多く、1年の中でも特に注目が寄せられる季節です。



今回は韓国での活動指数とブランド指数(BRAND REPUTATION INDEX提供)、さらにTwitterでの月間言及量や、Danmeeでの関連記事PVを元に、今話題のK-POP女性アイドル21人を選出しました。



日本のファンが選ぶ、8月に最も輝いていた女性アイドルは一体誰なのでしょうか?



<候補者>

Red Velvet ジョイ



TWICE ナヨン



TWICE モモ



TWICE サナ



TWICE ツウィ



BLACKPINK ジェニー



BLACKPINK リサ



(G)I-DLE ミヨン



(G)I-DLE ミンニ



ITZY リュジン



ITZY ユナ



aespa カリナ



aespa ウィンター



Kep1er マシロ



NMIXX へウォン



NMIXX ソリュン



IVE ウォニョン



IVE レイ



LE SSERAFIM 宮脇咲良



LE SSERAFIM チェウォン



NewJeans ヘリン







●調査期間:2023年8月17日~8月24日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:1,375票

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpopgirls-solo-august/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★3位 TWICE サナ



3位に選ばれたのは、TWICE(トゥワイス)のサナでした!



投票では、全体の4.87%、67票を獲得しています。



サナはサブボーカルを務め、ビジュアル担当としても活躍する、TWICEの日本人メンバーの一人です。



グループの楽曲ではキリングパートを引き受けることが多く、2016年にリリースされた『CHEER UP』では、「Shy Shy Shy」のパートで一躍注目を集めました。



★2位 Kep1er マシロ



2位に登場したのは、Kep1er(ケプラー)のマシロでした!



投票では、全体の23.71%、326票を獲得しています。



マシロはKep1erの副リーダーや、サブボーカルとして活躍する日本人メンバーです。



高い歌唱力やパフォーマンスの他、流暢な韓国語にも定評があり、愛らしいビジュアルでファンの心を掴んでいます。



★1位 LE SSERAFIM 宮脇咲良







1位に輝いたのは、LE SSERAFIM(ルセラフィム)の宮脇咲良でした!



投票では、全体の39.71%、546票を獲得しています。



宮脇咲良はLE SSERAFIMの日本人メンバーで、日韓両国で高い知名度を誇る人気K-POPアイドルです。



HKT48出身の彼女は、2018年にMnet『PRODUCE 48』に出演し、最終順位2位を獲得。その後、IZ*ONE(アイズワン)として韓国デビューを果たし、活動期間終えた後、2022年にLE SSERAFIMとして再デビューしました。



アンケートページには「ビジュアルもパフォーマンスも1番に追ってしまいます!ファン想いなところも尊敬できる」「美しくてカッコよくて努力家の最強のアイドル」とコメントが寄せられました。



<最終結果>

1位 LE SSERAFIM 宮脇咲良

2位 Kep1er マシロ

3位 TWICE サナ

4位 LE SSERAFIM チェウォン

同率5位 NewJeans ヘリン

同率5位 ITZY リュジン

7位 TWICE ツウィ

8位 aespa カリナ

9位 TWICE モモ

10位 BLACKPINK ジェニー

11位 BLACKPINK リサ

12位 IVE ウォニョン

13位 aespa ウィンター

14位 NMIXX へウォン

15位 IVE レイ

16位 TWICE ナヨン

同率17位 NMIXX ソリュン

同率17位 (G)I-DLE ミンニ

同率19位 Red Velvet ジョイ

同率19位 ITZY ユナ

21位 (G)I-DLE ミヨン



