株式会社finetrack (本社:兵庫県神戸市、代表:金山洋太郎)は、2023年10月28日(土)に東京・高尾山のふもとにある「Mt.TAKAO BASE CAMP」にて、第一回となる「fun to trackメンバーズミーティング in Mt.TAKAO BASE CAMP」を開催いたしました。





今年5月にスタートした、会員制ステージプログラム「fun to trackメンバーズ」。

そのプラチナ会員を対象とした「fun to trackメンバーズミーティング」が東京の気軽な登山スポットでもある高尾山のふもとで開催されました。



当日は天気も良く木々が紅葉に色づき始め、高尾界隈では様々なイベントが行われている中、会場となる「Mt.TAKAO BASE CAMP」はファイントラック初のお客様とスタッフを繋ぐ、遊び手同士の交流会で賑わいました。



イベントの様子をご紹介していきます。

■金山社長の創り手トーク

スタッフも知らない遊び手としての話や、創り手としての起源を披露し、更には過去の自作の登攀道具などを紹介し盛り上がりました。





■商品企画相川の遊び手トーク

社内随一の遊び手である相川の遊びが商品に変わる瞬間を共有し、遊び手の皆さんにファイントラック製品を使って欲しい想いを明かしました。





■ワークショップ

ファイントラックらしい国産の牛皮を使ったオンリーワンの小物作り。

工程が難しいのでは?と社内で話していたが、皆さん器用にこなし中には数個作る方も。







■特別ゲストの洞窟探険家吉田勝次さんのトークショー

お決まりの正装?に身を包んで頂き魅惑の写真や動画で歓声の会場内。



■ファイントラッククイズや豪華景品のゲーム

マニアック過ぎるファイントラッククイズやゲームを用意したにも関わらず全問正解者がでたり、決勝戦にもつれ込んだりと大波乱。



優勝者には新商品シリーズから1点選んでプレゼント。今回優勝者は「新アクロジャケット」をゲット!!





およそ6時間にも及ぶイベントでしたが、ご参加いただいたお客様の熱量であっという間に終わりの時間を迎えました。

スタッフ一同、日頃ご愛用頂いている遊び手の皆様に感謝の思いでいっぱいです。

次回はどのようなイベントになるか今から楽しみです。



■会場の様子







ご参加の皆様、お疲れさまでした。

また、ご参加いただきありがとうございました。



▽当日の様子はこちらの動画にてご覧になれます。▽

https://youtu.be/7qilZ9LzMxE



▽会員制プログラム「fun to trackメンバーズ」についてはこちら▽

https://www.finetrack.com/f/guide/members



▽Mt. TAKAO BASE CAMPについてはこちらから▽

https://takaobc.com/





finetrackについて









株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手=創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。



