タイムスリップは出来なくても、過去のマシーンに敬意を表して、デウスアートディレクターは素敵な絵を描いてくれます。フランスのデウスカー BMW E21がTeeシャツになって登場です。

フランスで撮影された最新写真と合わせてお楽しみ下さい。

クラシックなカット、フロントプリント、オーガニックコットン100%のスムースな素材。

カラー: LEAF MARLE / SMOKE BLUE の2色展開。

サイズ : XS -XL 5サイズ展開。

商品はこちらから RALLYEYE TEE Shop Now. ▶︎ https://bit.ly/41emZuu

写真:Alexandre Taube

ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。





