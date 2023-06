[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

【期間限定】2023年6月5日(月)~7月3日(月)正午まで



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2023年6月5日(月)から7月3日(月)まで、ファッションアイテムはもちろん、電子機器、携帯ケース、生活家電、ホーム用品、美容、健康用品などの実用品をはじめとした主要アイテムを、最大90%オフにてお買い求めいただける夏の最大級セール『Summer Sale』を開催いたします。最大25%オフクーポンや全品送料無料キャンペーンも予定しておりますので、この機会にぜひお得にお買い求めください。







グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域 (※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、最大90%OFFとなるサマーセール『Summer Sale』を2023年6月5日(月)12:00から7月3日(月)12:00までの期間にて開催いたします。ファッションアイテムをはじめとして、電子機器、携帯ケース、生活家電、ホーム用品、美容、健康用品などの人気主要カテゴリがすべてセール対象となり、最大90%OFFでお買い求めいただけます。

また、本セールはご購入金額に合わせてご利用いただける最大25%OFFのクーポン配布や平日18時からの6時間+週末48時間限定で全品送料無料キャンペーンも実施いたします。人気小物は全品300円以下にてお買い求めいただくことができ、人気夏服は2点ご購入毎に1点99%オフにてお届けします!



いつも「SHEIN」をご利用いただいてる方も、これまで「SHEIN」をご利用いただいたことのない方も、ぜひこの機会に、お買い得な夏のアイテムをお買い求めください。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。



最大90%OFF!夏の最大級セール『Summer Sale』 人気商品(抜粋)







商品名 :1pc ABS ジューサー、キッチン用のモダンなポータブル電気ジューサー

価格 :¥1,010

コード :sv2305150858582036





商品名 :1個 プレーン ワイヤレス キーボード

価格 :¥1,819

コード :se2302030599046424





商品名 :1pc 折りたたみ式ワイヤレスヘッドセット

価格 :¥1,195

コード :se2207200010101931





商品名 :ラインストーンデコレーション スマホケース

価格 :¥272

コード : se2208041681811041





商品名 :1個 携帯扇風機, ミニ扇風機, ポケット扇風機, 家庭用, オフィス, アウトドア

価格 :¥329

コード :sh2204139219164241





商品名 :SHEGLAM アイブロウ レイジングワックススティック - Auburn

価格 :¥76

コード :sb2209063813549415







夏の最大級セール 『Summer Sale』開催概要







本セール期間中、ファッションアイテムをはじめとして、電子機器、携帯ケース、生活家電、ホーム用品、美容、健康用品などの主要カテゴリはもちろん、高評価アイテム含むサイト内の商品を対象に最大90%OFFでお買い求めいただけます。 また人気の夏服が2点購入毎に1点99%OFF、人気小物が全品300円以下で購入可能など、「SHEIN」でのお買い物がよりお得になるキャンペーンを合わせて実施しております。ぜひこの機会に、お得にお買い求めください。



開催期間: 2022年6月5日(月)12:00~7月3日(月)12:00まで



【キャンペーン詳細】

1.主要カテゴリー全て割引中 最大90%OFF!



2.最大25%オフの特大クーポン配布!

クーポンコード:SM2023

・¥2,000以上のご注文で5%OFF

・¥6,000以上のご注文で15%OFF

・¥10,000以上のご注文で20%OFF

・¥15,000以上のご注文で25%OFF



3.全品送料無料キャンペーン

平日18時‐24時の6時間限定+週末48時間限定



4.人気小物 全品300円以下!



5.人気夏服 2点ご購入毎に1点99%オフ!



※上記の内容は、予告なく変更する場合がございますので、詳細は「SHEIN」Webサイト・App内をご参照ください。



「SHEIN」のご紹介





【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



