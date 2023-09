[株式会社STONE.B]

2023 OMEGA X CONCERT in JAPAN <KEEP GOIN'>



9月23日(土)18時30分より開催されるOMEGA Xの東京NIGHT公演が音楽配信プラットフォーム「mahocast」から配信されることが決まった。







韓国ボーイズグループ OMEGA Xが来たる9月の2日間、「2023 OMEGA X CONCERT in JAPAN <KEEP GOIN'>」を開催することを決定した。

そして、ZeppHaneda会場の東京NIGHT公演は、音楽配信プラットフォーム「mahocast」から配信されるという。



1年ぶりに来日するOMEGA Xは、ダイナミックな舞台と幻想的なビジュアル、強烈なパフォーマンスを準備中とのことで、華麗なパフォーマンスとともに感動的なライブでファンを再び魅了したいと答えた。



今回の公演のタイトルである[KEEP GOIN']は困難の中でも諦めずに挑戦し続け、前進しようとするメンバーたちの力強さと、夢に対する熱い情熱が込められている。また、メンバーたちは今回の公演を通して、FOR X(ファンクラブ名)たちに「どんな状況であっても諦めず、夢と希望のために前に進み続けてほしい」という想いを込めたとし、今回の公演タイトルに特別な意味があることを説明した。



さらに、今回の公演をきっかけに本格的な日本活動を予定しており、ファンは今後も様々なイベントを通してOMEGA Xと交流できることが期待されている。

その旗揚げとして、OMEGA Xは7月12日(水)に日本公式オフィシャルサイトと日本公式ファンクラブ「FORX」を立ち上げ、日本での第一歩を知らせた。



■配信内容



放送日|2023.09.23(土)

放送開始時間|18:30~



CAST:OMEGA X

主催:METANOIA



■ネットチケットについて

ネットチケットは該当の有料生配信LIVEが視聴できる “有料視聴券” です。

※このチケットで後日公開される「アーカイブ映像」と「ビハインド映像」も視聴することができます。



■ネットチケット販売価格 ¥3,300(税込)

※チケット販売は2023.09.04(月)18:00~となります。

※本ライブ配信は別途システム利用料と決済手数料が付加されます。

※著作権の都合上、アーカイブ配信では楽曲のカットが入る場合がございます。



■配信プラットフォーム:mahocast

■チケット販売ページ:https://www.mahocast.com/at/live/1527/10197



《 アーティスト紹介 》



OMEGA X



OMEGA Xは2021年にデビューし、「第31回ソウルミュージックアワード」(ソウル歌謡大賞)で新人賞を受賞。

日本デビューアルバム「Stand up!」ではタワーレコード全店舗総合アルバムウィークリーチャート1位をはじめ、オリコンデイリーアルバムチャート4位、ビルボードジャパン12位を記録するなど日本での圧倒的な人気を示し、2022年ワールドツアー「CONNECT : Don’t give up」を成功裏に終え、成長するグローバルグループであることを証明した。



公式HP:https://www.omegax.jp/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/OmegaX_jp



【mahocastについて】

日韓を中心として、世界にエンタテインメントを配信する、音楽に特化したアーティストとファンを繋

ぐライブオンライン放送局。配信プラットフォームの提供だけではなく、コンテンツの企画や制作にも

力を入れており、国際展開を目指すアーティストから高い満足度を得ている。

サービスHP:mahocast https://www.mahocast.com/



■企業情報

社 名:株式会社 STONE.B

代表者:代表取締役 チョユンサン

所在地:〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-12 VORT東新宿501

企業HP:http://stoneb.jp/

本件に関するお問合せ : mahocastサイト内[CONTACT]のお問い合わせフォーム

https://www.mahocast.com/ct/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:46)