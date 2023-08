[鎌倉インターナショナルFC]

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル、所在地:神奈川県鎌倉市、代表:四方健太郎)では、鎌倉インターナショナルFCクラシック所属の吉野勇樹選手が「第4回ろう者サッカー世界選手権大会(デフサッカーワールドカップ)in マレーシア」に出場する日本代表に選出されましたので、お知らせいたします。







【第4回ろう者サッカー世界選手権大会 in マレーシア】

■開催期間:2023年9月23日(土)~10月7日(土)

■開催場所:マレーシア(クアラルンプール)

■試合日程(日本時間)

・グループステージ第1試合

9月23日(土)17時30分キックオフ

日本 vs ウクライナ

・グループステージ第2試合

9月25日(月)17時30分キックオフ

日本 vs アメリカ

・グループステージ第3試合

9月27日(水)17時30分キックオフ

日本 vs ガボン共和国



【選手プロフィール】

■氏名

吉野 勇樹(よしの・ゆうき)



■ポジション

MF



■生年月日

1992年5月27日



■身長/体重

166cm/64kg



■出身地

山形県山形市



■所属チーム経歴

岡津中学校

筑波技術大学

MFC.WEST

レプロ東京



■選手コメント:

この度は2023年9月にマレーシアで開催される第4回ろう者サッカー世界選手権大会のメンバーに選出されました。

今大会から初めてA代表と同じユニフォームを着用させていただくにあたり、良い意味での緊張と責任を感じております。4年半ぶりの国際大会でまた日の丸を背負って戦える喜びを噛み締めながら、世界の舞台で良い結果を残せるようにベストを尽くして参ります。

日本から応援のほどよろしくお願いいたします。



【第4回ろう者サッカー世界選手権大会 in マレーシア】

https://jdfa.jp/posts/jdfa_soccer_worldcup2023

https://jdfa.jp/posts/deaf_soccer_worldcup2023



吉野選手並びにデフサッカー男子日本代表へ応援のほど、よろしくお願いいたします。



【鎌倉インターナショナルFCクラシック】選手一覧

https://kamakura-inter.com/club/members/



【鎌倉インターナショナルFCクラシック】9月公式戦日程決定のお知らせ

https://kamakura-inter.com/2023-fixtures-september-sc-classic/



【鎌倉インターナショナルFC】 https://kamakura-inter.com





所在地:〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1 みんなの鳩サブレースタジアム

代表:四方 健太郎

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル)は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のJリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。性別や年齢など、あらゆるものに “BORDER(境界線)”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

ホームグラウンドのみんなの鳩サブレースタジアムは、人工芝のフルサイズのサッカーピッチ(102メートル×64メートル)と、約1000平方メートルのパークを併設した、日本では過去に例を見ない、「民費民地民設民営」によるスタジアムです。







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:16)