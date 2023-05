[株式会社デバイスエージェンシー]

株式会社デバイスエージェンシー(所在地:大阪市西区)が販売する「AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ」の対応言語に、アラビア語とポルトガル語が5月25日に新しく追加されました。同製品は今まで英語や中国語(簡体字・繁体字)、韓国語をはじめとした多言語に対応しており、今回の追加によって13ヵ国14言語まで対応可能になりました。(※対応言語の数には日本語を含みます。)





「AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ」は、ホテル・民泊業務において必須のチェックイン・チェックアウトを無人対応できるIoTシステムです。今回はその「AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ」に新たな対応言語「アラビア語」と「ポルトガル語」が追加されました。インバウンド需要の回復の兆しが見えるこのタイミングに、宿泊施設の生産性向上のための取り組みとしてスマートチェックインシステムの導入はいかがでしょうか。



<対応言語>

日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、タイ語、スペイン語、ベトナム語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、インドネシア語、<NEW!>アラビア語、<NEW!>ポルトガル語



▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン for カードロック

https://and-iot.jp/dms-cardlock/

▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック

https://and-iot.jp/dms/

▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン with キーボックス

https://and-iot.jp/dms-keybox/



「AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ」の特徴





・今迄の同様サービスと比較して驚くほどの低コストで導入いただけます!

・現在ご利用中のPMSと連携ができるので、導入がスムーズです!

(※ご利用中のPMSによっては連携できない場合もございますので、事前にお問い合わせください。)

・ルームキーの種類に合わせた機種をご用意しているので、ドアや鍵を交換する必要がありません。

・チェックイン・チェックアウト時の清算も無人化できます(一部オプション機能)。





使用されているルームキーの種類に合わせたスマートチェックインの機種をご用意





ご利用のルームキーの種類に最適なスマートチェックインの機種をそれぞれご用意しております。また「AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ」はルームキーの受け渡し・回収はもちろん、チェックイン・チェックアウト時の現地精算も無人で行うことが可能です。



▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン for カードロック

https://and-iot.jp/dms-cardlock/

◎カードキーをご利用の宿泊施設様に!カードキーをチェックイン筐体から発行します。



▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック

https://and-iot.jp/dms/

◎スマートロックをご利用の宿泊施設様に!解錠キーコードをチェックインタブレットからお知らせします。



▼AdvaNceD IoT スマートチェックイン with キーボックス

https://and-iot.jp/dms-keybox/

◎物理鍵をご利用の宿泊施設様に!キーボックスを通じて宿泊ゲストに鍵をお渡しします。





