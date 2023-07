[粧美堂株式会社]

2023年7月13日(木)より発売



化粧雑貨、化粧品、服飾雑貨、及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:寺田正秀、以下粧美堂)は、ワーナー・ブラザーズ コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』に登場する、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をモチーフにした雑貨シリーズを2023年7月13日(木)より発売します。









新商品は、お家でのリラックスタイムにぴったりの、ゴールドのチャームが可愛い巾着付きヘアターバン、立てて使用できるファブリックミラー、小物の収納に便利なティッシュポーチの3アイテムを展開します。「グリフィンドール」「スリザリン」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」と、4寮それぞれのシンボルカラーと象徴動物がデザインされており、上品な花柄があしらわれた、年齢問わず手に取りやすい大人可愛いシリーズです。



商品概要





巾着付きヘアターバン 3,300円(税込)

サイズ / ヘアターバン:約W240×H90mm、巾着:約W190×H235mm

素材 / ヘアターバン:ポリエステル、巾着:ポリエステル











ファブリックミラー 2,420円(税込)

サイズ / 約W151×H180mm

素材 / 本体:合成皮革、ミラー:ガラス















ティッシュポーチ 2,090円(税込)

サイズ / 約W93×H130mm

素材 / 合成皮革













WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) WarnerBros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



会社概要





粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、メイクアップグッズを始め幅広くパーソナルケア商品を取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売(小売店及びEコマース市場向け)までを自社で完結できるのが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、100円均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始、国内のみならず、中国を始めとした海外市場への展開を強化しています。加えて、2020年10月に化粧品・医薬部外品の受託製造を行っているビューティードア株式会社を傘下に入れ、「真のメーカー化」を目指し更なるものづくり力の強化とOEM事業の拡大に乗り出しています。



