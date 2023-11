[imperfect株式会社]

~2019年7月に表参道ヒルズ同潤館で創業したimperfect。新たなトレンド発祥の地での開業により、これまで様々なサステナビリティに関する取り組みを発信して参りました。創業5周年を迎えるに当たり、サステナビリティをもっと身近に、より多くの方に届けることを通じたサステナビリティ市場の拡大を目指して、新たな施策に取り組みます。~







世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)株式会社(所在地:東京都千代田区、代表者:佐伯美紗子)は、創業5周年に向けて新たな施策を発表いたします。



imperfect表参道は2019年7月に、東京・表参道ヒルズ同潤館で創業し、2024年7月に創業5周年を迎える予定です。これまで新しいトレンド発祥の地である表参道から、「実業を通じた社会課題の解決」を目指し、生活者と生産者の距離を縮め、生産現場に存在する様々な社会課題の解決とサステナビリティ社会の実現に向けて、生活者が無理なく参加できる仕組みをご提案して参りました。



これまでも心掛けてきたのは、サステナビリティを「身近に」、「より多くの方に」届けること。その想いを加速させるために、今後、以下2点を新たに取り組むことをお伝え致します。



1.お客さま接点となる多様なリアル拠点の新設







2.DtCサービスの拡充~アンバサダーを招聘しサブスクリプションサービスへ本格参入~







【新強化施策の概要】



1.お客さま接点となる多様なリアル拠点の新設





これまで、表参道ヒルズ同潤館に構えるimperfectのフラッグシップストアは年齢・性別・人種等を問わず、多くのお客さまにご来店いただきました。同店舗では、商品をお楽しみいただくだけではなく、サステナビリティを「身近に」感じていただき、取り組みにも参画いただけるように、社会課題の解決に向けた私たちimperfectの活動についてお客さまにも積極的にお伝えし、共感いただくことを目指してきました。



その中で、「大好きなチョコレートの原料であるカカオの生産者がこの様な課題を抱えていることを初めて知った」、「この様に好きな商品を買うことがコーヒーのサステナビリティにつながるのであればうれしい」等のお声を多くいただいて参りました。



そこで、このような共感の場を「より多くの方に」届けるために、今後、新店舗のみならず催事やPOPUP等、それぞれの場所やお客さまのニーズに応じたテーマを設け、リアルな接点を持つことができる多様な拠点を新設して参ります。詳細については、確定次第、改めてご紹介いたします。



(imperfect表参道1号店の様子)

















2.DtCサービスの拡充~アンバサダーを招聘しサブスクリプションサービスへ本格参入~





私たちimperfectの商品は、「あなたの『おいしい』を、だれかの『うれしい』に。」を掲げ、おいしく召し上がっていただく商品が、その商品に使用している原材料を生産している農家の方々の生活・労働・経済環境の改善や自然保全など社会全体のよろこびにつながる、ことを目指しています。



私たちが使用するカカオ、アーモンド、カシューナッツ、コーヒーなどは、生産者や自然環境が抱える社会課題の解決を推進しながら生産されたもの。それら原材料をおいしい商品としてお届けするだけではなく、商品の売上の一部を、私たちimperfectが農業現場で実施する社会課題の解決を目指す活動の資金として拠出しています。



そのようなこだわりの商品をご購入頂ける場所が限られていたのですが、サステナビリティをより「身近に」「多くの方に届ける」ことを目指して、店舗での体験価値をweb上でもご提供するDtCサービスにも本格的に着手いたします。

【imperfect ECサイト】https://imperfect-onlinestore.com/shop



私たちは、おいしい商品を継続してお召し上がりいただくことに加えて、サステナビリティに向けた取組みにも継続してお客さまにも関わっていただく方法として、先ずはコーヒーを皮切りに、サブスクリプションサービスを開始致しました。

本格参入を記念し、アンバサダーも招聘。ぜひこの機会にアンバサダー詳細もご覧ください。

【アンバサダー招聘に関するimperfectのリリースはこちら】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000055712.html



(商品事例)







これら2つの施策によって、もっと身近に、より多くの方にサステナブルな商品をお届けし、サステナビリティ市場の拡大に努めて参ります。







尚、これまでに多くの方にご来店いただいた表参道ヒルズ同潤館に構えた店舗は11月12日(日)を以て閉店とし、今後は、形を変え、多様な形態でお客様の元に「imperfect」をお届けして参ります。現在、新店舗の準備を進めておりますので、確定次第、発表いたします。











The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で 出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



会社概要

名称:imperfect株式会社

設立:2019年3月18日

代表者:代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地:〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL:https://www.imperfect-dowell.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-16:40)