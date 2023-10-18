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TVアニメ『SHY』関連新商品発売決定！

TVアニメ『SHY』関連新商品発売決定！

［株式会社アルジャーノンプロダクト］

株式会社アルジャーノンプロダクト(本社：東京都台東区、代表：内山田 昇平)は、TVアニメ『SHY』の新商品グッズを、全国のグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップ等にて予約販売を開始いたします。

▶TVアニメ『SHY』公式サイト　https://shy-anime.com/


ジオラマアクリルスタンド



予約受付開始日：2023年10月19日(木) 10:00

商品発売日　　：2023年12月上旬予定

価格　　　　　：各1,650円(税込)

種類　　　　　：全5種

本体サイズ　　：W155mm×H150mm　※組み立て前の状態

製品素材　　　：アクリル

販売店　　　　：公式通販(アルジャーノンショップ：http://algernonproduct.shop/ )、
　　　　　　　　全国のグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップ等




ステッカー



予約受付開始日：2023年10月19日(木) 10:00

商品発売日　　：2023年12月上旬予定

価格　　　　　：各550円(税込)

種類　　　　　：全5種

本体サイズ　　：60mm×80mm

製品素材　　　：ユポ紙

販売店　　　　：公式通販(アルジャーノンショップ：http://algernonproduct.shop/ )、
　　　　　　　　全国のグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップ等



(C)実樹ぶきみ（秋田書店）／SHY製作委員会



■会社概要■
株式会社アルジャーノンプロダクト
〒111-0053　
東京都台東区浅草橋2-2-10 アーバンアートビル2F
http://www.algernonproduct.co.jp/


【お客様からのお問い合わせ先】
mail： info@algernonproduct.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/18-19:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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