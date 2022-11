[株式会社エムダッシュ]

2023年1月17日(火)大阪・オリックス劇場 / 2023年1月19日(木)東京・中野サンプラザ



10月に韓国で開催されたデビュー13周年を記念したファンコンを1月17日に大阪、1月19日に東京で開催!











K-POPグループHIGHLIGHTの来日ファンミーティング「2023 HIGHLIGHT FANCON [FIELD DAY] in JAPAN」の開催が決定いたしました。

10月に韓国で開催されたデビュー13周年を記念したファンコンを1月17日に大阪、1月19日に東京で開催!



先日11月7日に韓国で発売されたHIGHLIGHTの4TH MINI ALBUM [AFTER SUNSET]は、発売直後に韓国国内の主要音源サイトでリアルタイムチャート1位にランクイン。アルバム収録曲である全5曲が1-5位を占めるなど、変わらない人気を誇るHIGHLIGHT。

そんな彼らの来日ファンミーティングにどうぞご期待ください。









公演概要



2023 HIGHLIGHT FANCON [FIELD DAY] in JAPAN



【日程】

<大阪> オリックス劇場

2023年1月17日(火)17:30 開場 / 18:30 開演



<東京> 中野サンプラザ

2023年1月19日(木)17:30 開場 / 18:30 開演



【料金】

12,100円 (全席指定・税込)



*3歳以上要チケット、3歳未満入場不可

*営利目的の転売禁止



【お問合せ】

<大阪公演> SOGO OSAKA

TEL:06-6344-3326 (平日 14:00-16:00)



<東京公演> バッドニュース

TEL:03-6416-1515 (火・木 11:00-16:00)

MAIL: info@badnews.co.jp





チケット情報



【HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員先行】(https://www.highlight-fc.jp/)

→ 2022年12月3日(土) 11:00 ~ 12月11日(日) 23:59



【プレイガイド情報】

■ぴあ最速先行:2022年12月13日(火) 18:00~

■一般プレイガイド先行:2022年12月23日(金) 11:00~

■一般発売:2023年1月7日(土) 10:00~





最新MV







HIGHLIGHT - Alone









▼本プレスリリースは、下記URLからダウンロードをしてお受取りください▼

https://prtimes.jp/a/?f=d40619-20221118-a8332e080ce761c493116ad2529d6860.pdf





(リリース配信会社)

株式会社エムダッシュ

E-mail : info@m-dash.jp

URL : https://m-dash.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-10:46)