[リアルテックホールディングス株式会社]

RTHD Singapore Pte. Ltd. (リアルテックホールディングス株式会社の100%シンガポール子会社、以下:「リアルテックシンガポール」)のDirectorである村山類クリスチャンと熊本大樹がシンガポールで開催された「Hyper Interdisciplinary Conference in Singapore (HIC SG) 2023」及び「Life Hack Tech Forum 2023」に登壇いたしました。







↑イベントに登壇する村山(左)と熊本(右)



2月16日に設立1周年を迎えたリアルテックシンガポールは、東南アジアと日本の接続強化に向け、さらなる新規投資先の開拓および投資先の支援を加速しております。この度、グループ会社のリバネスシンガポール社が主催する以下のイベントに登壇したことを報告いたします。引き続きシンガポールを中心とした東南アジア地域の研究機関・大学・事業会社等と連携し、地球と人類の課題解決に資する革新的テクノロジー(リアルテック)を有するスタートアップへの投資・育成を加速して参ります。



■Life Hack Tech Forum 2023 –

Unlocking Frontier Solutions Towards Healthy Living & Aging





日付: 2023年2月24日

登壇者:熊本 大樹(プレゼンター)

リンク:https://global.lne.st/news/sg/2023/02/15/life-tech-forum-2023/

登壇セッション:Special talk / Investment Opportunities

セッション内容:高齢化社会においてヘルスケア・介護・福祉領域への関心が高まりつつあるなか、健康長寿を伸ばすための関連技術や投資環境の動向、将来の展望などについてプレゼンテーションを実施いたしました。





■Hyper Interdisciplinary Conference in Singapore (HIC SG) -

Hub to Hub Connection: Singapore Taking its First Leap Towards True Community





日付:2023年2月25日

登壇者:村山 類 クリスチャン(モデレーター)

リンク:https://hiconf.lne.st/conference/singapore2023/

登壇セッション:Session 2: Can We Create Real Alternative Reality?

セッション内容:様々なコミュニケーションツールが発展したコロナ禍がピークを過ぎた中、これからの時代に求められるコミュニケーションの在り方とは。シンガポール科学技術研究のLee教授、感情解析ベンチャーのOpsis、次世代遠隔コミュニケーションベンチャーのTonariとパネルディスカッションをモデレートいたしました。









↑HIC SGの第二セッション登壇者







村山 類 クリスチャン / Director

ドイツのフライブルク大学生物学修士課程修了後、マリーキュリーフェローとしてポーランドはクラクフのヤギェウォ大学にて3年研究職に従事。2017年よりボストンコンサルティンググループ東京オフィスにて上場企業の株主価値最大化や、M&AにおけるビジネスデューディリジェンスやPMIのプロジェクトを推進。2021年にリアルテックホールディングスに参画。リアルテック初の海外投資案件のラウンドリードを牽引し海外展開を推進。







熊本 大樹 / Director

慶應義塾大学在学中に国内外のスタートアップエコシステムの研究を中心に、事業会社やベンチャーとの共同研究を多数実施。2019年に初の新卒としてリアルテックファンドに参画後、グロースマネージャーとして日本国内の福祉・介護分野で革新的な技術を応用するベンチャーを担当する一方、2020年より東南アジアのディープテックベンチャーへ積極投資する「グローバルファンド」の組成をリードし、東南アジアの課題解決を目指す。2023年よりリアルテックホールディングスシンガポール取締役に就任。





※:正式名称:「リアルテックグローバルファンド1号投資事業組合」





■リアルテック・シンガポール概要正式名称:RTHD Singapore Pte. Ltd.





設立年月:2022年2月

取締役:藤井 昭剛 ヴィルヘルム、丸 幸弘、村山 類 クリスチャン、熊本 大樹

事業内容:研究開発型スタートアップへの投資・育成





■リアルテックファンドについて

地球や人類の課題解決に資する革新的テクノロジーを有するスタートアップ(リアルテックベンチャー)への投資育成を行うベンチャーキャピタルファンドです。国内外の政府・企業・自治体と密に連携し、技術の社会実装を最速・最大化させるためにフルハンズオンで支援を行っています。これまで200億円以上を運用し、国内外のスタートアップ80社以上に投資しています。 2021年には、ディープテック領域に投資するファンドとしては日本で初めてのインパクト投資ファンドを設立しました。



<お問い合わせ先>

リアルテックホールディングス株式会社

広報担当:成田

https://www.realtech.holdings/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-13:16)