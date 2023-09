[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

海洋環境保全活動を支援する限定商品「タリスカー ワイルダー・シーズ」も登場



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(以下MHD、本社:東京都千代田区神田神保町1-105神保町三井ビル13階、代表取締役社長:ブルノ・イヴォン)が取り扱う、海に育まれたシングルモルト「タリスカー」は、2023年9月22日(金)から24日(日)の3日間にかけて、生まれ故郷であるスコットランド・スカイ島の自然を体感していただけるスペシャルイベント「TALISKER Wilderness Bar(タリスカー ウィルダネス バー)」を開催いたしました。東京・六本木ヒルズの大屋根プラザに出現したスカイ島を再現した会場に、3日間で1000人超の方にご来場いただき、イベントに合わせて発売となった限定商品「タリスカー ワイルダー・シーズ」を始めとする各種ラインナップのテイスティングや、タリスカーと肉料理の宿命的なペアリングをお愉しみいただきました。







都会の中心に出現したスカイ島 厳しくも美しい故郷の自然を体感!







潮風と黒胡椒の風味、力強い味わいで世界中のシングルモルトファンを魅了し続けるタリスカー。その特徴的な風味と味わいは、荒々しい海に囲まれ、別名「ミスト・アイランド(霧の島)」と呼ばれるほど天候が変わりやすいスコットランド・スカイ島の自然と海に育まれてきました。4年ぶりの開催となった今回のイベントでは、タリスカーの故郷・スカイ島の厳しくも美しい自然を表現した野性的なバーが、東京・六本木に出現。会場では、スカイ島の荒々しい自然や潮風を感じる空間を創出し、海に育まれたタリスカーならではの世界観を全身で体感していただきました。



●タリスカーと肉料理の宿命的なペアリングを心ゆくまで堪能



ウェルカムドリンクには、タリスカー10年のハイボールに黒胡椒の燻製をオントップした「タリスカー スパイシーハイボール」をご用意。黒胡椒がスモーキーかつ潮の風味を感じられるタリスカーの特徴をさらに際立たせ、肉料理と抜群の相性を発揮します。10年、ストーム、ポートリー、25年など各種ラインナップと、「BBQビーフ ブロシェット」や「グリルドビーフバーガー」など、オリジナルフードメニューとともに味わいながら、タリスカーと肉料理の宿命的といえるペアリングを心ゆくまでご堪能いただきました。



海洋環境保全活動を支援する限定商品「タリスカー ワイルダー・シーズ」も登場







イベント初日の9月22日(金)に合わせて発売となった限定商品「タリスカ ワイルダー・シーズ」。

タリスカーの海洋保護パートナーである「PARLEY FOR THE OCEANS(パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ)」とのコラボレーションにより誕生した限定ボトルを、会場の皆さまにいち早くお試しいただきました。



●水中写真家と語らう、海に育まれたタリスカーならではのトークショー



DAY2・3には、国内外で活躍中の水中写真家、篠宮龍三さんと鍵井靖章さんをゲストに迎え、MHDシングルモルトアンバサダーのロバート(ボブ)・ストックウェルとのトークショーを開催。スカイ島の海や自然、タリスカーの味わいの魅力に迫るトークに、会場は大いに盛り上がりを見せました。トークショーの中では、幾多の海と接してきた篠宮さん・鍵井さんと海洋保護について考える時間もあり、「海に育まれた」タリスカーの使命である、豊かな海を守り次の世代につないでいくことへの想い、PARLEYとの取り組みついてご紹介しました。



2023年9月22日(金)~24日(日)開催 TALISKER Wilderness Bar







YouTubeURL:https://youtu.be/g3YEqjLh4hE



スカイ島の自然を感じながら、タリスカーを心ゆくまで堪能する3日間限りのスペシャルイベント「TALISKER Wilderness Bar」は、タリスカーの世界観を全身で堪能した多くの来場者で大盛況のうちに幕を閉じました。























「タリスカー ワイルダー・シーズ」商品概要





100%リサイクル素材を使用したボトルに、蒸留所初のコニャック樽で追加熟成したウイスキーをボトリング。

1本購入されるごとに3ポンド(約500円)がPARLEYに寄付され、海洋環境の保全・保護活動の支援につながる、海に育まれたタリスカーならではのサステイナブルな限定商品です。



※詳細は以下プレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000024545.html





商品名:タリスカー ワイルダー・シーズ

容量:700ml

アルコール度数:48.6%

発売日:2023年9月22日(金)

価格:10,890円(税込)

取り扱いEC ※本商品は業務店向けを除き、下記EC限定販売です。

Amazon:

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BWJSHT6V/

成城石井:

http://www.seijoishii.com/d/114595

ビック酒販(ビックカメラ・ドットコム):

https://www.biccamera.com/bc/item/12007511/

リカーマウンテン:

https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/scotch/islands-singlemalt/talisker/518982



タリスカーについて







スコットランド、スカイ島で最も歴史ある蒸留所が生み出す、海に育まれたシングルモルト。スカイ島は「ミストアイランド(霧の島)」と呼ばれる自然環境の厳しい島、タリスカー蒸留所はロッホ ハーポートの入り江に位置します。その特徴は、まるで海の潮風を味わっているかのような風味と力強い黒胡椒の香味。タリスカーのすべてのラベルに書かれている「MADE BY THE SEA」は、スカイ島の厳しくも美しい自然、海への深い感謝とともに、スカイ島の自然をまさに体現したシングルモルトであることを示す言葉なのです。

『宝島』の著者ロバート・ルイス・スチーブンソンに「King of Drinks(酒の王様)」と呼ばれ愛飲されたほど、世界中の熱烈なファンに長く愛され続けているシングルモルトです。



