อาหารไทยและการเพาะกาย. タイ料理を作るマッチョのフリー素材



「使う用途ないけど面白い」とSNSやメディアで話題のマッチョのフリー素材・ストックフォトサイト「マッスルプラス」。タイ、チェンマイのクッキングスクールにてタイ料理を作るマッチョたちのフリー素材を撮影しました。











株式会社スマイルアカデミー(福岡県福岡市)が運営する「マッチョフリー素材サイト『マッスルプラス』」がタイ・北部の都市・チェンマイにあるクッキングスクール「Mama Noi Thai Cookery School」にて撮影を実施。



これまで、タイシリーズとしてスパンブリー県で撮影した、「水牛とマッチョ」や「タイ暮らしのマッチョ」、バンコクで撮影した「ソンクランのマッチョ in バンコク」、チェンマイでの「ソンクランのマッチョ in チェンマイ」、「象とマッチョ」、「ムエタイのマッチョ」をフリー素材公開をしてきました。







水牛とマッチョ in タイ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/waterbuffalo_thailand_stockphoto



タイ暮らしのマッチョ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/lving-in-thailand_-stockphoto



ソンクランのマッチョ in バンコク

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/songkran-bangkok-stockphoto



ソンクランのマッチョ in チェンマイ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/songkran-chiangmai-stockphoto



象とマッチョ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/elephants-chiangmai-stockphoto



ムエタイのマッチョ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/thaicooking-class-stockphoto





今回は第7弾として、「タイ料理教室のマッチョ」の写真フリー素材のカテゴリー(全52枚)を新たにを提供開始しました。





「パッタイを作るマッチョ」、

「タイティーを作るマッチョ」、

「ココナッツミルクにこっそりプロテインを入れるマッチョ」など、



マッチョたちがエプロンを着て料理する、まさに「マッスルクッキング」な写真素材を無料で提供致します。



撮影協力いただいた 、「Mama Noi Thai Cookery School」様では、

ビジターの料理体験も受け入れされています。



半屋外のキッチンの眼前には蓮の花の池が広がり、緑豊かな環境料理することができますので、

チェンマイを訪れた際は体験されてみてはいかがでしょうか。











今回もタイ・チェンマイの魅力・楽しさも筋肉と一緒に発信できれば幸いです!





「タイ料理教室のマッチョ in タイ」のフリー素材一覧はこちら(全52枚)

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/thaicooking-class-stockphoto





ได้ถ่ายคลิป ”มวยไทยและนักเพาะกาย” ที่ กรุงเทพฯ

พวกเราดีใจที่จะให้ดูกล้ามพร้อมกับความสวยงามของไทยครับ

ต่อจากนี้ก็อยากจะไปลองถ่ายคลิปที่สถานที่ต่างๆในเมืองไทยครับ! รวมรูปให้ดาวน์โหลดฟรีของ “อาหารไทยและการเพาะกาย” ทางนี้ครับ

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/thaicooking-class-stockphoto











マッチョフリー素材マッスルプラスとは











マッチョフリー素材「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/



ALLOUTのメンバーなど、マッチョだけがモデルを務める“筋肉専門”のフリー素材サービスです。



素材は“あり得ないようなシチュエーションにマッチョがいる”という特異な設定で、『こんな素材使えないよ!』というマニアックなフリー素材だけを取り揃えています。



筋肉の素材を提供するだけでなく、 使用する方やそれを見た方が思わず笑ってしまうように『日常に筋肉でスパイスを』という思いも込めて『マッスルプラス』というサービス名にしております。





マッスルプラスでは、「筋肉で地方創生」をテーマに、筋肉×地域のヒト・モノ・コト・場所とのコラボ企画を実施しております。



これまで、「今治タオル」「八女の茶畑」や「浅草の瓦割り」など地域の産品や名所・観光地とコラボした様々なマッチョフリー素材を撮影し、筋肉を媒体として地域のPRへ一肌脱いで参りました。











「筋肉で地方創生」企画についてはこちら↓

https://freephotomuscle.com/archives/news/%E7%AD%8B%E8%82%89%E3%81%A7%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%B4%A0%E6%9D%90%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%8C%E3%83%9E



今後は、海外と日本を筋肉で繋ぎ、日本の魅力を海外へ・海外各国の観光スポットや魅力を日本へ発信できる企画も実施していきたいと考えております。





“เกี่ยวกับมัสเซิลพลัส”

เป็นเว็บไซต์โดยเฉพาะของนักกล้ามประเทศญี่ปุ่นให้ดาวน์โหลดฟรี

เสื้อในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ค่อยจะเห็นกัน เช่น “นักกล้ามในออฟฟิศ” “นักกล้ามในร้านเสริมสวย” “นักกล้ามในสวนดอกไม้” ให้ดาวน์โหลดฟรี ๆ ครับ ในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย พวกเราก็เคยออกข่าวมาแล้วด้วยครับ! พวกเรามีรูปถ่ายที่หลากหลาย เวลาเหนื่อยๆ ดูแล้วจะอดขำไม่ได้ มาลองดูกันนะครับ!











過去話題になった作品







「菜の花でマッチョをつかまえて」(12.5万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1388778891037184008









「節分のマッチョ」(2.3万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1617824367265845248?t=QVvC_30kdD3wCeiRFfIJZw&s=06











「ケーキにこっそりプロテインを入れるマッチョ」(1.5万いいね)

https://twitter.com/muscleplus_free/status/1606864157382676483







「授業中にプロテインをこっそり渡すマッチョ」(6.8万いいね)

https://twitter.com/AkihitoAll/status/1390850219617579008?t=Aq33nsvmemQdPnbwf-xqcA&s=06









「タイ料理教室のマッチョ in タイ」の素材を一部ご紹





「マッスルクッキング in タイ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13938





「タイ料理「パッタイ」の材料を包丁で刻むマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13943







「ココナッツミルクにこっそりプロテインを入れるマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13962







「マッチョが作ったカオニャオ・マムアン(マンゴー&スティッキーライス)」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13955





「タイティーに掛け声をかけるマッチョ」

https://freephotomuscle.com/archives/photo/13971









「タイ料理教室のマッチョ in チェンマイ」のフリー素材一覧はこちら(全52枚)

https://freephotomuscle.com/archives/photo_category/thaicooking-class-stockphoto













「タイ料理教室のマッチョ in タイ」の撮影の様子をYoutubeチャンネルで公開中







YouTubeチャンネル「マッスルプラスplus」にて「マッチョフリー素材撮影現場」、「筋肉でやってみた企画」やメンバーについて掘り下げる動画を公開しております。



マッスルプラスplus

https://www.youtube.com/@muscleplus









今回の素材の感想やこんなところで素材撮ってほしい、素材有効活用方法など、ぜひSNSで頂けると嬉しいです!



今後も筋肉で世界各国の観光スポットやその魅力を発信して参ります。



Muscle makes Smile!!

筋肉は世界を救う!









出演するマッスルメンバーは「筋肉紳士集団ALLOUT」









筋肉紳士集団 ALLOUT

https://allout-japan.com/



各地に500名以上のマッチョをネットワークし、全国各地のイベントで話題沸騰中。



『筋肉紳士』をコンセプトに、鍛え上げられた「カッコイイ体」でオーディエンスを盛り上げるマッスルパフォーマンス集団です。



※ALL OUTとは、フィットネス用語で「すべての力を出し切る」という意味。



いつでも、どこでも、いま持っているすべての力を出し切って、みなさまの社会活動に貢献したい。



それがALLOUTという名前に込められた、私達の想いです。



全国各地、様々な分野で活躍することで体づくりの魅力・必要性を伝え、フィットネス・トレーニングの浸透を図ることを理念としています。





会社概要







株式会社スマイルアカデミー

住所:福岡県福岡市南区大楠1-35-18 西岡ビル2F

URL:http://smile-make-smile.com



パーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」を福岡で11店舗、熊本で1店舗運営。



他、筋肉の狂宴「マッスルカフェ」、「筋肉盆踊り」、「マッスルタクシー」や、全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。









