海外進出検討中・既出の日系企業様必見!Deel Inc. ・株式会社マルチブック共催セミナー



海外拠点を持つ企業の経営管理を支援するクラウドERPサービス「multibook(マルチブック)」を提供する株式会社マルチブック(東京都品川区、代表取締役CEO:渡部 学)は、Deel Inc. (本社:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ、CEO:Alex Bouaziz、以下 Deel) と共同で、バックオフィス運用の課題やアウトソーシングサービスの導入事例についてご紹介いたします。













▼下記リンクからお申し込みください。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/6012/



この度、マルチブックとDeelはWeWork 渋谷スクランブルスクエアにて、対面イベントを開催します。



これまで数多くの業務領域、システム導入/運用に尽力されてきた、アズビル株式会社、グループ経営管理本部 経理部 部長 山崎様から、特に製造業の海外展開におけるバックオフィス(経理~人材~ITまで)のリアルな課題をお聞きし、どう解決してきたか、また何故アウトソーシングサービスを利用するに至ったのかについて、パネルディスカッションにてお伺いします。また後半では、Deelとマルチブックから、経理や人事/給与のアウトソーシングサービスについて、概要をお話しします。



皆様のお申込・ご参加をお待ちしています!



■このような方におすすめです

・複数国の海外展開や海外子会社/支社を持ち、バックオフィスの運用に課題を感じている、またはDXを検討している、企業の経理/人事/労務の管理者

・新たに海外拠点の設立を予定/検討している企業の経理/人事/労務の管理者



▼セミナー申し込みページ

■セミナー概要







■登壇者紹介

アズビル株式会社

グループ経営管理本部 経理部 部長

山崎 和久





橋梁の建設会社にて人事業務及び経理業務を約10年。その後、建設設備系企業を経て、現在のアズビルに入社。主に連結決算・開示業務の取り纏め及び移転価格税制等の国際税務含めた税務対応を実施。連結(DIVA)・開示(Works-i)・税務(TKC_Tax-effect)におけるシステム導入を推進。 現在、経理部長兼IFRS-PJにおけるプロジェクトマネージャーとしてプロジェクトを推進。



株式会社マルチブック 代表取締役社長

渡部 学





半導体商社株式会社マクニカにて経理・コーポレートIT等の責任者を経て、海外の買収先のPMIに従事、その後アジアパシフィックのコントローラーを担う。帰国後は独シーメンス社他のCFOとしてグローバル企業のリーダー職に従事。2019年、株式会社マルチブックにCFOとして参画しM&Aによる資金調達をリード。2021年CEO就任。20年以上のファイナンス分野での経験から、買収企業の制度/システム統合、グローバル資本再編による税務、クロスボーダーのオペレーションを得意とする。



Deel Inc. カントリーマネージャー

中島 隆行





外資系ITベンダーであるSun・Oracle・シマンテックなどで約15年、営業、事業開発を歴任。その後日系VCであるジャフコでは米国投資先の事業開発を担当。その後投資先を含む複数のスタートアップにてカントリーマネージャーを務めてきた。 また直近ではイスラエルのスタートアップを軸にした日本企業のイノベーション支援や、日本の発酵文化の推進プロジェクトなどに携わり、2021年8月よりDeelのカントリーマネージャーに就任。



▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/



■株式会社マルチブック 会社概要

会社名:株式会社マルチブック

代表者:代表取締役CEO渡部学

設立:2000年9月

本社:東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点:シンガポール ・タイ ・香港 ・ オランダ

事業内容:クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL:https://www.multibook.jp/



