イスラエルと日本を拠点にイノベーションプラットフォーム・アドバイザリーサービスを提供するAniwo Ltd.(本社:テルアビブ, イスラエル、代表取締役:寺田 彼日、以下Aniwo)からインキュベーションしたAironWorks株式会社(以下「AironWorks」)が、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(代表取締役社長 五島 久)、株式会社北海道銀行(頭取 兼間 祐二)、株式会社岩手銀行(頭取 岩山 徹)、株式会社七十七銀行(頭取 小林 英文)、株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保)による地銀5行共催のビジネスコンテスト「X-Tech Innovation 2022(クロステック イノベーション 2022)グランプリファイナル」にて優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。











X-Tech Innovation 2022 グランプリファイナルについて



■「X-Tech Innovation」とは

「X-Tech Innovation」は、北海道銀行、岩手銀行、七十七銀行、ふくおかフィナンシャルグループ、沖縄銀行の5行で共同開催され、各業界・業種を横断するデジタルテクノロジーを活用した新しいサービスを広く応募するビジネスコンテストです。日本を横断する地域共創型イベントとして、既存の枠組みを超えた新しいネットワークの構築とオープンイノベーションの実現を目指し、地場・大手企業とスタートアップ企業とのマッチング機会の提供、ビジネスアイデアの事業化に向けたサポートや既存ビジネスへの活用を促進されています。

【公式Webサイト】

https://www.ibank.co.jp/xtech2022/



■グランプリファイナルについて

本コンテストは北海道・東北・九州・沖縄の4地区でオリジナルテーマをもとに最終選考が行われ、各エリアでの地区大会を勝ち抜いた8組の企業がグランプリファイナルに出場しました。

【グランプリファイナル進出企業一覧】

https://www.ibank.co.jp/xtech2022/gpf/



AironWorksは九州地区最終選考会にて1次・2次選考を通過した9社から最優秀賞に選ばれ、グランプリファイナルでは、全世界の被害額が4兆円にも及ぶ深刻な問題となっているサイバー攻撃の現状に対し、AIが対象企業の分析を行い個別最適化した攻撃の生成・実行を可能とする、標的型攻撃対策「AironWorks」の戦略とマイルストーンについてプレゼンテーションを行い、優秀賞を獲得いたしました。



AironWorksでは、世界のサイバーセキュリティ市場が28兆円にも上る成長を遂げている今、優れたスタートアップエコシステムを持つイスラエルで研究開発を行い、グローバル展開を進めることで、日本を縦断しての新しい価値の創造と、世界一のサイバーセキュリティプラットフォームを創ることを目指し引き続き邁進してまいります。



■AironWorks 受賞歴

2021年12月:TechCrunch Tokyo 2021「Startup Battle」にてAWS賞とoVice賞を受賞

2022年3月: 神戸市主催「SESSA - KOBE Startup DEMODAY -」にて優秀賞とオーディエンス賞を受賞

2022年3月:東京都主催「ASAC#13 Demo Day」にてAWS賞を受賞

2022年4月:賢者の選択リーダーズ倶楽部主催・経済産業省後援「第7回日本アントレプレナー大賞」にてマネジメント部門 日本M&Aセンター賞と大賞を受賞

2022年6月:B Dash Camp 2022 Summer in Sapporo「Pitch Arena」にて準優勝

2022年12月:X-Tech Innovation 2022 九州地区最終選考会にて最優秀賞を受賞







AironWorksについて



■AironWorksサービスについて





AironWorksは世界トップレベルのハッカー集団であるイスラエル国防軍 Unit 8200出身エンジニアが開発する、最先端技術を用いた『サイバーセキュリティ訓練・教育プラットフォーム』です。従来の標的型メール訓練ではカバーできないSNS (Facebook、Twitter、LinkedIn) やSMS攻撃など、多様なベクトルからの攻撃に対する訓練が可能になります。また、標的に応じて個別最適化された今日のサイバー攻撃に対抗するべく、継続的でより実践的な訓練を行えるシステムになっています。さらに、イスラエル国防軍の教育メソッド+ゲーミフィケーションを活用した「オリジナル教育プログラム」を実装して高い教育効果を実現します。





■会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" を企業ミッションに、イスラエルで開発する先進的な技術を駆使したサイバーセキュリティソリューションで、よりよい社会の創出、働く人々・チームをエンパワーメントします。



・会社名:AironWorks株式会社

・代表者:寺田 彼日

・所在地:東京都港区虎ノ門4-3-1

・創 業:2021年8月

・事 業:サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング





Aniwoについて







会社名: Aniwo Ltd. (イスラエル) / Aniwo Co., Ltd. (日本)

説 立: 2014年10月 / 2015年7月

代表者: 代表取締役 寺田 彼日

U R L : https://www.aniwo.co

所在地: 144 Menachem Begin, Tel Aviv, Israel (Israel)

東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー (Japan)



Innovation for your smileをコーポレートミッションにイスラエルで初のVC backed日本人創業スタートアップとして2014年に設立。日本企業向けオープンイノベーションアドバイザリー & DX推進サービス、次世代の採用を実現するオンラインプラットフォームAxelnodeの運営、イスラエル発技術・サービスのインキュベーション & ゲートウェイ事業を展開する。



■お問い合わせはこちら

https://www.aniwo.co/contact



■Aniwoプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/12729



