Fly Ahead to 2030 新時代がここに



株式会社テラスカイ(本社:東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員:佐藤 秀哉、以下:テラスカイ)は、自社主催ITの総合イベント『TerraSkyDay2023ーFly Ahead to 2030 新時代がここにー』を、2023年10月4日(水)に、リアルとオンラインにてハイブリッド開催いたします。

開催に先立って、2023年7月11日(火)より、参加登録の受け付けを開始いたします。







イベントサイト:https://www.terraskyday.com/



2020年、世界に広がった新型コロナウイルス感染症により、変化スピードが速く不確実性の高い時代へ突入し、社会全体のデジタル化も一気に加速しました。

2023年現在、最新テクノジーの発展は加速度的に進化を続けており、これからもさまざまな技術の発展が予想され、パラダイムシフトへの対応は企業存続に欠かせない最重要課題のひとつであります。

本イベントでは、経営戦略、組織・業務プロセス変革などにおけるDX推進の鍵となる最新事例を交え、参加者の課題解決の糸口になる27セッションをご用意しております。



キーノート「TerraSkyDay2023ーFly Ahead to 2030 新時代がここにー」では、ゲスト登壇者として、株式会社三井住友フィナンシャルグループ 磯和 啓雄 氏らをお迎えし、「新時代」をテーマに、弊社代表 佐藤がナビゲーターをつとめます。

また、午後に開催する「TerraSky Product Vision for 2030」では、弊社取締役 専務執行役員 製品事業ユニット長の山田 誠が、テラスカイグループが描くプロダクトビジョンをテーマに、多彩なゲストをお招きし、新時代に向けてAIが企業内のパワーユニットとなる新製品についてお伝えします。



<キーノート>

タイトル:「TerraSkyDay2023ーFly Ahead to 2030 新時代がここにー」



日時:2023年10月4日(水)10:00-12:00



概要:本キーノートでは、「新時代」をテーマとし、労働生産性の向上やデジタル人材の拡充などの課題解決、最先端のテクノロジーを活用したビジネスと社会の変革、そして加速する新時代について考えます。

ゲスト登壇者として、株式会社三井住友フィナンシャルグループ CDIO 磯和 啓雄氏、株式会社BeeX 代表取締役社長 広木 太氏、株式会社Quemix 代表取締役CEO 松下 雄一郎氏らをお迎えし、弊社代表 佐藤がナビゲーターとして、お話をお聞きしていきます。





<ブレイクアウトセッション情報(一部)>

タイトル:エンタメ業界の学生エンゲージメント戦略成功のカギ



日時:2023年10月4日(水)15:45-16:15



ゲスト:株式会社代々木アニメーション学院 代表取締役社長兼学院長 橋本 大輝 氏



概要:代々木アニメーション学院様は、アニメ・声優・マンガ等の専門教育、制作スタジオとの協業、就職支援等を通じて、エンタメ業界に多くの優秀な人材を輩出し続けています。学院様では創造性と挑戦を重視し、学生たちが自身の才能を最大限に発揮し未来を創造していくことをめざしています。

その達成には学生に関する情報を統合・管理し、個々の学生に相応しい教育を提供することが重要であり、そのプラットフォームとしてSalesforceを戦略的に活用されています。

学生エンゲージメントや現場の事務・業務でどのような課題を抱えており、Salesforceを活用してどう解決しているのか、成功の秘訣について、代表取締役社長 橋本様をお迎えしてお話いただきます。







タイトル:mitocoが変えるバックオフィスの新時代



日時:2023年10月4日(水) 15:00-15:30



概要:新時代のバックオフィスは、テクノロジーと自動化が一体となった革新的な働き方をしています。

AIとデータ分析が自然に融合し、従業員は繰り返しの作業から解放されます。そしてリアルタイムのデータ分析と意思決定支援が、組織全体の成長を加速していきます。 私たちが目指す新しい標準。企業の意思決定プロセスの変革が、バックオフィスから始まります。

企業の背骨であるバックオフィスの毎日の業務がどのように変わっていくのか、デモンストレーションで紹介します。







【イベント概要】

・日 時:2023年10月4日(水) 9:50-18:15

・会 場:ANAインターコンチネンタルホテル東京

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33

▼アクセス

地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」13番出口より徒歩1分

地下鉄千代田線「赤坂駅」5番出口より徒歩10分

地下鉄日比谷線「神谷町駅」 4番B出口より徒歩10分

地下鉄丸の内線「国会議事堂前駅」より徒歩13分

定 員:1,200名

主 催:株式会社テラスカイ

詳細・申し込み:https://www.terraskyday.com/



<株式会社テラスカイについて>

テラスカイは、クラウド創成期からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーです。2006年の設立以来、クラウド時代の到来をいち早く捉え、セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。導入実績は金融、保険業界をはじめ医療、サービスなど業界を問わず6,500件を超え、日本のコンサルティングパートナーではトップクラスの導入実績数を誇っています。また、多くの実績から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスの開発・提供を行っています。



所在地:東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

設立:2006年3月

資本金:12億5,212万円(2023年2月末時点)

代表者:代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉

U R L: https://www.terrasky.co.jp/

証券コード:3915(東証プライム)



※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



