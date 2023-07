[株式会社アンテプリマジャパン]

2023年秋冬の新作アイテムを多数先行販売



2023年7月26日(水)~8月1日(火)まで、阪急うめだ本店にてANTEPRIMA/WIREBAGのPOP UP STOREをオープンいたします。

トレンドのミニバッグSTANDARD MINIATURA(スタンダード ミニアトゥーラ)やLUCCHETTO(ルッケット)などの人気アイテムをバリエーション豊富に取り揃えるほか、2023年秋冬の新作を多数、阪急うめだ本店にて先行販売いたします。







クラシカルな雰囲気とスタイリッシュさを兼ね備えた「LUCCHETTO II(ルッケット II)」や、23年秋冬コレクションのテーマのひとつ「LOVE」を表現したスペシャルアイテム、またパールやビーズを一緒に編み上げたエレガントなデザインの「PERLA GLITTER(ぺルラ グリッター)」など、様々なスペシャルアイテムをご用意いたします。

通常ANTEPRIMA/WIREBAGの取り扱いがない阪急うめだ本店での期間限定でショップです。ぜひこの機会にお立ち寄りください。



<ANTEPRIMA/WIREBAG阪急うめだ本店 POP UP STORE>

●期間:2023年7月26日(水)~8月1日(火)

●場所:阪急うめだ本店 1階 プロモーションスペース12

●お問合せ:常設の店舗はございません。詳しくはアンテプリマ カスタマーサポートへご連絡ください。

カスタマーサポート:https://jp.anteprima.com/customer_support/index.php



2023年秋冬コレクション/先行販売アイテムご紹介





ブランド設立30周年を記念したモデル「30th ANNIVERSARY」。全店での展開を前に、阪急うめだ本店でのPOP UP STOREにて先行販売いたします。

人気のミニバッグSTANDARD MINIATURA(スタンダード ミニアトゥーラ)に、パールとチェーンのチャームが付属された特別なシリーズです。バッグはシルバー、カーキシルバー、エナメルブラックの3色。また、こちらのバッグをご購入いただくと、秋冬コレクションのテーマである「LOVE」を象ったネオンライトをプレゼントいたします。

2023年9月より全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップ、ANTEPRIMAオンラインストアにて発売予定。







パールやビーズをワイヤーコードと一緒に編み込んだ、エレガントで可憐な印象のPERLA GLITTER(ぺルラ グリッター)。2023年11月の全店での発売を前に阪急うめだ本店 POP UP STOREにて先行発売いたします。

先行発売は1型2カラー。こちらもSTANDARD MINIATURA(スタンダード ミニアトゥーラ)のシェイプをそのままに、パールやビーズを使用することで、フェミニンさと華やかさをプラスしました。







2023年秋冬コレクションよりLUCCHETTO II(ルッケット II)。フラップにツイストロックをあしらい、レザーチェーンなどクラシカルな印象のLUCCHETTO(ルッケット)シリーズの新シリーズ。その特徴は、従来より細いワイヤーコードを使用し、軽量感とよりソフトでしなやかに仕上げ、またボディにフレームを作り、取り外し可能な底板を入れ、よりボクシーなシルエットにしシャープな印象をプラスしました。

本シリーズは昨年秋に発売し好評だったシリーズです。今季は繊細な煌めきを兼ね備えた大人のニュアンスカラーの新色「BLUGRIGIOGENTO(ブルーグレーシルバー)と「SEPPIAGENTO(セピアシルバー)」、待望の「OROGENTO(シルバーゴールド)」も仲間入りします。阪急うめだ本店での期間限定SHOPで展開後、2023年8月より全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップ、ANTEPRIMAオンラインストアにて発売いたします。















■ABOUT ANTEPRIMA/WIREBAG

アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-17:46)