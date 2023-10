[株式会社日テレWands]

株式会社日テレWands(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 重利、以下、日テレWands)は、

2023年10月16日(月)18:00 ~ 10月31日(火) 20:00の期間にて「Yoshitaka Amano × ZIELCHAIN クリエイターコンテスト supported by NFT COLOR」を開催することが決定しました。









コンテスト概要について





プロジェクト『ZIELCHAIN』は、「天野喜孝の精神を広め、才能あるクリエイターと交流する」というVISIONの元、ファンアートコンテストを開催いたします。



受賞者には、最大0.5ETHの賞金に加え、2023年11月6日(月)13:00~開催のZIELCHAIN公式AMAにて、天野喜孝から直接フィードバックを得ることができ、才能豊かなクリエイターの発掘を目指します。

さらに、本コンテストは、合同会社NFT COLORのサポートの元、11月11日(土)開催『NFT COLLECTION IN 福岡』にて受賞作品の展示を実施し、WEB3.0時代のアートの発展へ寄与します。

そのほか、ZIELCHAIN GenesisコレクションのSBTエアドロップ・天野喜孝のサイン色紙・カード型コールドウォレットなど豪華プライズを用意しております。



みなさまのご応募をお待ちしております。





▼募集テーマ

ZIELCHAINのキャラクター・世界観・ストーリーからインスパイアを受けたアート作品。

※イラスト以外でも、ZIELCHAINのキャラクターや世界観を表現したものであれば、応募可能となります。



【参考】

ZIELCHAINのキャラクター・世界観・ストーリーなどについては、下記をご参照ください。

・公式HP https://www.zielchain.com/

・公式X https://twitter.com/zielchain

・公式Discord https://discord.com/invite/rNwArSwjDd





▼スケジュール

募集期間:2023年10月16日(月)18:00~10月31日(火) 20:00

受賞発表:2023年11月6日 13:00~ZIELCHAIN公式Xスペースにて発表。

※天野喜孝登壇(予定)、受賞者との対談を予定しております。

※公式X、公式Discord等でも発表を予定しております。





▼賞品



【天野喜孝賞】 2名

1. 賞金0.5ETH

2. 天野喜孝からAMAにて直接作品へのフィードバックをもらえる権利

※11月6日(土) 13:00~のZIELCHAIN公式Xスペースにて実施予定。

※受賞者には登壇依頼をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

3. 『NFT COLLECTION IN福岡』にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。

4. 天野喜孝のサイン色紙

5. ZIELCHAIN Genesisコレクションのフリーミント権がついたSBTのエアドロップ

6. ZIELCHAINカード型コールドウォレット(天野喜孝のサイン入り)





【ZIELCHAIN賞】 3名

1. 賞金0.1ETH

2. 天野喜孝からAMAにて直接作品へのフィードバックをもらえる権利

※11月6日(土) 13:00~のZIELCHAIN公式Xスペースにて実施予定。

3.『NFT COLLECTION IN福岡』にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。

4. ZIELCHAINカード型コールドウォレット(天野喜孝のサイン入り)





【ノミネート】 5名

1.天野喜孝から後日作品へのフィードバックコメントをもらえる権利

2.NFT COLLECTION IN福岡 にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。





【コンテスト参加特典】

1.ZIELCHAIN Genesis PFPコレクションのAllow List付与

2.ZIELCHAIN公式Xなどでのご紹介

※一定の基準を満たした作品に限りますので、予めご了承ください。



※受賞人数については予告なく変更の場合がございますので、予めご了承ください。

※賞品発送のため、受賞者には運営よりご連絡させていただく場合がございますので予めご了承ください。







▼応募要項



【応募方法】

1. 応募作品をXへポスト

※必ず#ZIELCHAINContest、#ZIELCHAIN のハッシュタグをつけてください。

※応募作品のタイトルもご記載ください。

※受賞者へご連絡させていただく場合がございますので、連絡の取りやすいアカウントを利用してください。



2. 投稿ポストのリンクを、ZIELCHAIN公式Discord(https://discord.com/invite/rNwArSwjDd)の#fan-artチャンネルへポスト。





【注意事項】

・応募作品はオリジナルに限り、盗作作品などの提出は無効といたします。

・AIを使用して作成したアートの提出を禁止とさせていただきます。

・応募作品は、ZIELCHAIN公式によりご紹介させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。





天野喜孝新規オリジナルNFTアートコレクションプロジェクト | ZIELCHAIN(ジール・チェイン)概要





ボーダーレスで開かれたWEB3.0の世界で形成されるコミュニティの参加者とともに作品を共創することを目的としたプロジェクト。

天野喜孝が描くアートがプロジェクトの扉を開き、その先のストーリー、存在するキャラクター、音楽などの作品の制作過程に加えて、メディアミックスやコラボなど作品利用の意思決定にコミュニティが参加することを想定しています。

さらに、そのプロセスの中で才能豊かな様々なクリエイターたちと天野喜孝との共演の機会を創出することで新たな価値を生み出し、デジタルアートの活性化に寄与することを目指します。







プロジェクト名:ZIELCHAIN / ジール・チェイン

HP:https://www.zielchain.com/

Twitter:https://twitter.com/zielchain

Discord:https://discord.com/invite/rNwArSwjDd

運営:Team Amano







天野喜孝氏プロフィール







1967年に15歳でアニメーション制作会社「(株)竜の子プロダクション」(現「(株)タツノコプロ」)に入社し、『タイムボカンシリーズヤッターマン』『昆虫物語みなしごハッチ』『新造人間キャシャーン』など、多数のキャラクターデザインを手がける。1982年に独立後、1987年より「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを担当、天野喜孝の世界観が広く知れ渡る大きなきっかけに。2000年ヒューゴー賞にノミネート。同年、アイズナー賞を受賞。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで評価されているファインアートシリーズをはじめ、数多くの個展を国内外で開催するなど国を超えて人々を惹きつけ、現在も幅広い分野で世界的に活躍を続けている。





NFT COLLECTION開催情報





主催:合同会社NFT COLOR



・『NFT COLLECTION IN 広島』

期間:2023年11月04日(土)

場所:紙屋町シャレオ

URL:https://www.shareo.net/kamiyacho_swing/



・『NFT COLLECTION IN 福岡』

期間:2023年11月11日(土)

場所:福岡タワー

URL:https://www.fukuokatower.co.jp



・『NFT COLLECTION IN 北海道』

期間:2023年11月18日(土)

場所:Coming Soon !



・『NFT COLLECTION IN 沖縄』

期間:2023年12月10日(日)

場所:那覇文化芸術劇場なはーと

URL:https://www.nahart.jp/sp/



・『NFT COLLECTION IN 名古屋』

期間:2023年12月23日(土)

場所:なごのキャンパス

URL:https://nagono-campus.jp/





日テレWands 会社概要





会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日





お問い合わせ先





担当者:大沼田 陽介

TEL:03-6215-6326

e-mail:info@ntv-wands.co.jp



