同業者に選ばれた第1位は、昨年に続き2年連続「らぁ麺 飯田商店」



国内最大級のラーメン通販サイト「宅麺.com」(https://www.takumen.com/)を運営するグルメイノベーション株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上 琢磨)は、有名ラーメン店の店主3,462人に調査した本当においしいラーメン店ランキング「JAPAN BEST RAMEN AWARDS 2022」の結果を本日発表いたしました。

特設サイトURL:https://www.takumen.com/st/lp/japan-best-ramen-awards-2022









「JAPAN BEST RAMEN AWARDS」とは、全国の有名ラーメン店店主に「本当においしいと思うラーメン店」を調査し、その結果をランキング形式で発表するアワードです。2度目の開催となる今回は3,462人のラーメン店主に調査、うち790人から得た有効回答を基にランキング化し、2022年12月13日に東京・赤坂ガーデンシティにて、昨年に続き2回目となる授賞式を開催いたしました。



なお、授賞式では、「宅麺.com」が販売する350種類以上のお取り寄せラーメンの中から、最も売れた商品を部門別のランキング形式で発表するアワード「第12回 お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」も合わせて発表いたしました。授賞式の模様、および「第12回 お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」の結果は以下からご確認いただけます。



〈宅麺アワード授賞式 イベントレポート〉https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000002430.html

〈お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー〉https://www.takumen.com/st/lp/12th_award







「JAPAN BEST RAMEN AWARDS 2022」受賞店舗



〈第1位〉らぁ麺 飯田商店(神奈川県足柄下郡)









ひと口すすると、深みのある醤油のキレ、クリアで透明感のある鶏油の香り、さらに上質な鶏出汁のコクと豚出汁が最高の状態で合わさった至極のスープが味わえるラーメンは、まさに日本最高峰の一杯。愚直なまでにラーメンに向き合う孤高の天才・飯田将太氏は、日本のラーメン界を牽引している。





〈第2位〉中華蕎麦 とみ田(千葉県松戸市)









魚介豚骨Wスープのつけ麺を代表する名店。松戸本店で提供されるのは、幻の豚「TOKYO-X」最大の特徴である脂の甘みを極限まで引き出した豚骨スープに、魚介出汁を繊細に重ねた特濃スープのつけ麺で、本店以外では味わうことのできない逸品。進化と深化を続ける妙味は日本随一と称される。





〈第3位〉家系総本山 ラーメン吉村家(神奈川県横浜市)









1974年に吉村実氏が開発した、豚骨と鶏ガラスープをベースとしたコク深いスープに特製醤油ダレ、そこに絡む極太麺。このひと品が、いま全国に広がる“家系”を創った――。直弟子・孫弟子は300人超、開店と同時に1日平均1500人が行列を成すパイオニアの味は、日本が誇る食文化のひとつ。





〈第4位〉饗 くろ喜(東京都千代田区)











「ミシュランガイド」や「ラーメンWalker東京」「食べログ百名店」など数々の受賞歴を持つ人気店。和食やイタリアンで研鑽を積んだ黒木直人氏は徹底的にこだわり、スープや具材には化学調味料は一切使わず、麺も国産小麦のみを使用。完成度の高いラーメンは、多くの食通を唸らせ続けている。





〈第5位〉ラーメン屋 トイ・ボックス(東京都荒川区)









鶏100%の清湯スープで仕上げる極上の一杯は、ミシュランビブグルマンをはじめ国内外のラーメンファンを魅了。比内地鶏や山水地鶏、淡海地鶏など4種類の銘柄鶏のスープに9種の醤油をブレンドした深い味わいが国産小麦をブレンドした平打ちストレート麺に絡み、至高の一杯を創る。





〈第6位〉永福町大勝軒(東京都杉並区)

〈第7位〉中華そば しば田(東京都調布市)

〈第8位〉中華そば べんてん(東京都練馬区)

〈第9位〉らーめん天神下 大喜(東京都台東区)※同率3店舗

〈第9位〉中華ソバ 伊吹(東京都板橋区)※同率3店舗

〈第9位〉麺処 ほん田 秋葉原本店(東京都千代田区)※同率3店舗





「宅麺.com」とはー全国のラーメン店257店舗、363商品を取り扱うラーメン通販サイト



公式サイト:https://www.takumen.com/

「宅麺.com」は、日本全国の有名ラーメン店で実際に提供されているスープと麺および、具材をそのまま冷凍してお届けすることで「お店と同じ味」を好きな場所で気軽にお楽しみいただける国内最大級のラーメン通販サイトです。2022年12月13日現在、全国257店舗の有名ラーメン店がパートナー店舗として加盟、363商品を取り扱っており、会員数は43万人を突破しました。







グルメイノベーション株式会社 概要



代表取締役社長:井上 琢磨

設立:2010年4月

本社:東京都渋谷区松濤1丁目28-2 WORK COURT渋谷松濤

コーポレートページ:https://gourmet-innovation.co.jp/



