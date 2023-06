[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

第一弾は福田沙千代氏による個展「うつつかまぼろし」福岡市運営の「Artist Cafe Fukuoka」と共同で実現



地域とつながり、居心地の良いサードプレイスを提供するクロスライフ博多柳橋(所在地:福岡市中央区、総支配人:高橋 信晴)は、福岡市が彩りあふれたアートの街を目指して取り組む「Fukuoka Art Next(FaN)」の活動に共鳴し、今後段階的にクロスライフ博多柳橋の館内でアートに触れるさまざまな体験機会を創出していきます。



第一弾では、「Fukuoka Art Next(FaN)」の一環として昨年開館したアーティストの成長・交流拠点「Artist Cafe Fukuoka」のマッチングにより、福岡を拠点として活動するアーティスト福田沙千代氏による個展「うつつかまぼろし」を、クロスライフ博多柳橋の1Fロビーにて2023年6月1日(木)から10月31日(火)まで開催いたします。









クロスライフ博多柳橋では、地場で活動するアーティストを応援したいという想いから、開業時より福岡・九州地域に埋もれている才能を掘り起こすアートプロジェクト「ARTISTS in CROSS Life」を推進しています。今回、地域に根付くアーティストの支援と作品展示といった活躍の機会創出を共通の目的として、クロスライフ博多柳橋にて期間限定で作品展示を行う運びとなりました。





本企画では、「Artist Cafe Fukuoka」のマッチング事業(https://artistcafe.jp/matching/)を活用し、作品展示を行うアーティストをクロスライフ博多柳橋と「Artist Cafe Fukuoka」が選定しました。

クロスライフ博多柳橋では、今後も地元のアーティスト支援に力を入れていき、福岡市と連携した企画をはじめ、地域を知り、地域と触れ合うことのできる多様な企画を継続的に開催していく予定です。



「ARTISTS in CROSS Life」×「Artist Cafe Fukuoka」展示作品「うつつかまぼろし」





■展示/販売期間:2023年6月1日(木)~2023年10月31日(火)

■展示タイトル:うつつかまぼろし

■会場:クロスライフ博多柳橋 ロビー

■入場料:無料

■作家名:福田沙千代



●福田沙千代 | プロフィール

1989年生まれのアーティスト福田沙千代は、北九州市内で幼少期を過ごし、

九州デザイナー学院を卒業後、絵画、インスタレーションを制作。

近年は、自身の体験や心象から生まれる「浄化できない思想」を抽象画やインスタレーションで表現している。

略歴

2011 そんなこともないこともない / Yanya gallery

2012 スプーンと水 / IAF SHOP*

2013 暗空ライト / WALD ART STUDIO

2022 うつつかまぼろし / WALD ART STUDIO

2023 うつつかまぼろし / HafH Fukuoka THE LIFE





「Artist Cafe Fukuoka」について:

「Artist Cafe Fukuoka」(福岡市中央区城内2-5)では、アーティストの成長・交流拠点として、相談やマッチング、イベント開催等を行うとともに、福岡アジア美術館のアーティスト・イン・レジデンス(https://faam.city.fukuoka.lg.jp/residence/)の制作拠点、ギャラリー機能を持っています。アーティストが活動を広げられること、アーティストとして活動をはじめやすい土壌をつくること、市民にとってアートが日常になる空間や体験の提供を行うことを目的としています。

「Artist Cafe Fukuoka」公式ウェブサイト:https://artistcafe.jp



CROSS Life(クロスライフ)について:

CROSS Lifeは、シスターブランドのCROSS HOTELのDNAである「地域とのつながり」を引き継いだカジュアル・ライフスタイルブランド。いつ来ても「おかえりなさい!」と声をかけられる身近な存在として、わが家のような居心地の良いサードプレイスをご提供します。人と人をつなげ、人と地域をむすび、視野をひろげる、誰にとっても「自分らしくいられるお気に入りの場所」。それが、CROSS Lifeです。

CROSS Life 公式ウェブサイト: https://mycrosslife.jp/

CROSS Life Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/crosslife_jp_official/



クロスライフ博多柳橋について:

クロスライフ博多柳橋は、博多の台所である柳橋連合市場に隣接し、天神エリア・博多エリアへの利便性の良い場所に位置しています。一方で、日本の情緒的な路地のある風景を残す街並みと、若手アーティストのギャラリーといった新しい文化が融合した「歩いて楽しいまち」の中にあり、館内のアート作品やデザインには、そのような伝統と現代文化が混在する地域の特徴を取り入れています。国の伝統工芸品に指定されている絹織物の博多織をモチーフとしたファサード(外観)や、約300年の歴史を誇る緻密な細工が施された木の文様の大川組子をモチーフにした天井造作、福岡の伝統的な小石原焼の作品が各階数の表示と部屋番号の案内として用いられています。オリジナルの小石原焼の作品は、13の窯元によって制作され、それぞれデザインやテイストが異なり、作者の作品に込められた思いを見てとることができます。伝統に基づきつつも革新に挑戦する作品は、見る者の好奇心やクリエイティビティを刺激します。

クロスライフ博多柳橋 公式ウェブサイト:https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は別府まで、5ブランドにて15の旅館・ホテルを展開し、2023年冬には「熱海・伊豆山 佳ら久」を新規開業予定です。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト: https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



