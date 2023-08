[株式会社antiqua]

知らなかった!農薬を使っていないお米はこんなに美味しくて、身体にいいことを。



株式会社antiqua(本社:大阪府和泉市、代表者:原 京子)が運営する、antiqua本社敷地内のカレー屋「BETTEI 別邸 ‐choice is yours MANDRILL CAFE‐」にて、8月21日より「特別栽培米いのちの壱」の提供及び店頭販売を開始しました!







お米の現実「実は・・・」な小話。





実は、BETTEIにすてきなご縁がありました。

「農園ゆにわの里を経営している寺田将樹です。」

農薬と化学肥料を使わずにお米を育てる【自然栽培農法】という方法で米を育てています。

そんな寺田さんとBETTEI社長の出逢いがあったのはほんの少し前。

いろんなご縁がつながり、偶然な出逢いと共感が相まって、今回『特別栽培米いのちの壱』をBETTEIのお米に使わせてもらえることになりました。

「良いお米なんですよ」

…なんて一言でいわれても、「ふ~ん」ってなものですよね、、、

でもBETTEIをキッカケに知ってもらいたいんです。

そもそも【自然栽培農法】って知っていますか・・・?

農薬や化学肥料を一切使用せず、頼らず、植物や土が本来持つ力で自然のままに育てる栽培方法です。

関西でいち早くこの農法を取り入れたのが寺田さんなんです。

「普通のことじゃないの?」って思うかもしれません。

でも日本のお米って実は、健康に害を与える農薬や化学肥料の使用を国が容認しています。

「みなさ~ん!農薬使ってたくさん育ててね!」ってことです・・・。

え!!?そうだったんだ…こんなこと誰も教えてくれてません!!!ただただ驚きでした…。

寺田さんの田圃では、たくさんの水生生物や昆虫類、それらを求めて飛来する燕などがとても多いんだそう。

"自然のままに育てる"目で見て納得です、人間以外の生き物は教えてもらわなくたってわかるんですね。

寺田さんのお米。

どこかやさしい雰囲気。

自然農法で育てた寺田さんのお米はネット通販でも大きな評価を受けています。

そんな安心安全なお米『特別栽培米いのちの壱』普段なかなか味わえない、寺田さんのお米を贅沢に使用したカレーが食べれるのはBETTEIだけ。

ぜひ、ご賞味ください!

"ゆにわ"、斎庭と書いて神をまつるためにはらい清めた所という意味があります。

お米の生産地"上神谷"は、大阪府堺市南区に位置する自然豊かな中間山間地です。







白米・玄米の2種類(5kg)は店頭でも販売中!













BETTEI 別邸 ‐choice is yours MANDRILL CAFE‐店舗情報







BETTEI別邸

‐choice is yours MANDRILL CAFE‐

〒594-0073 大阪府和泉市和気町1-6-11

専用駐車場あり

営業時間 平日(月~金)※祝日はお休み

・モーニングOPEN 9:15

※モーニングは、カレーパン・ドリンクのみ提供※

・ランチOPEN 11:00

・LASTORDER 15:30

・CLOSE 16:00





