[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

ES CON FIELD HOKKAIDO(エスコンフィールド)では、5月13日(土)~25日(木)まで2F MAIN LEVEL1塁側のPOP UP STORE 2カ所にて、新庄剛志監督プロデュースシリーズ《NEW AGE GAMES Produced by SHINJO》にちなんだ商品を期間限定で販売いたします。









店舗一覧























■スイートオーケストラ×パンのフェスコラボ出店

地産地消の考えを大切にし、厳選した北海道産の素材を使った高品質なお菓子を提供する札幌市白石区に店舗を構えるスイーツ・洋菓子店が2023年7月15日(土)~17日(月・祝)パンのフェス2023 in 北海道を開催するパンのフェスとコラボして出店します。



おすすめメニュー「きな粉わらびもち入り白石あんぱん」 550円(税込)

北海道産小麦を使用し無発酵のオリジナル生地の中に、北海道しゅまり小豆を使用した粒あんと、おもちのように伸びるあんこをたっぷり詰めた大人気商品「白石あんぱん」をアレンジ。新庄監督の大好物の「きな粉餅」を挟んだエスコンフィールド限定商品です。



■販売商品

・きな粉わらびもち入り白石あんぱん:550円(税込)

・きな粉わらびもち入り白石あんぱん、白石あんぱんセット:1,000円(税込)





※2022年3月に行われた「パンのフェスアワード2021」ゴールド賞を受賞



パンのフェス:https://pannofes.jp/hokkaido2023/

「パン好きの、パン好きによる、パン好きのための祭典」



■ポテトマニア

大人も子供も大好きなポテトフライ!さまざまなバリエーションポテトを取り扱うポテト専門店。



おすすめメニュー「新庄監督の明太マヨポテト」 900円(税込)

新庄監督の地元福岡の名産品・明太子を使用した明太マヨポテトは、明太子のピリ辛さとうまみが食欲をさらにそそる一品となっております。





販売場所





2F MAIN LEVEL Sec.220 POP UP STORE





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-17:46)