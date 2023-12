[株式会社ホットトイズジャパン]

トイサピエンスより「ポケットカバー」シリーズ新発売!



株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:フランク・デュボア)は、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」のオリジナルアイテムとして、キャラクターのミニマケットにコミックの人気カバーアートをパッケージにした「ポケットカバー」シリーズを発表しました。第1弾となるシリーズ1の発売は2024年の4月予定で、予約受付中です。また、2023年12月8日(金)~12月10日(日)に幕張メッセで開催される「東京コミコン2023」のホットトイズブースにて、いち早く本商品を展示いたします。







クラシックな名作から最新の人気ヴァリアントまで、愛され続ける”アメコミ表紙”をリスペクト。

《カバーアート + ミニマケット》のパッケージごと自分だけのコレクションを楽しもう!



「トイサピエンス」によるオリジナル企画アイテム「ポケットカバー」は、クラシックな名作から最新の人気ヴァリアントまで、多くのファンに愛され続ける”アメコミ表紙”をリスペクトしたシリーズです。



『マーベル・コミック』のキャラクターを全高約8cmで立体化したミニマケット(無可動フィギュア)を、ブリスターパック仕様のパッケージで商品化。第1弾のミニマケットは、スパイダーマン、アイアンマン(マーク4)、キャプテン・アメリカ(クラシックスーツ)、ウルヴァリン(ブラウンスーツ)、ダーク・フェニックス、ヴェノムの6キャラクターとなっています。













高さ約23cm×幅15cmの大きさのパッケージには、クラシックな名作から最新の人気ヴァリアントまで、歴代のコミックで表紙を飾った人気カバーアートを採用。キャラクターごとにA~Cの異なるデザインがあり、全18種がラインナップ。カバーAは「レギュラー」、カバーBは1/4の確率で存在する「レア」、カバーCは1/8の確率で存在する「チェイス」となっています。好きなアートや同じキャラクターの違うパッケージを集めるなど、”パッケージごと”飾ることで、さまざまなコレクションを楽しめるアイテムに仕上がっています!バリエーションの異なるカバーアートやミニマケットのキャラクターは、今後も続々と追加ラインナップ予定です。



ラインナップ 全18種(6キャラクター/各3種)





#001A スパイダーマン <カバーA/レギュラー>

Amazing Spider-Man Vol.2 #50 (2003) / Cover Art by J. Scott Campbell, Tim Townsend, Dan Kemp

#002A アイアンマン(マーク4) <カバーA/レギュラー>

Iron Man Vol.1 #600 (2018) / Cover Art by John Romita Jr, Bob Layton, Matt Yackey, Michael Kelleher

#003A キャプテン・アメリカ(クラシックスーツ)<カバーA/レギュラー>

Captain America Vol.9 #2 (2018) / Cover Art by Alex Ross

#004A ウルヴァリン(ブラウンスーツ)<カバーA/レギュラー>

Uncanny X-Men Vol.5 #10 (2019) / Cover Art by David Finch

#005A ダーク・フェニックス <カバーA/レギュラー>

X-Men Phoenix Endsong Vol.1 #1 (2005) / Cover Art by Greg Land, Matt Ryan, Justin Ponsor

#006A ヴェノム <カバーA/レギュラー>

Venom Vol.4 #28 (2020) / Cover Art by Alex Garner



#001B スパイダーマン <カバーB/レア>

Amazing Spider-Man Vol.1 #68 (1968) / Cover Art by John Romita Sr

#002B アイアンマン(マーク4) <カバーB/レア>

Iron Man Vol.2 #20 (2009) / Cover Art by Marko Djurdjevic

#003B キャプテン・アメリカ(クラシックスーツ)<カバーB/レア>

Captain America Vol.1 #225 (1978) / Cover Art by Frank Robbins, Terry Austin

#004B ウルヴァリン(ブラウンスーツ)<カバーB/レア>

Uncanny X-Men Vol.1 #207 (1986) / Cover Art by John Romita Jr, Dan Green

#005B ダーク・フェニックス <カバーB/レア>

Uncanny X-Men Vol.1 #135 (1980) / Cover Art by John Byrne, Terry Austin, Jim Novak

#006B ヴェノム <カバーB/レア>

Venom Vol.4 #1 (2018) / Cover Art by Paolo Rivera, Joe Rivera



#001C スパイダーマン <カバーC/チェイス>

Amazing Spider-Man Vol.1 #796 (2018) / Cover Art by Alex Ross

#002C アイアンマン(マーク4) <カバーC/チェイス>

Iron Man Vol.1 #597 (2018) / Cover Art by RB Silva, Ian Herring

#003C キャプテン・アメリカ(クラシックスーツ)<カバーC/チェイス>

Captain America Vol.9 #1 (2018) / Cover Art by Mike Zeck, Richard Isanove

#004C ウルヴァリン(ブラウンスーツ)<カバーC/チェイス>

Wolverine Vol.2 #27 (1990) / Cover Art by Jim Lee

#005C ダーク・フェニックス <カバーC/チェイス>

X-Men Vol.6 #24 (2023) / Cover Art by Mark Brooks

#006C ヴェノム <カバーC/チェイス>

Venom Vol.4 #25 (2020) / Cover Art by Kael Ngu





【ポケットカバー】 『マーベル・コミック』 シリーズ1





●発売:2024年4月予定

●定価:各2,800円(税込)

●トイサピエンス予約価格(6体セット):14,200円(税込)

※6キャラクターが各1種ずつ入っています。各キャラクターのカバーアートはランダムとなります。

●サイズ:約23×15cm(パッケージ)、高さ約8cm(ミニマケット)

●著作権表記:(C) MARVEL

●販売店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200025974000.html







★ポケットカバー特設サイト:https://www.pocketcover.com/







