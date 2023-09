[株式会社STPR]





株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、社長:柏原真人、以下:STPR)は、2023年4月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された「すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!" さいたまスーパーアリーナ公演」のライブ映像を、2023年10月15日(日)に有料配信することが決定したことをお知らせいたします。



すとぷりにとって3年5ヶ月ぶりとなったアリーナ・ツアーは、2023年1月21日よりスタートし、3か月に渡り全11会場44公演、35万人を動員しました。今回その公演の中から、4月にさいたまスーパーアリーナで行われた公演を、すとぷり初となる「実写ライブ映像の有料配信」を行うことが決定しました。ライブ配信チケットは、2023年9月24日(日)19時から、Lemino、ABEMA、楽天TV、ツイキャスで販売いたします。



今回のライブ配信決定に伴い、YouTubeのすとぷり公式チャンネルでのチラ見せ配信や、直前のカウントダウンメッセージの投稿なども予定しておりますので、より多くの方にお楽しみいただければ幸いです。



ライブ配信の概要は以下の通りです。



すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"さいたまスーパーアリーナ実写ライブ配信概要





■公演名

すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"さいたまスーパーアリーナ



■配信日時

2023年10月15日(日)開場(配信開始)17:30/開演18:00



■見逃し配信

2023年10月28日(土)24:00まで



■販売期間

2023年9月24日(日)19:00~2023年10月28日(日)21:30



■販売価格

通常価格 3,850円(税込)

※各プラットフォーム利用の場合はシステム手数料が、アプリ決済の場合は別途追加料金が発生します。



■販売プラットフォーム

Lemino

https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBkN2Y%3D



ABEMA

https://abema.tv/live-event/83f1cf2f-6bf3-4c85-9ac7-0de1dce133a5



楽天TV

https://live.tv.rakuten.co.jp/content/458540/



ツイキャス

https://twitcasting.tv/c:stpri_info/shopcart/261216



■すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"さいたまスーパーアリーナ実写ライブ配信特設ページ

https://strawberryprince.com/info/HWG_online/





■株式会社STPRについて



「ワクワクするようなビックリと、ステキな思い出を届けたい」という思いと、動画配信を中心に様々なジャンルで活躍するエンタメユニット「すとぷり」の活動をサポートをするため、2018年6月15日に創業しました。現在は、YouTubeやツイキャスなどの動画配信サイトを中心に活動する活動者のサポートをする他、自主レーベル「STPR Records」の運営、ライブやイベントの企画、グッズの企画制作までを行っています。



■株式会社STPR

会社名:株式会社STPR

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立:2018年6月

代表者:ななもり。

URL:https://stprcorp.com/



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社STPR お問い合わせフォーム

https://stprcorp.com/#contact※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-09:46)