[キーン・ジャパン合同会社]

コンセプトは”日常”のひと時。



<KEEN>のウォーキングシューズ「WK400コレクション」から、プライベートや仕事中など日常の中で「歩くパワー」がもたらすチカラを表現するコンセプトムービーが3作品が完成しました。11月17日よりKEEN公式InstagramリールとKEEN公式YouTubeショートで公開中。OKAMOTO’Sのドラマー、オカモトレイジがキュレーションを手掛ける「YAGI EXHIBITION」が各ストーリーコンセプトに合わせて書き下ろしたBGMにもご注目ください。







「天井のないところすべて」をアウトドアと定義する米国オレゴン州ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド<KEEN(キーン)>から2023年春にデビューした、まるで転がるような歩き心地で“歩くこと”を今まで以上に楽しくするウォーキングシューズ「WK400(ダブルケーフォーハンドレッド)コレクション」。



WK400は、3年に及ぶ開発期間と8000時間に及ぶテストを重ねて開発された、「歩くこと」は歩行手段以上のチカラがあるという開発者の実体験と、その自らの経験を世界中の人々に感じてほしいという想いから生まれたコレクション。



休日の食事、ここぞという仕事の日、そして、友人との楽しい時間。そんな日常の中で「歩くこと」がもたらすチカラを表現するコンセプトムービーが完成。KEEN公式InstagramリールとKEEN公式YouTubeショートで公開中です。



OKAMOTO’Sのドラマー、オカモトレイジがキュレーションを手掛ける「YAGI EXHIBITION」が各ストーリーコンセプトに合わせて書き下ろしたBGMにもご注目ください。



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◯YAGI EXHIBITIONコメント

WK400の3つのストーリーコンセプトに合わせて、すべて1から作ったので、パズルゲームのような感覚でした。とても楽しかったです。

YAGI teamは、なるべく求められてるものに沿ったクリエイティブを目指しているので、KEENの雰囲気をベースにしつつも、それでもYAGIらしい音楽になり、今回もとても納得いってます。歩くことにフォーカスした、3つのシチュエーションで違う音を楽しんでください。また一緒にできたら嬉しいです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



今日だけは思う存分。篇



ひらめきの瞬間。篇



話したりない夜に。篇







今日だけは思う存分。篇 IGリール:https://www.instagram.com/reel/Czu7nOWSWAY/?hl=ja





[Story]

好きなものを好きなだけ食べたい!

そんな自分を甘やかしたい休日は、我慢しないで思う存分好きなものを食べてもいいよね。

食べすぎちゃった罪悪感は、転がるような歩き心地のWK400で歩いてチャラにしちゃうから。



【出演】

NATSUMI ASAI https://www.instagram.com/amainatsu/?igshid=c2dp4vwsc84b

Nao Kumagai https://www.instagram.com/naokumaguy/





ひらめきの瞬間。篇 IGリール:https://www.instagram.com/reel/Czu9mX7yME9/?hl=ja





[Story]

今日こそ仕上げたい企画書。

ベストなアイデアを創出したいから、外の空気を吸いながら、

転がるような歩き心地のWK400で歩いて、気分転換してみる。

ひらめきの瞬間が、きっとあるから。



【出演】

上杉柊平 https://www.instagram.com/shuheiuesugi8/



話したりない夜に。篇 IGリール: https://www.instagram.com/reel/Czu-tIoS0i4/?hl=ja





[Story]

大好きな人たちといる時間は、本当にあっという間。

まだまだ話足りない夜だから、今夜はもうすこし一緒に歩かない?

転がるような歩き心地のWK400を履いてるから、帰りの寄り道もきっとあっという間。



【出演】

Ninon https://www.instagram.com/ninonekw/

Takato Yano https://www.instagram.com/t_san___/

SAKURA https://www.instagram.com/slammin_sakura/?hl=en



【制作スタッフクレジット】

Music by YAGI EXIBITION https://www.instagram.com/yagi_exhibition/

Director:udai https://www.instagram.com/udai65/

Stylist:Shuhei Yamazaki https://www.instagram.com/shuymzk/

Hair& Make:Aya Miura https://www.instagram.com/ayaamiuraa/



まるで転がるような歩き心地のウォーキングシューズ「WK400コレクション」とは?





“歩行”を科学的に掘り下げ、3 年に及ぶ開発期間と8000 時間に及ぶテストを重ねて完成したのが、このウォーキングシューズ『WK400』。弧を描いて歩く動作をよりスムーズにする独自テクノロジー「KEEN.CURVE(TM)テクノロジー(キーン・カーブテクノロジー)」を開発。



一定カーブ形状の「CONSTANT CURVE GEOMETRY(コンスタント・カーブ・ジオメトリー)」と、フルレングスのナイロン製プレートがカーブを一定に保つ「PLATE TECHNOLOGY(プレートテクノロジー)」、そして、高反発とクッション性を両立し、歩行時の快適性と推進力を向上する「HIGH-ENERGY MIDSOLE(高エネルギーミッドソール)」を組み合わせ、まるで前方へ転がるような新感覚な歩き心地を実現。



つま先の約30 mmのトゥ・スプリングがスムーズな前進力を促します。この機能により、まるで転がるような新感覚な歩き心地を実現するウォーキングシューズが誕生しました。



カジュアルからフォーマルまであらゆるファッションに馴染む豊富なカラーのノンウォータープルーフの『WK400(ダブルケーフォーハンドレッド)』に加えて、2023F/Wシーズンより、防水機能を搭載した『WK400 WP (ダブルケーフォーハンドレッド ウォータープルーフ)』と、スーツスタイルのオケージョンも馴染むレザー素材の『WK400 LEATHER (ダブルケーフォーハンドレッド レザー)』が新ラインナップ。KEEN直営店、KEEN公式オンラインストア(https://www.keenfootwear.jp/collections/wk400)、および各取扱い店にて発売中です。



■WK400 LEATHER

スーツスタイルのオケージョンにも馴染むレザー素材。つま先とヒールにはスポーツシューズから着想を得た反射材を採用し、夜間の安全性も向上。

















商品名:WK400 LEATHER (ダブルケーフォーハンドレッド レザー)



税込価格:¥22,000

<メンズ>

カラー展開:Bison/Toasted Coconut、Naval Academy/Blue Heaven

サイズ展開・重量:25-28, 29cm 445g(片足27cm)

<ウィメンズ>

カラー展開:Safari/Birch、Dark Forest/Sea Moss

サイズ展開・重量:22.5-26cm 345g(片足24cm)







■WK400 WP

防水機能を搭載した雨の日もウォーキングを楽しめるウォータープルーフモデルは、トーナルカラーでラインナップ。

















商品名:WK400 WP (ダブルケーフォーハンドレッド ウォータープルーフ)



税込価格:¥22,000

<メンズ>

カラー展開:Timberwolf/Black、Black/Black

サイズ展開・重量:25-28, 29cm 435g(片足27cm)

<ウィメンズ>

カラー展開:Triple Black、Timberwolf/Black

サイズ展開・重量:22.5-26cm 340g(片足24cm)









■WK400

“歩行”を科学的に掘り下げ、3 年に及ぶ開発期間と8000 時間に及ぶテストを重ねて完成したのが、このウォーキングシューズ『WK400』のオリジナルモデルは蒸れを軽減するノンウォータープルーフバージョン。





















商品名:WK400 (ダブルケーフォーハンドレッド)



税込価格:¥19,250

<メンズ>

カラー展開:Keen Yellow/Black、Steel Grey/Scarlet Ibis、Triple Black

サイズ展開・重量:25-28, 29cm 395g(片足27cm)

<ウィメンズ>

カラー展開:Fawn/Peach Whip、Keen Yellow/Black、Triple Black、Vapor/Azure Blue

サイズ展開・重量:22.5-26cm 290g(片足24cm)











ABOUT KEEN







KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。天井のないところすべてを“アウトドア”と定義するKEENは、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッドフットウェアを、環境負荷低減した製法で生み出し続けています。



「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか?」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

サンダルの快適さにつま先の保護機能であるトゥ・プロテクションを搭載したハイブリッド・フットウェア『NEWPORT(ニューポート)』がその答えです。

以来、出自や性別、世代を超えて「誰もがいつでもソトを楽しめ、やりたいことを実現できる世界」を目指し、より良い暮らしとソトの冒険へいざなう、オリジナルかつ汎用性あるハイブリッド・フットウェアを提案しています。その機能性・快適性・デザイン性を業界最高水準でアップデートし続ける革新的な製品は、有害物質の排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷の低減を推進する<Detox the Planet>のもと製造しています。また、環境保護、気候正義、そして災害支援、ジェンダー平等など社会正義への取り組みを「KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)」と呼び、この活動の推進にコミットしています。



【Consciously Created -地球と人にやさしいツクリカタ- 】

サプライチェーンから有害な化学物質を積極的に特定除去して安全で効果的な代替物質に置き換え、リサイクル・アップサイクル素材を多用するなど、循環と持続可能なモノ作りを推進しています。撥水加工プロセスからフッ素化合物(PFAS)を排除、フットベッドにはプロバイオティックスを採用したケミカルフリーの防臭加工、環境に配慮したレザーなめし加工をおこなうレザーワーキンググループ(LWG)認定レザーの採用、リサイクルP.E.T.を採用し、環境負荷を低減した製品づくりを行うなど、最も高いとされる環境的スタンダードをさらに超えることを目指し、日々努力を続けています。



【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED(地球と人にやさしいツクリカタ)、PROTECTING THE PLANET(地球を守ろう)、PROMOTING TOGETHERNESS(みんなで世界をポジティブに)を軸とする【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。





◆KEEN公式オンラインストア:https://www.keenfootwear.jp/ja-jp/

◆KEEN公式Instagram:https://www.instagram.com/keen_japan/

◆KEEN公式TikTok:https://www.tiktok.com/@keen_japan?lang=ja-JP

◆KEEN公式Facebook:https://www.facebook.com/KEENJapan/?fref=ts

◆KEEN公式X(旧Twitter):https://x.com/KEEN_Japan?s=20

◆KEEN公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/KEENJapan



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-22:40)