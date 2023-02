[株式会社デバイスエージェンシー]

株式会社デバイスエージェンシー(所在地:大阪市西区)が開発・販売する「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」がより導入していただきやすくなりました。導入に必要な機器は専用IoT端末のみで、既存の洗濯機に後付けするだけでキャッシュレス化が完了します。コインランドリーの利用者様は各洗濯機に表示してあるQRコードをご自身のスマホから読み取って、コース選択とオンライン決済を行います。







「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」とは







・キャッシュレス決済を導入して、コインランドリー店の付加価値をアップ

AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリーは、現在導入されている洗濯機や乾燥機に専用のIoT端末を後付けするだけでキャッシュレス決済が導入できるコインランドリー専用のシステムです。

全ての決済はオンライン上で行われるので、無人で運営ができます。また従来通りの現金対応も可能です。

利用者にとっての利便性が向上することで来店頻度のアップが狙えるほか、会員ポイント機能の導入やキャンペーンの配信によって顧客の囲い込みも行えます。



・コインランドリーの運営に役立つ便利な機能が充実

LINE公式アカウントと連携して会員制度を導入し、顧客情報を一覧で確認できる他、電子錠と連動して女性専用スペース等の入室の制御することも可能です。全機器がオンライン上でつながっているので、売上管理や稼働状況をいつでも、どこでも管理画面からご確認いただくことができます。



▼「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」製品サイト

https://and-iot.jp/coin-operated-laundry/





全ての操作を利用者様のスマートフォンから行えるようになりました



今までは専用IoT端末の他に、専用KIOSK筐体の設置が必要だった「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」ですが、今回から専用IoT端末の取り付けだけでご利用いただけるようになりました。







※従来通り、専用KIOSK筐体を設置してご利用いただくことも可能です。



今までは、専用KIOSK筐体を操作してコースを選択し、最後に筐体のタブレットに表示されるQRコードを読み込んで、支払いを行っていました。今回のリニューアルによって、洗濯機ごとに表示されているQRコードをスマホで読み取り、スマホの画面に表示される案内に従ってコース選択・支払いを行います。



店舗様にとって初期費用や月額費用が抑えられるメリットがあるだけでなく、コインランドリーを利用されるお客様にとっても、自分のスマホでコースの選択から支払いまでの全ての操作を行え、より使っていただきやすくなりました。



▼「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」製品サイト

https://and-iot.jp/coin-operated-laundry/







オンライン決済対応の機器を買い替えるよりも、はるかに低価格でキャッシュレス化



通常は、オンライン決済対応の洗濯機に買い替えるとなると、決済端末を含めて初期費用だけでも数百万円以上の資金が必要となりますが、「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」は、今の既存の機器をそのままご利用いただけるので、買い替えや既存の機器の処分を行う必要がございません。



また初期費用は初期設定登録費用600,000円(税抜)と、洗濯機の台数に応じたIoT端末登録費用(x機器台数)80,000円(税抜)のみで導入できるので、今まで金額がネックでオンライン化をされていなかった店舗様におすすめです。※KIOSK筐体を設置される場合は追加で費用がかかります(下記の料金表を参照ください。)





◎今なら先着500名様限定でIoT端末とKIOSK筐体のレンタル料がそれぞれ100円/台(税抜)になるキャンペーンも行っておりますので、月々のランニング費用を抑えられます。







※ご利用料金は予告なく変更となる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。





▼「あんしんの保守サービス」によって、お客様過失を除く場合の商品の故障等の交換・修理(出張費用含む)を無償で行いますので、急な機器の故障があった場合でも安心です。







▼「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」製品サイト

https://and-iot.jp/coin-operated-laundry/



◎「AdvaNceD IoTキャッシュレス for コインランドリー」に関しては下記までお気軽にお問い合わせください。

■株式会社デバイスエージェンシー

TEL:06-6585-9865

MAIL:info@device-agency.co.jp



