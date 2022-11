[両備ホールディングス株式会社]

両備グループ(事務局:岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア5階、グループ代表兼CEO:小嶋光信)のタクシー会社4社(岡山交通株式会社、岡山両備タクシー株式会社、両備ホールディングス株式会社両備バスカンパニー津山支店津山タクシー事業部、東備バス株式会社牛窓タクシーカンパニー)では、 2022年11月2日(水)より、高性能空気清浄機「Airdog mini(エアドッグミニ)」をタクシー車両500台に導入開始しますのでお知らせいたします。







両備グループのタクシーでは、これまでも、乗務員の健康チェック、手洗い、マスク着用、車内の抗菌コート等、安心してタクシーをご利用いただくための対策を講じてきましたが、新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念される今冬を前に、さらなるご安心を提供するため同商品の導入を決定いたしました。同商品において、数百台規模でのタクシー車両一斉導入は全国初になります。

設置は、11月末までに完了予定です。





導入の背景







タクシーは換気効率が高い公共交通機関ではありますが、今まで以上に、お客様、乗務員の感染リスクを最小限に抑え、より快適に安心してご利用いただけるよう導入するものです。

Airdogは全国10,000カ所以上の医療施設に導入されるなど、幅広い層から支持を集め、製品の信頼性が高い空気清浄機です。今回導入するAirdog mini はコンパクトサイズながら、他の「Airdog」シリーズと同じ構造の米国特許取得「TPAフィルター」を搭載しています。

高性能なうえ、コンパクトなので車両を大きく改良することなく設置できるのが特長。さらにフィルターは水洗い可能なので繰り返し使うことができるなど、乗務員のメンテナンスも容易なことから、このたびの導入に至りました。





Airdogとは



「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許取得※1の独自テクノロジー「TPAフィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質にプラスイオンを帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの6分の1より細かい0.0146μmの微細粒子を除去※2します。全国10,000カ所以上の医療施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。

※1:米国特許番号:US9868123B2/US9735568B2

※2:密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30㎥【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去

※X5sを用いた試験結果です

URL:https://airdogjapan.com/



導入されたAirdog mini













Airdog導入状況





設置台数:グループ合計586台中 500台

500台の内訳:岡山交通株式会社 297台、岡山両備タクシー株式会社 169台、両備ホールディングス株式会社両備バスカンパニー津山支店津山タクシー事業部 30台、東備バス株式会社牛窓タクシーカンパニー 4台

※一部車両をのぞく

投 資 額 :1,740万円

運行開始日:2022年11月2日(水)より設置開始 11月末までに500台設置完了予定

取り付け場所:助手席ヘッドレストの背面告知方法:ステッカーを貼り付けして告知(予定)





会社概要



岡山交通株式会社 https://okayama-kotsu.com

本 社:岡山県岡山市南区豊成1-14-12

代表者:代表取締役 土江富雄

主な事業:タクシー事業、観光バス事業、不動産事業、車両運行管理事業



岡山両備タクシー株式会社 https://okayama-ryobi-taxi.jp/

本 社:岡山県岡山市中区藤原46

代表者:代表取締役兼COO 安村 芳徳

主な事業:タクシー事業、車両運行管理事業



両備ホールディングス株式会社 両備バスカンパニー 津山支店 津山タクシー事業部

https://tsuyama-taxi.com/

所在地:岡山県津山市津山口126-1

代表者:代表取締役社長 松田 敏之

主な事業:タクシー事業、車両運行管理事業



東備バス株式会社 牛窓タクシーカンパニー https://ryobi.gr.jp/tobi/

所在地:岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911番地の37

代表者:代表取締役 河田 竜吾

主な事業:タクシー事業、乗合バス事業、貸切バス事業



両備グループ https://ryobi.gr.jp/

事務局:岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア5階 両備ホールディングス株式会社本社内

代表者:両備グループ代表兼CEO 小嶋光信

主なグループ企業:両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど、全42社(2022年11月現在)



