今年で3回目を迎えるMimosa Day 2023テーマは「YELLOW SUSTAINABILITY 」



3月8日は、イタリアでは、男性が女性に美しいミモザの花を贈り、女性の社会での活躍を祝福しています。在日イタリア商工会議所は、女性のエンパワーメントを促進するために、このすてきなイタリアの文化習慣を日本に広める活動として、「Mimosa Day(ミモザ デイ)」というイベント事業を推進しています。2021年から始まったこのイベント事業は今年で3年目となり、今年のテーマは「YELLOW SUSTAINABILITY 」=「 Women in Sustainability (ウィーメンインサステナビリティ)」サステナビリティに積極的に取り組む女性)です。











Mimosa Day2023のイベント事業は、今年も「日本特殊陶業様」にご協賛スポンサーとしてご賛同いただき、日本特殊陶業社員クラブ「カンデーラ・ディ・アッチェンシオーネ(通称:カンデーラ)」にて在日イタリア商工会議所とのコラボレーションプロモーション企画「Mimosa Day」を実施しました。





◆在日イタリア商工会議所とのコラボレーションプロモーション企画「Mimosa Day」報告

日本特殊陶業社員クラブ「カンデーラ・ディ・アッチェンシオーネ(通称:カンデーラ)」お客様の声



・女性に対する企画でとても嬉しい

・店内の装飾も黄色をテーマに可愛い

・男性にも親切にチョコを頂き家族にプレゼントさせて頂きます

・接待での利用でしたがお客様にも、女性地位向上やエンパワーメントを推進している

・女性を応援するこの企画に参加していることに好印象を与えることができた

・コース料理にも黄色の食材を使用していたので五感で楽しめました

・子供もチョコをもらえたので大変喜んでいます

・来年も在日イタリア商工会議所主催「Mimosa Day」のコラボレーション楽しみにしています。また来ますね !



在日イタリア商工会議所とのコラボレーションプロモーション企画「Mimosa Day」の取り組みを楽しんでいて、好感度が高い報告が上がりました。



(日本特殊陶業社員クラブ「カンデーラ・ディ・アッチェンシオーネ(通称:カンデーラ)」からのコメント)

「Mimosa Day」のコラボレーション開催日が近づくにつれ、お客様の関心も高まり「ミモザの日に行くから楽しみにしてます!」「日本特殊陶業は「Mimosa Day」に参加してるんだよ!」などお客様のミモザに対する認識の高さに驚きもありました。 実際に開催してみますと、普段よりもお客様がカメラで撮影する機会も非常に多く、こちらのスタッフからもお声掛けすることで記念撮影などでお客様とのコミュニケーションも増えました。

お土産のFerreroRocherのチョコレートにはお客様も大変満足していました。

また、当店の接客はすべて女性スタッフが行っており、このスタッフへ多少余りましたチョコレートを配布させていただきました。それゆえにカンデーラの女性スタッフのミモザに対するモチベーションも非常に高く、ミモザ企画に関しては大変良い盛り上がりを見る事が出来ました。



◆The Japan Timesでの新英文商号のPR広告実施





日本特殊陶業株式会社 https://www.ngkntk.co.jp



愛知県に本社を置く総合セラミックメーカー。自動車用スパークプラグや排気ガス浄化用センサ製造世界最大手。日本特殊陶業株式会社は、4月1日付で英文商号を「Niterra Co., Ltd.(ニテラ)」に変更することに伴い、グループロゴの策定及びコーポレートロゴの刷新をいたします。「Niterraグループ」として事業ポートフォリオの転換への取り組みをより一層推進していきます。スパークプラグを中心としたブランドの「NGK」、セラミック関連製品のブランドの「NTK」は、製品ブランドとして引き続き使用を継続します。コーポレートカラーには、宇宙から見た地球の色をイメージした「アースグリーン」と、ワンポイントで社会や地球を照らす存在を表現した「シャインイエロー」を使用しています。



The Japan Times 3月31日付 広告掲載





【本件に関する問い合わせ先】

在日イタリア商工会議所

事務局長秘書官兼メディアマネージャー

富井 貴子

電話: 03-6809-5802

Email: t.tomii@iccj.or.jp



