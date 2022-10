[株式会社qutori]

ブランドやクリエイターの成長を支援する株式会社qutori(CEO:加藤 翼、本社:東京都渋谷区、以下:qutori)が運営するポップアップ情報特化メディア「POPAP (ポパップ、以下:POPAP)」は、株式会社 Yuinchuの運営する“開かれた場所”をコンセプトにした複合型プラットフォーム「OPEN NAKAMEGURO」で2022年11月13日(日)に『hello,popup vol.17“Share your color”』と題したポップアップイベントを開催します。今回は、アーティスト下本美紅・_hirosato_とアクセサリーブランドBLUE DREAMが出展し、作品やグッズ、商品の販売、ワークショップを行います。





「Share your color」をテーマに、あなたの”好き”に出会う秋のポップアップイベントを開催します。自分の色を表現する3つのブランド・アーティストが集結。カラフルなペインティングやコラージュを制作する下本美紅、海を作品に落とし込む_hirosato_、こだわりと思いが込められたアクセサリーブランドBLUE DREAMが参加します。







■開催概要

イベント名:『Share your color』

日程:2022年11月13日

時間:11:00~18:00

会場:OPEN NAKAMEGURO

住所:東京都目黒区上目黒2丁目9-17 Nakameguro Crossover1F

TEL:050-1861-1993

WEB:https://open-nakameguro.com/

アクセス:中目黒駅東口から徒歩5分

主催:POPAP(@popap_jp)

hello,popup (@hello_zine)



【イベント詳細ページ】

詳細URL:https://www.popap.biz/popup-list/shareyourcolor1113

Peatixイベントページ:https://shareyourcolor1113.peatix.com





■あなたの”好き”に出会う秋

わたしたちは毎日たくさんの情報に囲まれ

時には誰かの"好き"に

なんとなく流されてしまう

流行を追うのは少しやめて



自分の"好き"という感情に流されてみませんか?

レディメイドなモノが溢れる社会の中でも、ひとつひとつに想いを込めてものづくりをしているブランド・アーティスト。何気ない会話を通してその想いに触れ、明日の自分を幸せにしてくれるあなたの”好き”に出会えるポップアップを開催します。

色鮮やかな作品に囲まれながら、芸術の秋をお楽しみください





■ブランドプロフィール

【下本美紅】





お花や食品をモチーフにしたペインティング、コラージュ、作品撮りを行っているアーティストです。 個展開催やジャケットデザイン、ウィンドウアート、ビジュアル制作など幅広く活動しています。今回はキャンバス絵画、ステッカー、アートブックなどを販売予定です。

Instagram : https://www.instagram.com/agepanbancho/





【BLUE DREAM】





天然石やヴィンテージのパーツを使用し、素材や質、波動などにこだわったお守りのような唯一無二のアクセサリー。ワクワクした波動を閉じ込めるように制作しているので、目に見えない部分や感覚で惹かれ合う、巡り合わせを大切にした作品をお届けしています。



カスタムメイドの商品は、お客様に必要なエネルギーが入ってる天然石や、お好きなカラーを入れて、お客様の願いなどの想いを込めて、世界で一つだけのお守りのようなアクセサリーもご注文いただけます。 通常はオンラインで注文を受け付けておりますが、今回は会場でのオーダーやご予約も承ります。必要な時に必要な方に。 巡り合わせを大切にしたアクセサリーをお届けいたします。

Instagram : https://www.instagram.com/bluedream._official/

HP : https://bluedream.official.ec/





【_hirosato_】





「海と光の絵描き」

1987年生まれ 30歳を目前に発ったAUS留学、NZでのバックパッカー生活中に絵との出会いを機に独学で絵画制作を始めました。自分自身の神経症の寛解のきっかけとなった海をキャンバスに落とし込んでいます。

Instagram : https://www.instagram.com/_hirosato_/

HP : https://hirosato-works.com/





■コラボドリンク

下本美紅によるデザインステッカーのドリンクがお楽しみいただけます。





■「オリジナルアートコースターワークショップ」開催_hirosato_によるワークショップを開催致します



マスキングテープと絵の具を用いて、自分だけのアートコースター作りを体験できます

アーティストとの会話を楽しみながら、皆さんの色を楽しむひとときをお過ごしください

「オリジナルアートコースターワークショップ」

・開催時間:11:00~17:00(17:00まで随時受付)

・参加料:1100円(材料費・消費税込み)

・所要時間:約1時間

・ご予約:事前予約をご希望の際は、Peatix(https://shareyourcolor1113.peatix.com)にて時刻を選択の上、ご予約ください。

又は、Instagram(https://www.instagram.com/_hirosato_)のDMかメール(hirosatoworks@gmail.com)にて〈お名前/人数/希望時間〉お送りください。





POPAP について





POPAPは、「今、ここにしかない物語」を届けるポップアップ情報特化メディアです。ファッション、ライフスタイル、フード、アートなど、様々な分野に関わる愛ある人々を紡ぎながら、物語で繋がる社会を目指していきます。

WEBメディア:https://www.popap.biz/

Instagram:https://www.instagram.com/popap_jp/

Twitter:https://twitter.com/POPAP_JP





運営会社 株式会社qutori





代表者:加藤翼

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-4

設立:2018年7月

URL:https://qutori.jp/

事業内容:コミュニティとポップアップ関連したコンサルティング及びクリエイティブ事業



