「ニッポンのマーケティングのいま」を解き明かすYouTube動画連載開始



「ソーシャル領域のコミュニケーションのスペシャリスト」としてデジタルコンテンツの制作やライブ配信事業等を行うALPHABOAT合同会社(所在地:東京都渋谷区、社長:西谷 大蔵、以下「ALPHABOAT」)は、株式会社ナノベーション(本社:沖縄県読谷村、代表取締役:中野博文、以下「ナノベーション」)が運営するマーケティング専門のWebメディア「Agenda note」にALPHABOAT社長の西谷大蔵と日本コカ・コーラ チーフ マーケティング オフィサー和佐高志氏の対談記事が掲載されたことをお知らせいたします。











掲載概要



ALPHABOATの最新鋭の「XR STUDIO(※)」を舞台に、国内外問わずマーケティングの第一線で活躍しているトップマーケターにALPHABOAT社長の西谷が英語でインタビューし、「ニッポンのマーケティングのいま」を解き明かすYouTube動画連載が、マーケティング専門WebメディアAgenda noteにてスタートいたします。



第1回のゲストには、日本コカ・コーラ チーフ マーケティング オフィサー(最高マーケティング責任者)の和佐高志氏をお迎えし、「DISCUSSING WHAT HAS BEEN CHANGED, AND WHAT’S NOT?(何が変わったか、そして何が変わっていないか?)」というテーマで和佐氏と西谷が語りました。



・インタビュー記事

日本コカ・コーラCMO和佐氏が語る東京五輪の裏側:https://agenda-note.com/global/detail/id=5331



・インタビュー動画(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=EY8nvkXoWcs&t=2s



※XR STUDIOについて:ハイクオリティなCG、カメラトラッキング技術を組み合わせたXR技術によって映像表現の高みを目指したヴァーチャルスタジオです。従来の合成では成し得なかった「実写かCGか境界が曖昧な高い映像クオリティ」を実現します。

・XR:エックスアールまたはクロスリアリティと読みます。VRやARといったあらゆる仮想空間技術(または空間拡張技術)と、フィジカル空間を違和感なく融合し、これまでにない新たな現実を創る技術です。

ALPHABOAT XR STUDIO :https://www.alpha-boat.com/xrstudio













Agenda noteとは



トップマーケターが多数登場・執筆しているマーケティング専門Webメディア。日本最大級の合宿型マーケティングカンファレンス「マーケティングアジェンダ」などを行うナノベーションが運営。



【公式HP】https://agenda-note.com/





ALPHABOAT合同会社について







ALPHABOAT(アルファボート)は住友商事のデジタル関連事業の中核を担うSCデジタルメディア、80年を超える映画と演劇の輝かしい歴史を持つ東宝から生まれました。

デジタル・アナログを問わず人々に届くコンテンツを制作し、配信から拡散まで適切に運用。施策の入口から出口まで一気通貫で支援します。私達はSNS時代に最適化したコミュニケーションのスペシャリスト集団です。



【公式HP】https://www.alpha-boat.com/



