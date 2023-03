[CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社]

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN)は、3月8日の国際女性デーを迎えるにあたり、UN Women(国連女性機関)によるジェンダー平等に向けたプログラム「Storytelling for Gender Equiality」の支援を目的とした特別カラーモデルのバッグを、2023年3月8日(水)よりブランド公式オンラインストアと全国のストアで発売します。

https://charleskeith.jp/







「Storytelling for Gender Equality(ジェンダー平等のためのストーリーテリング)」は、女性のエンパワーメントやジェンダー平等の達成を目的とした活動を行うNPO法人UN Women(国連女性機関)によるプログラムです。世界中の女性の多様なストーリーを発信することで、前向きな社会規範や暴力に取り組む政策を喚起し、女性に対する暴力のサバイバーが、その経験を自由に発言できる環境を整えることを目的としています。



今回発売となるバッグは、ベストセラーモデル『Alia(アリア)』の特別カラーで、歴史的にジェンダー平等を象徴する色とされ、現代のフェミニズムとも広い結びつきを感じさせるパープルを採用しています。チャールズ&キースは、ブランドのコアバリューの一つである「We Drive Purpose(目的を達成する)」に基づき、このバッグの収益の20%を含む10万米ドルを「Storytelling for Gender Equality」の資金として寄付します。



UN Womenアジア太平洋地域リージョナルマネージャーのメリッサ・アルバラードは、「ストーリーテリングは文化を超え、人々が共通の体験を通して互いにつながることを可能にします。ストーリーによって、女性の暴力体験など、他の方法では隠されたり非難される可能性のあるテーマやトピックを探求することができるのです。現実について語ることは、視点を多様化し、コミュニティ意識を強めることで、社会に対して声をあげたり、最終的には政策を変える扉を開くことに繋がります。」と語っています。



チャールズ&キースは、国際女性デーをきっかけに有意義な会話を生み出し、差別に対する意識を高め、公平で平等な社会の構築に向けた行動に繋がることを望んでいます。



本コレクションは、チャールズ&キース公式オンラインストア(https://charleskeith.jp)と全国のストアにて発売予定です。



商品名: Alia アリア チェーンストラップクロスボディバッグ

商品価格: ¥9,900(税込)

商品番号: CK2-80701335

商品カラー展開: Purple

販売店舗: 公式オンラインストア、全国のストア





■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、1996年にチャールズ・ウォンとキース・ウォンが設立した、グローバルファッションブランドです。現在は、アジア、欧州、中東、アフリカを中心に、34ヶ国で674店舗以上を展開し、シンガポールに本社を置いています。スタイリッシュな都市生活者が求めるファッションの発信地として、フットウェア、バッグを中心に、アイウェア、コスチュームジュエリーを展開し、毎週新商品を入荷しています。Experimental (実験的)、Desirable (魅力的)、Curated (洗練された)、Modern(現代的)という4つのブランドバリューに導かれ、ランウェイのトレンドをデイリーに、そして気軽に取り入れたいというファッションコンシャスなニーズに応えます。詳細は https://charleskeith.jp/をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-11:45)