ANSRは60を超えるグローバルケイパビリティセンター(GCC: 企業のITやエンジニアリング、R&D等の拠点)にServiceNowセンターオブエクセレンス(CoE: 組織を横断する中核部署)を設立し、インド全土で3,500人を対象にServiceNowのトレーニングを実施



Now Assistの生成AI機能を含むServiceNow上でANSRのGCCサービスデリバリーを強化



ServiceNow Ecosystem Venturesプログラムは、ANSR(米アクセルの投資先企業)の既存の投資家と共に、ServiceNowに精通した人材を増やし、顧客導入を拡大することで、主要グローバル市場での成長を加速







※本資料は、2023年10月25日(米国時間)付けで米国ServiceNow, Inc. が発表した報道資料の抄訳版です。



ServiceNow(NYSE:NOW)と、米アクセルの投資先企業で、グローバルケイパビリティセンター(GCC)を通じて組織の構築、管理、拡大を支援するANSRは本日、Now PlatformでGCCを強化する戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。ServiceNow Ecosystem Venturesプログラムは今後、ANSR(米アクセルの投資先企業)の既存の投資家と共に、主要なグローバル市場でのパートナー企業の成長を加速させます。本パートナーシップにより、ANSRは60を超えるGCCにServiceNowCoEを設立し、インド全土で3,500人を対象にトレーニングを実施することで、自社の顧客の人材能力を向上させます。同時に、Now Assistの生成AI機能( https://www.servicenow.com/jp/now-platform/generative-ai.html )を含むServiceNowを利用した独自のGCCサービスを提供できるようになります。



今回の投資は、2023年5月に開始されたServiceNow Ecosystem Venturesプログラム( https://www.servicenow.com/jp/company/media/press-room/one-billion-ventures-investment-jp.html )の一環であり、ServiceNowに精通した人材を増やし、顧客導入を拡大することで、主要なグローバル市場におけるパートナーの成長を加速させることを目的としています。当社の投資により、パートナーはGo To Market(市場への拡大と深化)を推し進め、ServiceNowのテクノロジーとソリューションの習熟度を高めながら、価値実現までの時間を短縮することができます。



非営利団体Nasscom(印ソフトウェア・サービス企業協会)やIndia Brand Equity Foundationによると、インドは世界のGCCの45%( https://nasscom.in/about-us/what-we-do/industry-development/global-capability-centres )を抱えており、2030年までに現地のGCCで働く人材は450万人( https://www.ibef.org/blogs/global-capability-centres-gccs-in-india )を超えると推定されています。このような機会に備え、また、ServiceNowのトレーニングを受けた専門家に対する需要の高まりに対応すべく、ANSRの新しいServiceNowCoEは、インド全土の世界クラスの人材に、フォーチュン500に名を連ねる世界有数のブランドを含むANSRの法人顧客をサポートするために必要な、将来即戦力となる技術と対人スキルを提供します。



ServiceNowのエコシステムベンチャー担当SVPであるデビッド・パーソンズ(David Parsons)は次のように述べています。「当社は、世界で最も急成長している市場の1つであるインドにおいて、人材を育成し、投資を強化しています。インドの市場リーダーであるANSRとの今回のパートナーシップを通じて、当社のソリューションをANSRのGCCに円滑に統合することで、フォーチュン500に名を連ねる世界有数の企業にエンドツーエンドの自動化を提供することができます」



ANSRの創業者兼最高経営責任者(CEO)であるラリット・アフジャ(Lalit Ahuja)氏は次のように述べています。「イノベーション、卓越性、デジタル機能のハブとしてのGCCの重要性はますます増しています。ServiceNowとのパートナーシップにより、生成AI対応のNow PlatformをGCC全体に大規模に適用することで、GCCの成長を促進し、GCCが企業の重要な戦略的パートナーとして位置づけられるようにしていきます。加えて、当社のGCCサービスデリバリーをNow Platform上に再プラットフォーム化することで、ビジネスの迅速な革新と拡大に取り組んでいきます」



ANSRは自社のGCCサービスデリバリーをNow Platform上に再プラットフォーム化することで、4万人のGCC従業員に、人事、財務、IT、職場全般にわたるサービスに迅速かつシームレスにアクセスできる統合されたアプローチを提供する予定です。Now Platformへの再プラットフォーム化には、ServiceNowの生成AIエクスペリエンスであるNow Assistの統合も含まれ、業務に費やす時間の短縮、生産性の改善、従業員全体の満足度向上を支援します。



ServiceNow Ecosystem Venturesは最近、日本の自治体向けIT業界のリーダーである株式会社Blueshipとジャパンシステム株式会社に戦略的な投資( https://www.servicenow.com/jp/company/media/press-room/servicenowventures.html )を実施しています。



ServiceNowのEcosystem Venturesプログラムの詳細については、こちら( https://www.servicenow.com/partners/ecosystem-ventures.html )をご覧ください。



ServiceNowについて

ServiceNow(NYSE:NOW)は、人にしかできない、付加価値の高い新しい仕事を創造します。当社のクラウド型プラットフォームとソリューションは、組織のデジタル化と統合を推進し、よりスマートで、迅速かつ優れたワークフローの構築を支援します。その結果として、従業員はお客様とのつながりを深め、革新性とアジリティを高めることができ、誰もが描く将来のあり方を実現することができます。

詳細はこちらをご参照ください www.servicenow.com/jp/



(C) 2023 ServiceNow, Inc.無断転載を禁じます。ServiceNow、ServiceNowロゴ、Now、およびその他のServiceNowマークは、米国およびその他の国々におけるServiceNow, Inc.の商標および/または登録商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、関連する各社の商標である場合があります。



ANSRについて

ANSRは米アクセルの投資先企業であり、グローバルケイパビリティセンター(GCC)を通じてグローバルチームの構築、管理、拡張を支援する市場リーダーです。ANSRが提供するエンドツーエンドのAI対応製品およびサービス群は、世界トップクラスの企業から高い信頼を得ており、影響力のあるテクノロジーセンターの設立、管理、運営を支援しています。設立以来、ANSRは20億ドル超を投資し、110を超えるGCCを設立しており、現在、11万平方メートル超のワークスペースに12万人を超える従業員を擁しています。詳しくはANSRのウェブサイトをご覧ください。



