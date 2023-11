[Zweispace / Zweichain / Zweicoin]

PRESI, a Tokyo real estate company, set a digital twin building connected to Internet with Zweispace



PRESI(千代田区)は、ツバイスペースのデジタルツイン技術を利用して、神保町のオフィスを3Dモデルで、WEBサイト上に公開した。https://presi.co.jp/3d-office/



PRESIは、今年6月から、デジタルツイン不動産の扱いをはじめ、7月には司法書士事務所とも、ツバイチェーンの不動産登録システム「レジスターナイト」を利用して、不動産登記等の記録サービスを開始している。





デジタルツインのメタバースビルで構築された3DWEBサイト、東京の不動産会社のPRESIが世界で最初にインターネット上に開設。ツバイスペースが不動産をインターネットへつなげ始めた!



PRESI(千代田区)は、ツバイスペースのデジタルツイン技術を利用して、神保町のオフィスを3Dモデルで、WEBサイト上に公開した。https://presi.co.jp/3d-office/



( サイトに移動すると、3Dのビルがあらわれて、「Tabキー」を押してフロアを選ぶことで、エレベーターなしで、直接各階にも移動もできる。)



PRESIは、今年6月から、デジタルツイン不動産の扱いをはじめ、7月には司法書士事務所とも、ツバイチェーンの不動産登録システム「レジスターナイト」を利用して、不動産登記等の記録サービスを開始している。



石井 雄也(PRESI 代表取締役)

「今後、スマホから空間コンピュータに時代が移行した際、これまでのインターネットでは影響を受けづらかった不動産、建物が大きな影響、恩恵を受けると予想しています。 不動産や建物のデジタルツインが当たり前になる時代から逆算し、今まさにツバイスペースと新たな取り組みを開始しています。」



亀田 勇人(ZWEISPACE CEO)

「PRESIさんが、メタバースに3次元のビルをいれてインターネットに直接つなげた、最初の不動産会社となります。これまでPRESIさんと様々な取り組みをさせていただいてきており、不動産xインターネットについて一番理解されているとおもいます。アマゾンが本屋の大小にかかわりなく良い本を探す場所として地位を確立したかに見え、NETFLIXが既存のメディアを気にせずに強烈なリーチとコンテンツ製作能力を有したように、この空間コンピューターの流れを一番理解した人が、新しい時代のインターネットで活躍されるとおもいます。今回、ブロードバンドインターネットやBBフォン、オンラインゲームの時と同様に、最初に日本から始めるので、世界が先に導入して一周してくるのを待たずに、今回こそは久しぶりに日本から、全国への早期の展開を期待します。



また、これまでは、海外でのセミナーなどを優先して、賞などもシリコンバレーなど世界のIT業界の中心でいただいていますが、この秋には、日本語でもセミナーキャラバンを実施しますので、是非日本の皆様にも、早期の導入を検討されることを期待します。」



3Dデジタルツイン不動産の経緯



2017年、人間の30,000倍でアパートプランを入れる、

ロボット建築士、オートカルク開発 (複数特許取得)

2018年、権限管理の、不動産のブロックチェーン、IoT等の開発 (特許取得)

2022年11月、高田馬場の土地に、AIジェネラティブ・アパートプランのNFT発表

2022年11月、メタバース建築プロジェクト、「ビルド」プロジェクト開始

2023年5月、東上野の飲食兼オフィス物件他の3Dデジタルツインプラン建設

2023年6月、デジタルツイン不動産仲介を開始



デジタルツインの不動産仲介



<先日の発表へのリンク >

デジタルツインの不動産仲介、ツバイスペース、アパレル店舗と住居併用ビルのデジタルツインを、PRESIの東京都内の物件で開始 | https://zweispace.co.jp/2023/06/08/digital-twin-brokerage-apparel-and-residence/



3Dデジタルツインの不動産店舗の例





デジタルツイン仲介による還元キャンペーン 「お不動くん」



サイコロを振って、デジタルツイン不動産での仲介手数料を割り引くサービス。ブロックチェーンでサイコロの確率も不正ができないようになっています。 https://zweispace.co.jp/application-division/ohudokun/













不動産屋.co.jp ( hudosanya.co.jp ) による仲介、不動産管理「小不動くん」



賃貸ポータルサイトは、こちら





賃貸物件管理側の不動産屋さん向けサイトは、こちら(お問合せください)





デジタルツイン不動産屋仲介免許「不動産屋旗」NFT



デジタルツイン不動産免許は、NFTになっていて、グローバルアドレスの証明になります。日本国の不動産仲介には5,000,000 JPYが供託されますが、デジタル側の不動産仲介には供託として、世界共通で、5,000,000 ZWCが供託されます。ZWCはツバイスペースのさまざまな不動産アプリや、メタバース上で使えるコインの単位です。



ZWCは、日本国内では、「不動産屋旗」NFTを持っているパートナー拠点で、各パートナーのサービスを受けられた方にお分けしています。その他、お不動君の仲介手数料の割引の変わりにコインで受け取ること、不動産屋.co.jp での賃貸申し込みの際に、コインバックを受けることもできます。



デジタルツイン不動産屋仲介の「デジタルツインマネージャー」



デジタルツインのデジタル側の不動産の仲介については、デジタルツインマネージャーがブロックチェーンによる取引を担当します。デジタルツインマネージャー試験は2023年より既に複数回実施され、現在平均年収が1500万円以上と、市場の期待を反映して国内では最高レベルの年収となっており、デジタルツイン不動産の取引業務を独占できる資格で、ブロックチェーンとAIと3DデジタルプロダクトやIoTに関しての専門家として今後も活躍が期待されます。



PRESIは、11月より、業務拡大のため、丸の内二重橋にオフィスを開設しました。

そちらへのお問い合わせは、お問い合わせ、03-6837-5973。午前10時~午後5時

https://presi.co.jp/





--------- English Translation -------------------



PRESI, a Tokyo real estate company, is the first website in the world to be launched on the Internet, built on a digital twin metaverse building. Zweispace has started to connect real estate to the Internet!





PRESI (Chiyoda-ku) used Zweispace's digital twin technology to publish a 3D model of its office in Jimbocho on its website. https://presi.co.jp/3d-office/



( When you go to the site, a 3D building will appear, and you can go directly to each floor without an elevator by pressing the "Tab key" and selecting a floor. )



PRESI began handling digital twin real estate in June this year, and in July, it launched a recording service for real estate registration and other services with a solicitor office using ZweiChain's real estate registration system "RegisterKight".



Yuya Ishii (CEO of PRESI)

"In the future, when the era shifts from smartphones to spatial computers, we expect that real estate and buildings, which have been difficult to be affected by the Internet in the past, will be greatly affected and benefited.



Hayato Kameda (CEO of ZWEISPACE)

"PRESI will be the first real estate company to put a three-dimensional building in the metaverse and connect it directly to the Internet. We have been working with PRESI on various projects so far, and I think that PRESI has the best understanding of real estate x Internet. JUST AS AMAZON SEEMS TO HAVE ESTABLISHED ITSELF AS A PLACE TO FIND GOOD BOOKS REGARDLESS OF THE SIZE OF THE BOOKSTORE, AND NETFLIX HAS HAD A STRONG REACH AND ABILITY TO CREATE CONTENT WITHOUT WORRYING ABOUT EXISTING MEDIA, I THINK THAT THE PERSON WHO UNDERSTANDS THE FLOW OF THIS SPATIAL COMPUTER BEST WILL BE ACTIVE IN THE NEW ERA OF THE INTERNET. This time, as we did with broadband Internet era, video chat, and online games, we will start in Japan first, so we hope that this time we will quickly expand from Japan to the whole country after a long time, without waiting for the world to introduce it first and come full circle.



In addition, until now, priority has been given to overseas seminars and awards have been received in the center of the global IT industry, such as Silicon Valley, but this fall we will hold a seminar caravan in Japanese as well, so I hope that the people of Japan will consider introducing it as soon as possible





Digital Twin Real Estate Brokerage

<Link to the recent announcement >

Launch of Digital Twin Real Estate Brokerage, Zbai Space, and Digital Twin of Apparel Store and Residential Building at PRESI's Properties in Tokyo | https://zweispace.co.jp/2023/06/08/digital-twin-brokerage-apparel-and-residence/





3D Digital Twin Real Estate Shop





Agent gee discount campaign through digital twin transaction "Ohudokun"





A service that rolls the dice and discounts brokerage fees on digital twin real estate. The probability of dice on the blockchain is also not cheatable. https://zweispace.co.jp/application-division/ohudokun/





Real estate agent.co.jp ( hudosanya.co.jp ) brokerage, real estate management "Kohudokun"





Click here for the rental portal site





Click here for the site for real estate agents on the rental property management side (please contact us)





Digital Twin Real Estate Agent Brokerage License "Real Estate Agent Flag" NFT



The digital twin real estate license is an NFT and is proof of a global awareness. 5,000,000 JPY will be deposited for real estate brokerage in Japan, but 5,000,000 ZWC will be deposited worldwide for real estate brokerage on the digital side. ZWC is a unit of coin that can be used on various real estate apps and metaverses of Zweispace.



In Japan, ZWC is a partner base that has a "Real Estate Agency Flag" NFT, and it is distributed to those who have received the services of each partner. In addition, you can receive coins instead of a discount on the brokerage fee of Ohudokun, and you can also receive coins back when using a rental portal hudosanya.co.jp in real estate agent shop.





Digital twin real estate agency brokerage "Digital Twin Manager"



For real estate brokerage on the digital side of the digital twin, the digital twin manager is in charge of blockchain transactions. The Digital Twin Manager Exam has already been held multiple times since 2023, and the average annual salary is currently more than 15 million yen, which is one of the highest annual salaries in Japan, reflecting market expectations. With the qualification to monopolize the transaction business of digital twin real estate, it is expected that Digital Twin Manager holder will continue to play an active role as an expert in blockchain, AI, 3D digital products, and IoT.



In November, PRESI opened an office in Marunouchi Nijubashi to expand its operations.

For inquiries, please contact us at 03-6837-5973. 10 a.m. ~ 5 p.m.

https://presi.co.jp/











