イオン歯ブラシのリーディングカンパニー【イオン歯ブラシ累計販売本数2億本以上の実績】であるアイオニック株式会社(所在地:千葉県流山市、代表取締役:西川 満、以下「アイオニック」)は、12月4日(日) 20:00より公式キスユー直販SHOP楽天市場店は、「楽天スーパーSALE」でポイント最大30倍 + 期間限定10%OFFクーポンプレゼントを開始いたしましたので、お知らせいたします。

この機会に、【歯周病学のオーソリティが最も推薦する歯周ケア】を是非ご利用ください。









■歯周病学のオーソリティが、 最も推薦する歯周ケア。







イオン効果×音波振動の電動歯ブラシ、IONPA(イオンパ)シリーズ



日本の歯周病研究の第一人者である和泉雄一先生は日々治療にあたるなかで、「優しい振動で、手磨き感覚で使える電動歯ブラシを作りたい」という想いを強くするようになりました。



和泉先生のパートナーとして選ばれたのは、イオン歯ブラシのリーディングカンパニー「アイオニック」でした。イオン歯ブラシの累計販売本数2億本以上の高い実績と30年以上の研究に支えられた技術、それらを背景に開発された全く新しい電動歯ブラシが、「IONPA(イオンパ)」シリーズです。



イオン効果に音波振動をプラスした「IONPA(イオンパ)」シリーズは、イオン効果で歯と歯垢の結びつきをゆるめるため、振動が強くなくても歯垢が効率的に落ちます。※



手磨き用の歯ブラシと同じような感覚で歯磨きできて、強い振動に敏感な方や高齢者の方でも安心してお使いいただける、理想的なオーラルケアを実現する電動歯ブラシです。



「IONPA(イオンパ)」シリーズは、歯周病学のオーソリティが最も優れていると認めるイオン効果×音波振動の電動歯ブラシです。



※東京医科歯科大学での検証により、手磨きと比較して歯垢除去率196%の結果が出ている。IONPAシリーズの歯垢除去効果については、2018年6月オランダアムステルダムで開催された国際学会 EuroPerio 9 で発表された。 Chihiro Kano, Koji Mizutani, Takahiro Ikawa, Takeaki Sudo, Hiroaki Kobayashi, Yuichi Izumi "The effect of electric-powered ionic toothbrushing on plaque removal – randomized clinical trial –"



■IONPAシリーズ





■会社概要

URL:https://www.ionic.co.jp/

公式キスユー直販SHOP URL:https://kissyou.store/

社名:アイオニック株式会社

本社:〒270-0145

千葉県流山市名都借(なづかり)914-1

TEL:04-7145-3516

FAX:04-7143-0876

代表:西川満

事業内容:オーラルケア製品の製造及び販売

主な製品:電子イオン歯ブラシ

ブランド名:KISS YOU, IONPA, ionic

企業理念:私達はイオン歯ブラシのリーディングカンパニーです

・一本の歯ブラシで、人々のお口の健康を通じて全身の健康を守り、一生笑顔で過ごす「スマイル100才」の実現に貢献します。

・オーラルケアに特化してイオン効果を活用した独自の製品を創造し世界中の人々に愛される会社を目指します。



