エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:牧内 貴文、以下、NTTスマートコネクト)は、パブリッククラウドサービス上で、システム構築から、監視・運用作業代行、障害復旧対応までワンストップでご提供する「スマートコネクト CI /マネージドサービス(以下、本サービス)」を、2023年12月1日(金)より提供開始いたします。

※1:Cloud Integration お客さまのご要望に沿ったシステム環境の構築について、クラウドサービスを活用・組み合わせ、実現すること





1.本サービス提供の背景と目的

2021年1月より、当社は西日本電話株式会社とともに、Microsoft Azure※2、Microsoft 365※3、Amazon Web Services※4などのパブリッククラウド、NTTスマートコネクトのクラウドサービス、従来のオンプレミス等を組み合わせたハイブリッドクラウド環境の提案や構築、運用保守や改善まで、お客さまのICT環境を総合的に支援する「トータルクラウドソリューション」の提供※5を行ってまいりました。

パブリッククラウド等を積極的に活用しようとする動きは活発化しておりますが、一方で、技術者がいない、運用面には不安があるといった企業様や団体様は多く、パブリッククラウド等の導入を躊躇されている現状がございます。そのような状況を打開するため、本サービスの提供を開始いたします。お客さまは、本サービスによりシステムに対する作業や運用をアウトソースいただくことで、お客さまのITサービスの品質を維持しながら運用の負荷とコストを軽減し、お客さま本来の業務に専念していただくことができます。

また、「トータルクラウドソリューション」に本サービスが加わることで、これまで以上にお客さまに安心してNTT西日本グループをお選びいただくことができると考えております。

※2:Microsoft Azure:日本マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム。

※3:Microsoft 365:日本マイクロソフトが提供するサブスクリプションサービス。

※4:Amazon Web Services:Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドプラットフォーム。

※Microsoft Azure、Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Amazon Web Services、AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※5:ICT環境構築を支援する「トータルクラウドソリューション」の提供開始について(2020年12月16日)

(https://www.nttsmc.com/news/2020/20201216.html)



2.本サービスの概要

本サービスは、構築メニュー(4プラン)と保守運用メニュー(4プラン)を提供いたします。

(1)提供メニュー



それぞれの提供プランの詳細につきましてはお問い合わせください。

※6:Infrastructure as a Service CPU、メモリ、ストレージやネットワークといったコンピュートリソースを提供するモデル

※7:Platform as a Service アプリケーション開発に必要な実行環境を利用するモデル



(2)提供料金

それぞれの提供料金の詳細につきましては、営業担当者または以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。



3.本サービスの提供開始日

2023年12月1日(金)



4.本サービスのサービスサイト

準備でき次第、https://cloud.nttsmc.com/に公開予定



【お問い合わせ先】

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

クラウドビジネス部

受付時間 9:30~18:00(土日祝・年末年始を除く)

e-mail:cimng_info@nttsmc.com





【報道機関からのお問い合わせ先】

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

ビジネス推進部 プロモーション推進担当(梶原・久保)

TEL:06-6147-5196 受付時間 9:30~18:00(土日祝・年末年始を除く)

e-mail:pr@nttsmc.com





