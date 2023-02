[プロトスター株式会社]

31VENTURES/プロトスター株式会社 共催イベント



プロトスター株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:前川英麿、以下プロトスター)は、31VENTURESと共催で「起業家に商社出身者が多い理由とは。商社で学んだ「起業家マインド」を語る」(https://theeast230301.peatix.com/event/3494774/view)オンラインイベントを3月1日(水)に開催いたします。







【イベント概要】

サントリーホールディングス 新浪社長や「スープストックトーキョー」を展開する株式会社スマイルズ 遠山社長、Sansan 寺田社長など、多くの商社出身者が起業家や経営者として活躍しています。

商社での経験を通して身に付くと言われる、商習慣の違う海外とのやりとりで鍛えられる折衝力やビジネス全体の流れに対する深い理解、マーケットの先見性を見通す力。これらの能力は次から次へと様々な困難に直面(ハードシングス)する起業家の素養を醸成する土台となっていると考えられます。

大企業の集積地、東京の東側。住友商事、三菱商事、丸紅、三井物産など、日本経済を支える総合商社の多くが東京の東側に本店を構えます。「東京の東側」に集まる大企業から優秀な起業家が生まれるために必要な「起業家マインド」とは何か。今回は、プロトスター 大島がモデレーターとなり、渡雄太氏、Japan Culture and Technology 株式会社 代表取締役CEO 兼 Founder 飯倉竜氏、株式会社はこぶん 代表取締役 森木田剛氏という商社出身の3名の起業家へ、商社で学んだ「起業家マインドとは」をテーマに話を伺います。



【このような方にオススメ】

・起業を考えている人、起業家マインドを学びたい人

・将来を起業を考えている大企業の人



【開催概要】

開催日時:2023年3月1日(水)19:00~20:30

形式 :オンライン配信(Zoom)

参加費 :無料

モデレーターはプロトスター株式会社 JP Startup編集長の大島が務めます。

起業家の方、これから起業をして挑戦したいとお考えの方は是非ご参加ください。



【登壇者】

渡 雄太氏

1987年京都生まれ。双日株式会社でレアメタルのトレーダーとして従事。2014年以降は一貫してスタートアップの事業立ち上げに携わる。 株式会社ユニラボ 取締役、 株式会社キャスター 執行役員、株式会社wib 代表取締役 などを歴任したのち、2023年1月から無職。



Japan Culture and Technology 株式会社 代表取締役CEO 兼 Founder 飯倉 竜氏

1989年東京生まれ。慶応義塾志木高等学校、慶應義塾大学経済学部卒。2012年住友商事株式会社に入社し、入社以降一貫してIT関連の営業部に所属。海外IT製品のトレード営業や新規事業の立ち上げを担当後、2017年からは米シリコンバレーに駐在し、ベンチャー投資業務、CVCファンドの設立、アクセラレータプログラムの立ち上げに従事。2019年11月に当社を創業。コロナ禍のハードシングスを乗り越えて、観光業界のDXに挑む。



株式会社はこぶん 代表取締役 森木田 剛氏

住友商事に入社後、コーポレート部門で会計税務、投資案件支援等に従事。その後中国駐在を経て、 デジタル事業本部にてスタートアップとの事業開発やアクセラレータープログラムの運営を担当。 並行して、社内起業制度を活用し01の事業立ち上げにも挑戦。22年3月末に退職しはこぶん社を創業。 Gʼs Academy Dev16期卒業、自身でiOSアプリ開発の経験も持つ。



プロトスター株式会社 JP Startups編集長 大島 恵子(モデレーター)

東京工業大学大学院修士課程修了。東京都の創業支援拠点Startup Hub Tokyoの立ち上げに参画後、2018年からはプロトスター株式会社にて起業家向けWebメディア「起業ログ」の立ち上げ、スタートアップ企業への転職を支援する「Venture Career」の立ち上げを担当。2022年4月からは日本発のスタートアップを応援するWebメディア「JP Startups」編集長としてスタートアップの魅力発信に注力している。



【お申し込み方法】

こちらのリンクよりお申し込みください。

https://theeast230301.peatix.com/event/3494774/view



■過去のイベントの様子はこちらからご覧ください

https://youtube.com/playlist?list=PL5In79sbmfQmBzgn2ENkthMkbNWaTY7yn



