[ラピュタロボティクス株式会社]

~製品の機能開発を強化し、物流倉庫が抱える課題解決に貢献~



ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下ラピュタロボティクス)は2023年7月、東京都江東区に約147坪の自動フォークリフト ラピュタAFLの開発およびデモ施設を併設した「ラピュタロボティクス門前仲町ラボ」を開設しました。お客様の需要に迅速に応えるために、自動フォークリフトの機能開発を加速してまいります。







■ラピュタロボティクス門前仲町ラボの開設背景や目的

「自動フォークリフト ラピュタAFL」は、2023年4月に発売を開始し(参考プレスリリース:ラピュタロボティクス、自動フォークリフトの発売を開始 https://www.rapyuta-robotics.com/ja/2023/04/04/rapyuta-auto-forklift/)、現在、多くのお客様から導入に関するご相談をいただいております。発売以来、お客様の課題やニーズにいち早く対応すべく、新機能の開発にも力を入れてきました(参考プレスリリース:ラピュタロボティクス、ラピュタ自動フォークリフトに「格納・パレットピッキング機能」を追加 https://www.rapyuta-robotics.com/ja/2023/08/03/rapyuta-afl-new-features/)。そうした需要の高まりを受け、今回ラピュタロボティクスは、東京都門前仲町に「自動フォークリフト ラピュタAFL」に特化した開発施設および、より多くのお客様にデモンストレーションをご覧いただける施設を併設した「ラピュタロボティクス門前仲町ラボ」を開設しました。



新たな開発およびデモンストレーションスペースでは、「自動フォークリフト ラピュタAFL」の他に試験用のベルトコンベアも設置しており、これまで以上に効率的に開発を加速することが可能になります。



■ラピュタロボティクス門前仲町ラボについて

所在地:〒135-0044 東京都江東区越中島1-1-1

アクセス:東京メトロ「門前仲町駅」徒歩7分、JR京葉線「越中島駅」徒歩8分



ラピュタロボティクスは、今後も現場で使えるロボットサービスを通じて、人々の生活を豊かにすることを目指し、取り組みを加速してまいります。



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



